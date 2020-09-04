為什麼「中國人」撐特朗普？（文：黎蝸藤） (09:00)

從2016年選舉開始，特朗普在中國人中的高支持率就令人注意。在美中國人集資用飛機打廣告橫額「Chinese Americans For Trump」成為傳媒熱話。4年過去了，在特朗普治下，美中關係全面惡化，可特朗普在中國人中的支持度依然很高。如果說，有人立場反共而支持對中強硬的特朗普可理解，怪就怪在，即使是最反美的中國民族主義網站、論壇和社交媒體中讚揚特朗普，支持特朗普當選的人也都數之不盡。在中國最流行的微信自媒體中，支持特朗普的言論一抓一大把。眾所周知，在微信中能流行的文章無一不經過審查：只要出現半點不符合中共的言論，必然一封了之。可見，即使支持特朗普連任，也沒有觸犯中國的禁忌。

概括地說，在過去4年中，中國人裏的特朗普支持者分5類。它們並非全然非此即彼，某個人可以同時屬於某幾類。

第一類：喜歡「吃瓜看戲」者

第一類人喜歡「吃瓜看戲」。他們覺得特朗普在位與否事不關己，但特朗普在台上搞作多多，娛樂性強，好戲連場，有茶餘飯後的談資。眾所周知，特朗普喜歡吹牛，在中國有「懂王」的稱號，意思是特朗普什麼都說「我最懂」，不斷為觀眾製造笑料，可以「吃瓜看戲」。在2016年選舉和特朗普上任之初，這類人群為數眾多。但經過這幾年美中衝突，影響深入各階層，很難再認為特朗普是否當政是「事不關己」，單純抱着「看戲」的特朗普支持者還剩多少，不得而知。

第二類：信特朗普在位能改善中美關係者

第二類人真心相信特朗普在位能改善中美關係。在2018年貿易戰開打前，中國輿論普遍認為特朗普的商人性格重在利益交換，沒有意識形態（如關注人權、自由等議題）的框框，歸結到底無非是個「錢的問題」。很多人認為，和民主黨這樣注重人權議題的「偽君子」相比，這種「只講錢的真小人」反而更容易對付。直到中美貿易戰開打後，他們才發現「錢的問題」不是一筆小錢，而且錢之外還加了很多其他東西。直至在今年初，中國用2000億美元的巨額才換來暫時拖住特朗普的第一階段貿易協議。正當以為可鬆一口氣時，由於疫情問題，美中關係再次急轉直下。於是現在這類堅信「商人更好對付」的特朗普支持者或也減少大半。

第三類：反對中共者

第三類人強烈反對中共。這包括台灣、香港、中國大陸以及海外華人中反對中共者。在中文用戶主要是來自香港、台灣的「繁體字中文」社交網站如臉書，由於香港「黃絲」和台灣綠營人士眾多之故，成為特朗普支持者的聚集點。但以「簡體字中文」為主的推特上支持特朗普的聲音也同樣壯觀。這是因為簡體中文用戶大都從中國翻牆出來，或是來自大陸的海外用戶，其中前者大都是持反政府立場的「反賊」。他們支持特朗普主要的原因就是特朗普對中國強硬。在這兩個多月以來，美國全方位地祭出強硬措施，更令很多人喝彩。

當然也有一些人認為，現在民主黨和共和黨在對中的問題上立場一致，民主黨上台也不見得會對中軟弱。這種說法即使是有一定道理的，也只不過是「未來式」，民主黨上台後是否真的繼續對中國強硬，誰也不敢肯定。而特朗普政府對中強硬卻正在上演。沒有人「有現錢不要而去要貸款」。

第四類：強烈支持中共者

第四類人則完全相反，是強烈支持中共的人群，包括中國國內的民族主義分子。照理說，特朗普「對中國這麼壞」，中國民族主義分子應該很厭惡他才是。但在他們看來，特朗普是如此糟糕，再幹4年對中國更有利。

在中國，特朗普有「川建國」稱號，意思是特朗普的對中政策雖然損害中國利益，但所有政策加在一起的最終結果卻有利中國。有人譏諷他「是我國派去美國的潛伏臥底，表面上處處和中國作對，其實是為了麻痹美國人的心智，裏應外合，促進我國的發展壯大，是我們勞苦功高的『建國同志』」。

臥底之說當然是諷刺，但認為特朗普政績有利中國卻並非毫無道理。比如，美國現在疫情如此嚴重，經濟萎縮，特朗普荒唐走板的防疫措施就要背鍋；比如，特朗普一上台就廢除被視為「遏制中國」的TPP（跨太平洋伙伴關係協定），其後又在世界範圍內開打貿易戰，不但中國很受傷，美國盟友（特別是歐洲）也怨聲載道，這反而令中國可以憑藉「支持全球貿易」的名義拉近和歐洲的關係，還進一步令歐洲對中國加深貿易依賴；再比如，特朗普一再抱怨盟國不肯多付軍費，讓美國吃了大虧，不惜以撤軍甚至退出軍事同盟要脅對方，這種做法打擊了美國和盟國之間的親密合作關係，當然也令中國得益。

最重要的是，特朗普4年執政期間，美國國內動盪不安：總統帶頭攻擊美國媒體是假新聞，特朗普政府屢屢被指裙帶關係任人唯親，國內種族衝突不斷，疫情控制還遠不及中國，這些不禁令人質疑「美國模式」。在中國民族主義分子看來更是「自由燈塔的倒掉」，反而更有利宣傳「中國模式」。

即使美國不斷對中國施壓被民族主義分子憤恨，但在民族主義分子看來也不完全是壞事。現在中國國內流行「加速主義」的理論：在事情變好之前，必須（或必然）先變得更壞；於是加速「變壞」反而會提前讓事情變好。這種理論最早應用在反政府理論，但隨即也被挪用到中國民族主義分子的理論中。比如，美國打壓中國科技企業，可讓中國加快投資科技，有利中國科技擺脫依賴美國；美國支持台獨，有助促進中國「武統」；美國「支持港獨暴亂分子」，正好讓中國有藉口實施《國安法》，促進「二次回歸」。

第五類：「特朗普價值觀」認同者

第五類特朗普的支持者最值得注意。他們支持特朗普的最重要原因是認同特朗普倡導的價值觀：支持「強人政治」、支持「法律和秩序」、反「進步價值」、反政治正確、反對照顧弱勢社群、反移民、反「白左」（「左膠」）等保守主義和民族主義訴求。再深入一些，拋開表面上的立場差異，特朗普的價值觀和中共宣傳的「中國價值觀」亦不謀而合。或許正是這個原因，即使中國官媒反美口號不斷，在輿論控制上卻任由「特朗普崇拜」氾濫成災。這種對特朗普價值觀的認同，跨越了「親共」和「反共」這個看似楚河漢界的鴻溝，形成牆外牆內撐特朗普大合唱的奇觀。在某種意義上，第五類人不是單獨一類人，而是前4類人的共同特性。

作者是旅美歷史學者