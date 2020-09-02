冷戰是什麼一回事？（文：陳景祥） (09:00)

以上一段話，表明了當前中美博弈美國是主攻一方，中國則處於守勢，主動迴避，不願跟美國硬碰。對中國來說，如果陷入當年美蘇冷戰模式、兩強爭霸你死我活，中國沒有明顯優勢，因為美國手上有兩張王牌，一是美元，一是科技。

持久戰 耐力戰 消耗戰

先了解一下冷戰的特點——它是一場持久戰、耐力戰、消耗戰。美蘇自二戰之後開始形成兩大陣營，但雙方並沒有正面開戰，各個地區的小型衝突都是「代理戰」，由美國和蘇聯的馬前卒互打，美蘇在背後操盤。

冷戰時期美蘇不但沒有發生戰事，兩國反而有恒常的會議如核武談判、裁軍會議等等，1975年8月蘇共領袖布里茲涅夫更出席美蘇兩大集團成員國簽署的《赫爾辛基協議》之儀式，該協議寫入了「尊重人權和基本自由，包括思想、良心、宗教和信仰自由」；史家認為，此「協議」成為異見運動和非暴力抗爭團體在東歐崛起的突破口，最終加速柏林圍牆倒下和蘇共全面解體。

美戰略：最大可能下增蘇聯損耗

用戰爭以外的方法去影響從而瓦解對方，是冷戰時期美國用的策略。美蘇當年都有龐大的核武庫，形成強大的互相阻嚇（deterrence）力量，熱戰因而打不起來，要摧毁對手，就要從戰場以外的其他領域入手。

美國當年的冷戰戰略，就是在最大可能的情况下提升蘇聯的成本損耗，最終耗盡對手的資源而令其滅亡！論消耗戰，美國手上其中一張王牌是美元。

列根總統任內出掌中情局（CIA）局長的凱西（William Casey）是華府跟蘇聯打冷戰的核心人物，他在1982年寫給列根的對蘇備忘錄中表示，美國擁有比其他任何國家都要強大的優勢，完全有能力進行更有侵略性的打擊蘇聯策略。他看準了蘇聯經濟的死穴——原油外匯有限，但美國的財政能力卻近乎無限，如果蘇聯要跟美國在鬥爭中比併財政實力，華府將會奉陪到底，而凱西堅信，最後垮台的一定不是美國（註1）。

由於美元是通行全球的硬貨幣，長印長有，換言之根本沒有「財力不足」的問題，相比蘇聯的外匯主要來自石油，在擴張軍備和其他開支上，蘇聯的成本遠高於美國。蘇聯當年在東歐、中東、東南亞、非洲等都有軍事設施或駐軍，開支龐大，又沒有用之不盡的財政資源，結果在長期的消耗戰中，蘇聯經濟到1970年代已陷入停滯不前。

冷戰結束之後，美國對蘇聯的國防負擔估算仍然沒有一個明確答案，因為蘇聯當年的價格由政府制定，跟「國際價」無法直接比較。根據估計，蘇聯軍工綜合體約佔蘇聯國內生產總值25%，吸收了75%的研發和優秀技術人才。至於國防開支佔GDP比率，美國的估計為16%至18%，但可能更高。美國對蘇聯的策略極為成功，冷戰時期的軍備競賽令蘇聯投入大量資源，結果令蘇聯在1980年代陷入了「掙扎求存」的境地（註2）。

美國另一張王牌是科技。美國在冷戰年代擁有大部分關鍵技術的壟斷地位，通過許可證制度限制科技流通。美國在1949年11月「秘密」成立巴黎統籌委員會（簡稱「巴統」），專責在冷戰時期執行西方國家對蘇聯及東歐各社會主義國家的禁運，列入禁運清單的包括軍事武器裝備、尖端技術產品和稀有物資三大類逾萬種產品。

美國限制科技轉移和實施禁運，令蘇聯的科技發展逐漸被美國和西方國家拋離，也大大加重了蘇聯的產業成本。冷戰的結果，是蘇聯財力枯竭、民生凋敝，美國的策略完全成功。

特朗普政府用的 仍是對付蘇聯手法

中國雖然不願跟美國陷入冷戰，但從特朗普政府連番推出的招數如貿易戰、科技戰來看，用的仍是對付蘇聯時期的手法；至今為止，美元霸權的優勢仍然對美國有利；中美持續對抗，美國的各種策略都會令中國的發展成本增加，也令中國不斷消耗財力；很明顯，美國正在重施故技，以對付當年蘇聯的方法對付中國。

美國頻頻在南海、台海進行軍事偵察活動，把中國套在一個無法抽身的軍事競賽之中，而美國除了本身的軍力，還「動員」了澳洲、印度、日本、越南等國，互相配合、包圍中國，令中國必須不斷擴展軍備。

另一方面，美國透過貿易戰堵塞中國賺取外匯的途徑，又限制中國企業在美國上市融資、禁止退休基金投資中國股票，這些措施，目的都在削弱中國的財政實力。

美元霸權和科技 中國短期難趕上

有評論分析美國對蘇聯的冷戰主要有十大「技術手段」，包括情報蒐集、輿論造勢、理論支撐、宣傳攻擊、軍事圍堵、軍備競賽、經濟封鎖和技術限制、製造道德陷阱、戰略誘騙、思想滲透（註3），完備而且周密，現在都可能會被重用以對付中國。

手法或許千變萬化，但美國最強的，始終是美元霸權和科技，這跟美蘇冷戰年代沒有太大分別；在這兩個範疇，中國短期內都很難迎頭趕上。

形勢發展似乎對香港愈來愈不利

冷戰年代，香港是得益者，美國對華禁運造就了本地製造業和香港的對外貿易，如今香港地位已變，相信北京會盡快找尋替代地區。科技向來不是香港強項，深圳應該會繼續扮演龍頭城市，香港的發展空間收窄，未來或許只集中在金融科技。

至於金融市場，香港被「封殺」的風險愈來愈高，未來「取道」倫敦和新加坡進行融資和發展人民幣離岸市場的步伐應會加快。形勢發展，似乎對香港愈來愈不利。

註1：NIC Memo titled "The Soviet Bloc Financial Problem as a Source of Western Influence", April 1982

註2：參考Rubles, Dollars, and Power: U.S. Intelligence on the Soviet Economy and Long-Term Competition, Texas National Security Review, August 2018

註3：〈美國對蘇聯冷戰十大「手段」，會用來對付中國嗎？〉，鳳凰網，2020年7月31日

作者是資深傳媒人