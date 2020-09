「割讓」桂山島？（文：余衡方） (15:00)

最早於2018年提出桂山島填海的是新民黨主席葉劉淑儀,她認為要跳出香港行政區,「Think out of the box」去思考土地癥結,而離大嶼山最近僅4.8公里的桂山島,如能填出1000至2000公頃土地,可以十分方便建橋到大嶼山南部,或者以渡輪與香港市區相連。她並無直接提到要在桂山島建住宅,而是稱填海所得土地「可以有很多用途」,包括轉移佔用優質地塊的基建,例如葵涌貨櫃碼頭、赤柱監獄或者大學等。葉劉的理由是,不在香港水域填海,泛民或環保團體就「無得反對」,而相關工程交給國家去做,比香港更便宜、效率更高等等。

建制倡借桂山 微博網民不滿

今年6月,「香港01」引述「資深建制派人士」稱,「近日收到可靠消息,中央正研究在大嶼山以南的珠海市桂山島填海,租借予香港興建大量公屋,或參考橫琴模式,並在當地實行普通法」,更稱在《國安法》後才有下一步計劃,料在下任特首上場時公布云云。至7月,《文匯報》、《大公報》等建制報章繼續吹風,民建聯於今年「兩會」提案建議在桂山島填海建造「香港城」,面積至少1000公頃,提供10多萬個住宅單位。但《文匯報》同時引述專家認為,除了興建住宅,也可以用於轉移碼頭、大學、監獄或高球場,以利用相關香港境內土地發展房屋。該項計劃更被解讀為中央在《國安法》「大棒」後送出的胡蘿蔔,以挽回香港民心。

雖然建制派興致勃勃,不過,香港《文匯報》7月18日在新浪微博發起的網民投票就不幸「翻車」,在5162名投票網友中,只得10.8%(558人)選「贊成:桂山島或可成為珠海的另一個橫琴」,17.4%(900人)「質疑借地可行性」,而高達68.6%(3540人)的投票者選擇「反對:桂山島近年開拓旅遊大有前途」。評論區更是一片罵聲,「香港自己的地不開發,讓我們填海借給他們?神經病」「東方之珠淪為東方巨嬰,自私自利喝奶罵娘」「不借,借了搞黃色經濟區(圈)嗎?」……

先不說桂山島填海方案是否可行,首先需要了解的是,桂山島是怎樣一個島?位於香港南部的珠海萬山群島中,桂山島與香港距離近、面積大,又已開發多年,油站、餐廳、酒店和旅遊設施齊備,更是萬山群島中唯一有醫院的海島。現時從珠海香洲或深圳蛇口,每日都有輪渡班次前往桂山島,從桂山島還可搭船前往更東邊的外伶仃島和東澳島。

桂山島舊名「垃圾尾」,原本只有漁民居住,在每年冬季或颱風季節,來自珠江口的垃圾常堆積在海灘上,因此得名。1950年5月,解放軍打響萬山群島戰役,以「桂山」、「先鋒」等6艘炮艇和18艘船,突襲垃圾尾、牛頭島等島上的國民黨守軍,桂山艦上百餘官兵陣亡,但解放軍最終奪回萬山群島。這艘桂山艦原為美海軍537號LCI型步兵登陸艦,1944年1月服役,當年6月即參加了著名的諾曼第登陸戰,戰後美軍平賣物資,國內不少航運公司紛紛買船作運輸用途,有國民黨「桂系」背景的香港廣西航業公司買到兩艘LCI,分別改名「桂山」號和「桂海」號,改裝為客貨船,行駛廣州、香港航線。1950年,兩船船員「起義」投共,從香港駛往廣州,桂山號被廣東軍區接收,重新安裝火炮,改名「果敢」號,但習慣上仍稱「桂山」。

萬山群島戰役勝利後,中國將「垃圾尾」改名桂山島,是首個以人民海軍艦艇名稱命名的島嶼(之前的西沙永興、中建是國民黨艦艇名,琛航是清末艦艇名),後於島上設立桂山艦烈士陵園。由於桂山島地處交通要衝,在六七十年代成為中共監視大嶼山、大澳及長洲一帶的「敵特」和「港澳英葡帝國主義」飛機、艦艇活動的戰略要地,更時常要提防台灣「反攻大陸」,如今島上也有軍事基地及拱北海關分部,是反偷渡、反走私據點。

包船到戶起家 近年發展旅遊

改革開放後,桂山島漁民搞「包船到戶」,靠向香港出口魚獲、發展網箱養殖,撈得「第一桶金」。1982年,4名「萬元戶」受到了上級嘉獎,「包船到戶」也成為了「包產到戶」的先進典型。1990年代,香港興建赤鱲角機場時,桂山島開發島上石礦賣給香港,不少香港工人來往大嶼山與桂山島之間,竟催生色情架步,有港人坐「洗頭艇」到桂山島尋歡。但後來工程完結,加上珠海大力掃黃,「髮廊妹」不再復見,島上剩餘幾間「港式茶餐廳」,是港人曾到此消費的見證。自此之後,桂山島又變回漁業小島,不少年輕人遷往珠海市區升學、打工,據珠海人口普查數字,桂山島戶籍居民呈逐年下降趨勢。

2009年港珠澳大橋動工,承接33節隧道沉管建造的中交四航局於2010年12月投資逾10億元人民幣,在桂山島旁的牛頭島(兩島已連成一體)建設了世界上最大規模的隧道沉管預製工廠。由於桂山島離港珠澳大橋不遠,沉管製成後由專用安裝船搭載,由拖輪拖到指定地點安裝。大橋完工後,該廠又於2018年6月接力製造深中通道其中22節沉管。除此之外,桂山島還設有海洋生態、風力發電等環境科學的科研基地。

近年來,珠海大力發展海島旅遊業,本想申請桂山島成為粵港澳遊艇自由行基地,但未能成事。2017年颱風「天鴿」曾重創桂山島,水電、通訊全部中斷,還有500多名遊客被困,要由解放軍派交通艇疏散。不過,新的防波堤已經築起,島上開設了高球車觀光線路,有來自廣州美術學院等地的設計師到島上設計民宿,一改過往漁民自建村屋的舊貌。旅遊接待水準的整體提升,使桂山島成為「龍友」私攝、文青打卡、單車友騎行、「吃貨」狂掃廉價海鮮的熱點。桂山島原本每年遊客數可達20萬人次,5至9月是旅遊旺季,不過今年因疫情故,較少人登島。

在新浪微博上,還可見到不少人在內地疫情放緩後到桂山島遊覽,顯然香港建制派要求借地填海的消息已經廣為人知,遊客在拍攝海天美景、遠眺大嶼山的時候,也不忘調侃:「這麼好的地方不能割讓給香港啊!」「割讓」一詞,曾經充斥於內地歷史教科書近代史章節,香港就是由腐敗無能的清廷「割讓」給英國的,如今若中央真將桂山島作為「大禮包」送給香港,也會被內地民眾認為是「軟弱無能」:香港明明應該自行解決土地問題,但每逢向中央伸手,北京又會「派糖」,「以地事港」只會令其得寸進尺,再加上香港去年反修例運動矛頭直指內地,更令內地民眾產生「白眼狼」觀感。

正如「資深建制派人士」所言,中央或者真的有研究過桂山島方案的可行性,但相信中央也不會留意不到內地民情以及整體政治環境,這肯定也是「可行性研究」中的一部分。加上桂山島軍事、能源設施的敏感,以及近年廣東重視海洋生態,嚴控近岸填海,葉劉淑儀「Think out of the box」的美好願望未必能成真。

(珠海之六,系列完)

(原文刊於2020年9月3日明報世紀版)