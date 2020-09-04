投資者結構的變遷（文：周承溪） (09:00)

香港是立足中國、面向世界的國際金融中心。中國內地穩定的經濟增長和堅定的支持，使得香港能夠在中美二元結構中擁有一個錨定的基礎，但美國逐步升級的施壓，將給香港帶來不確定性的挑戰。

這種挑戰是前所未有的。這個昔日的漁村，開埠後迅速成為轉口貿易中心。彼時，雖然中國經濟總量依然可觀（英國著名經濟史學家安格斯．麥迪森(Angus Maddison)估計1820年中國GDP佔世界比重為32.9%，Peter Brecke(1999)認為這個比例在1840年增加到37%；註1），但是清皇朝已經風雨飄搖，香港只是英國與中國內地開展貿易的跳板，無從選擇。

香港真正成為區域乃至國際金融中心，是在中國內地改革開放之後。香港攜產業結構升級帶來的技術及資本，成為世界走進內地的窗口。那個年代，美蘇兩極的實力對比逐步清晰，香港亦不在全球政治和經濟對抗的核心，加之回歸已是箭在弦上，功能方面連接中國與世界，毋須選擇。

而現在，當中國已經成長為全球第二大經濟體，在諸多領域與美國不相上下，國際環境發生了「百年未有之大變局」，香港也愈來愈成為中美較量的前沿陣地。從總量看，香港在經濟金融上已不如當年那麼重要，但如何在新的國際環境體系中一如既往體現出其生命力、成長性和可持續性，是新時期的時代命題。

內地在港股市場交易量佔比 會繼續上升

時代命題的答案，往往體現在結構變遷中。作為國際金融中心，香港資本市場的投資者結構，是歷史的縮影，也可以從中看到未來的方向。

1998年，香港交易所的股票現貨市場境外投資者交易量構成中，來自英國投資者的交易佔比44%，美國佔比25%，中國內地只有2%。那個年代，是典型的一元結構，資本市場反映了這個特點。而根據港交所2018年的數據，美國投資者交易量佔比稍跌，有23.2%；英國佔比17.2%，下降了超過一半；中國內地則上升到28.3%（註2）。這說明，內地作為香港金融市場的重要一極，已經崛起並扮演着重要角色。

可以預見，隨着大量中概股回歸香港市場，受內地與香港的投資互通機制和投資者配置需求驅動，內地在港股市場的交易量佔比還會繼續上升。如果中美對抗走向激烈，美國政府施壓部分機構停止投資中國相關股票的可能性是存在的，那麼港股市場的美資投資者頭寸可能會停止增長或者撤出，交易量結構將會快速轉向內地或其他投資者。

港交所「國際」色彩或減弱

按照目前中國的經濟實力和資本存量，內地赴港的資金量應足以彌補外資流出量，從而有力支持港股市場，但投資者結構的深刻變化，將可能使得香港交易所的「國際」色彩有所減弱。這是二元結構出現尖銳對立時的情景，資本撤出也需要相當長的時間來實現。但我們應該運用壓力測試的思維預見這種情形及其概率。

那麼，一個面向全球的交易所的境外投資者結構中，境外投資者佔比多少才是「國際」金融中心呢？現實中並未有確切的傾向性數據予以支持。比如，近年倫敦證券交易所的海外投資者持倉為55%，而且這個比例呈愈來愈大的趨勢（註3），這固然能夠說明倫敦的國際化特徵，但是美國證券市場投資者持股總市值中，外國投資者佔比就只有15%（註4），顯著小於倫敦。當然，考慮到美國經濟的體量、美元的地位和美國資本市場的深度，外國投資者在美國市場不佔很高比例，可以理解，也不妨礙紐約作為國際金融中心的地位。但是對於其他金融中心，尤其是非美元金融中心，國際化的投資者結構仍然是被認可程度的重要指標。

對於外部衝擊 需充足應對預案

目前看來，中美二元結構下的極端對立，包括美國採取全面「金融戰」的可能性不大。對香港展開金融戰，尤其是針對交易所、貨幣當局清算體系的措施，美國會十分謹慎，因為這不但對香港造成系統性衝擊，還可能對美國自身金融體系乃至全球金融系統造成巨大的破壞。

但是，未雨綢繆還是需要的。中美貿易戰開啟之初，很多人認為華為在5G領域的領先性，以及深刻融入全球的互惠性，有可能成為華為避免被美國全面制裁的保護傘，畢竟制裁華為也會對美國和西方的企業效益和社會進步造成嚴重損害，但現在看來，美國揮舞大棒的決心比市場預期的要大。

由於證券市場資金的高度流動性特徵，美國在金融制裁方面高舉高打，或者高舉而不打，都會對香港金融市場造成波動。未來一段時間，全球金融體系仍然是美元主導的體系，美國針對其他國家和地區採取金融制裁措施，包括針對個人和企業的清單式制裁、對政府關聯機構和貨幣當局的重點打擊，都存在後果的不對稱性。即使被制裁方做出預演中的政策應對，美國仍然具有一定的優勢地位。由此，對於進一步分散國際投資者的緊迫性，以及金融安全領域的小概率但具有系統破壞性的外部衝擊，香港還是需要有充分的思想準備和充足的應對預案。

註1：〈1600-1840年中國國內生產總值的估算〉，劉逖，《經濟研究》，2009年第10期

註2：Cash Market Transaction Survey 1998 and 2018, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited （bit.ly/3blltO9）

註3：Ownership of UK quoted shares: 2018, Office for National Statistics, UK （bit.ly/2QNQHUF）

註4：《境外證券交易所國際化研究》，上海證券交易所資本市場研究所

作者是時事評論員