考評調整應以專業判斷 而非民意操弄（文：吳壁堅） (09:00)

所有事情均應以「民調」為依歸？

香港不同團體似乎只有一個套路，就是為了爭取坊間的支持，或增加輿論效果，往往會訴諸所謂「民調」，以圖增加己方的說服力。美國最重要的民意調查機構CBS，其選舉調查組前主任Warren Mitofsky有一句名言，說：「只要有10個電話，1台打字機，隨便什麼豬頭都以為自己能作民意調查。」Warren Mitofsky的意思是，如果民意調查的取樣並不科學、取樣數目不夠廣泛全面，是難以獲得公正及具說服力的結論。而且，香港各大團體進行的這種緊急民調（如是次文憑試和獨立專題探究的民調）往往只是在相熟的群組裏發布，填寫的也是以「自己人」為主，信度和效度委實存疑，也導致甲團體的民調有六成反對、乙團體反而有六成支持的奇怪現象。

就算不深究民調的信度與效度，單以民意來影響考評局決定調整考試的做法而言，也有值得商榷之處。關鍵是，並非世間上所有的決定都必須以民意作為終極依歸。正如民主派現在試圖以民意來決定是否延任立法會任期一年，就已經引起不少人非議。為什麼？因為有些決定，依賴的並不是民意，而是原則，又或者是專業。

問題是，什麼情况我們需要建基於專業與原則，而非民意？防疫就是其一。現在新冠肺炎肆虐，政府決定以限聚令、禁堂食等十分嚴厲的方式去防疫，也引起不少爭議。如果你在這個時候訪問全港的食肆老闆，應該有99.9%的受訪者反對禁堂食。那麼，政府是否應該聽從民意，取消這項禁令？換句話說，政府的決定依從其他原則，包括醫學專家的意見以及政府的內部評估，民意並非單一考慮的因素，亦不含凌駕性。

筆者認為，決定如何調整來年文憑試也屬於這種專業而非民意的判斷。事實上，新冠肺炎疫情是始料不及，也打亂所有學校的日常學校工作、教學與活動。所以，在這件事上，所有人也是輸家。有人認為，現在才調整獨立專題探究，對一些已完成校本評核的學校不公平；但筆者認為，決定取消或調整任何一個考試項目，也會有人「得益」，有人受害，並無兩全其美的結果。事實上有不少學校因疫情原因導致學生獨立專題探究的進度並不理想，取消反而令他們如釋重負，如果單從所謂民意來說，那究竟應不應該取消？正如現在也決定取消中、英文口試，當然影響部分學生，但在決定取消口試時，也不是單從學界的民意來考慮，而是從防疫、社交距離等專業角度考量。

改變思維 取消獨立專題探究是可行做法

1980年代波蘭團結工會領袖華里沙談及轉型正義時，強調解決現在的問題，以及防止問題未來不再發生。當然調整公開考試並非涉及轉型正義，但這種思維也頗適合現今香港教育界的處境。我們實在不應再拘泥於保持課程理念與宗旨、首要確保考生利益這些空泛的言詞，而要切切實實地解決刻下課時不足、停課危機重來、師生壓力大增等現實問題。

當老師願意接受不同學科的考試由必答題轉變為選答題的時候，其實整個考試已經不會完全符合課程宗旨，所以調整獨立專題探究也是可接受的選項。

其一，學生在這件事上是「利」還是「弊」，言人人殊，正如上述所言，民意並非唯一依歸；其二，現在的調整肯定令未完成的學生放下心頭大石，亦能釋放他們的學習空間；其三，有人認為這種調整並不符合課程宗旨，正如筆者上述所言，接受任何調整已是接受考核未能完全配合課程宗旨的表現，為何獨拘泥於獨立專題探究的整全？最後，如果真的要從課程宗旨去斟酌的話，完成獨立專題探究的學生，其所習得的能力，無論是蒐集資料、文獻回顧、綜合分析等，是一生享有的，並非取消獨立專題探究能剝奪得了。

當然，筆者並不是完全接受考評局這種做法，只是從現實的角度來說，調整公開考試部分比調整獨立專題探究更困難。不過，考評局在解決現實問題的同時，也必須從專業角度考慮師生的意見，包括新修訂的獨立專題探究應如何評分？1500字對A、B部分而言是否過多？研究方法是否應繼續保留？焦點問題仍有沒有保留的必要？這些都是不少師生切切實實的疑問，考評局應盡快公布細節安排，以釋除師生的疑慮。

設分數評估機制 應對考試調整或取消

經歷這一年的動盪，筆者慨嘆凡事皆有可能，所以可能再面臨一次延遲考試，甚至終有一天取消考試，相信已經是業界的共識。筆者認為考評局應居安思危，加快推進分數評估機制的研究，若考試再需要調整，甚至要全部取消的時候，我們仍有一套具有信度與效度的成績評估方法，以客觀的方式評估學生成績，讓他們參與大學聯招。另一方面，考評局也需檢討是否真的需要超過一個月的考試時間，能否有空間縮短整個考試流程，讓學校就算遭受外間的風風雨雨，也有充足的教與學時間，減少學界的震盪。

黑格爾曾言：「歷史給我們的教訓是，人們從來都不知道汲取歷史的教訓。」任何涉及教育的持份者，其實也應該反思。

作者是將軍澳香島中學通識教育科科主任