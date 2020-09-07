考評局精簡措施 難助考生脫離窘境（文：陳曦彤） (09:00)

相較起來，2020年考生總算是完成課程，只因疫情爆發而未能進行或完成模擬試。但2021年考生在2月起的課程已嚴重滯後，考生在最後一年的課程中，已有半年時間沒有面授課堂。當中更有不少學生因種種原因沒有參與期終試，缺少關鍵的實戰經驗。慣常的暑假補課亦因第二波疫情而受影響或延誤。即使9月尾開始可以半日制上學，但在確診人數尚未歸零、源頭不明個案持續出現下，離全面復課還有很遠的路。若疫情在年尾因轉季關係再次轉差，對2021年考生而言更是雪上加霜，到時要完成課程可說是不可能的任務。面對這群受人禍接連拖累的莘莘學子，考評局眾多措施中最為穩妥的，便是取消口試及延遲考試，以為師生爭取更多追趕進度及備試的時間，但其餘回應考生求救信號的措施，卻是教人無奈兼摸不着頭腦。

精簡通識校本評核方式 三面不討好

按考評局建議，通識科校本評核獨立專題探究（IES）將會取消解釋議題及判斷論證（C、D）兩部分，只計算題目界定、相關概念和知識（A、B）等較基礎部分。相對於本來傳出的一刀切取消，這做法對認真完成IES的同學更為公平；亦因為減免較複雜難處理的部分，對能力及動機稍遜的同學而言，理論上或有減壓作用。但實際操作上，被取消的兩部分最需要花精神時間做好，亦是佔分最重、分高下的關鍵所在。對能取得高分的同學來說，原有優勢將大幅減少，前功仍大多付諸流水。考慮到A、B部分成為僅餘評分文本，一般同學亦無可避免會花額外心力把其質量盡可能提升，以在自發性、表達和組織等技術分數上取得更好成績，因此，這精簡方式有多能夠減輕工作量及壓力頓成疑問。至少對期望一刀切取消IES的師生而言，這肯定是令人失望的做法。

但更關鍵的是，考評局此舉甚至會自廢武功；校本評核是丈量人才的重要方法，如今卻被刪減至10%（分域窄），評核內容更是可輕易做好的部分（底分高），因而可預計絕大部分學生的分數差異將會極小。加上IES的最終分數，本來就會按校本抽檢結果有所調整，這些不利因素，將使IES的區別功能降至極低水平。從評估角度看，精簡IES跟一刀切取消的最大分別，不過是能夠懲罰少數亂做或欠交的同學而已。

以選修科為修訂重心 或會埋下隱憂

公開試的主要壓力來源當然是試卷，在多科校本評核取消下，試卷的佔分比重將會增加，變相使學生的備試壓力更大。即使考評局認知到本屆考生的學習進度受嚴重影響，但在考評範圍的調節上卻如鳳毛麟角；例如四大必修科（不計口試）除了中文閱讀卷減去兩篇範文外，其他3科全部維持現狀，變相把減壓責任轉移到選修科之上。

但修讀人數較多的科學科，除了取消校本評核外，試卷則無改動。另一邊廂，經濟科、地理科卻直接刪減試卷或單元，部分文商科考卷則容許學生避答一題必答題，例如歷史科改為「4選3」，企業、會計與財務概論科（卷二甲）則改為「3選2」等，這做法容許學生有彈性選擇，避開不熟稔的課題，減少溫習備試上的壓力。

事實上，在教協的問卷調查中，大部分老師都支持通識科必答題也採用這做法。但如今考評局只把刪減避答安排放在部分選修科，將製造文理科考生之間的差異待遇；選修理科為主的考生在考試範圍不減的情况下，表現或會比文商科為主考生參差，最終影響整體成績及升學，這都是考評局不容忽視的問題。

基層及弱勢學生的支援 仍有待解決

在面授不能、範圍不減的前提下，業界唯一可依靠的就只有提高網課頻率及成效。因為累積了上學年的經驗，不少學校在9月都敢於在半日制下按恒常時間表全面開動網課。事實上，有學校自2月起便從未停止網課安排，甚至能夠在5月尾復課後不久便安排考試，並在7月疫症第三波爆發前完成對卷檢討會議等行政工作，使教學未至嚴重落後，甚至透過暑假網上補課維持進度。

可是，這類學校並非主流，不少資源較貧乏或因種種困難遲遲未進行網課的學校，即使在9月開學試行全面網課，師生也未必能準備好，當中更以基層考生的處境最為尷尬；部分基層家庭不單設備欠奉，家中甚至沒有網絡連接。即使獲得關愛基金等資助購置設備，資訊素養及硬件操作等問題也足以造成困擾。尤其當網絡平台及網課成為趨勢，這些問題在半日制復課後還會造成持續影響。如果家長的資訊科技支援不足，基層考生將陷於長期劣勢當中，升學前景蒙上陰影。

誠然，支援基層考生並非考評局責任上要處理的問題，但卻是學校無可推諉的任務。若在復課後有更多實體見面的機會，教育局絕對應該容許學校有效運用剩餘的半晝時間，在學業、情緒及資訊科技等支援上盡各種資源輔助因疫情而處於惡劣情况的考生。畢竟，無論政府防疫、學校行政、家庭背景甚至考評要求等等，皆不在學子的控制範圍內；但社會賢達們造成的後果，最終卻要他們以前途來承擔。

筆者還望社會各界不要遺忘社會上這弱勢無聲的一群，並在力所能及範圍內，為他們做到最好；畢竟新冠肺炎對他們造成的傷害，絕不是單單精簡考評就可紓緩得到。

作者是教協理事