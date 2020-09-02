中美兩岸擦槍走火？（文：劉銳紹） (09:00)

大陸想在兩岸間漸進製造緊張氣氛

先看近期的一些動態。

美國方面：提升了一些姿態（是姿態，不是實質的），例如雙航母在南海附近出現；美國軍機刻意接近和「監察」中國軍演；首次讓美國駐台代表到金門出席「八二三炮戰」紀念活動；制裁涉及軍方背景（雖然沒有明言或高調宣示）的中國企業……說明美國的策略性干擾正在升溫，有限度地漸進加壓，努力掌控中美以至兩岸形勢變化的主動性和節奏。中美不會兵戎相見，但將加快進入熱戰（軍事衝突）以外的其他「超限戰」範疇。

中國方面：軍事威懾的對象是台灣，例如軍機和航母繞行台灣；進入和掠過台海中界線的頻率增加；軍演不止常規武器，還有號稱「航母殺手」的導彈東風-21D和東風-26B。這是不能不做的對外對內的回應，但也只是姿態；中國不會也不想升溫，皆因下面段落詳述的理由。

台灣方面：趁機提升台美關係，同時開展更寬的國際空間，例如在爭議聲中進口美國牛肉；美國衛生部長阿扎訪台；捷克議長及龐大代表團訪台等。

拼合上述動態可見，大陸不想與美國硬碰，卻想在兩岸之間逐步主動地、漸進地製造緊張氣氛，包括軍事壓力（大陸專家用被動的說法包裝：這是因應形勢變化而不能不作的「阻嚇性行動」）。美國旨在刺激北京的情緒，用通俗的話說：「引你打爛仔交──明知你唔敢打。」但實際的作用是擺明車馬，遏止北京不要鋌而走險，不要在台海之間引發失控的武裝衝突。台灣則銜枚疾走，徐圖後計，但在可見將來不會有刺激或前衛的行動。

上面已提到「可控」和「失控」，也提到北京可能有意圖在兩岸之間製造緊張氣氛或加強軍事壓力。為何我有此擔心呢？這就要談到2022年底的中共「二十大」了。這是習近平尋求二度連任（即超過10年）的關鍵時刻，肯定事前要做好多種準備。正面的包括改善經濟民生，凝聚內部力量，抗衡美國等外國壓力；但從另一個角度看，現時的經濟政策能否有效？客觀現實能否改善民生？內部能否一致？還是鬥爭漸次惡化？更令人擔心的是，本來沒有權力鬥爭，但卻自製鬥爭。這不是中國封建體制的殘餘，而是仍遺傳至今的主體。

「二十大」前要警惕「可控的武裝摩擦」

所以，當經濟真正出現危機，內外壓力加大，或者要建立威信和鞏固權力的時候，就會出現慣性的做法：（如有需要就會）製造契機，分散焦點，轉移矛盾，上要卸責，下要承責。1979年，鄧小平復出之初，決定對越南「自衛反擊戰」，就有「以戰功立軍威、國威和個人威信」的背景（包括減低協助他上台、但後來對他有威脅的葉劍英的影響）。所以，愈接近「二十大」，就愈要觀察兩岸之間會否出現異常的變化，例如某一方可能鋌而走險，或授之以柄，或製造話柄，或玩弄權柄，外界實難猜測。

對大陸而言，假如台灣真的有「不軌行動」，甚至越軌的「台獨」，肯定不會容忍而動武。不過，即使台灣不會輕舉妄動，努力維持「悶局」，也不排除大陸在「如有需要轉移矛盾」之下採取「可控的適當行動」，增加武力警嚇自然避免不了。這樣既可強化民族主義，加大反美情緒，也可鞏固習近平的核心地位。可是，這個力度怎樣拿揑？會不會由「可控」變「失控」？這就是會否擦槍走火的觀察點了。

一年內中美和兩岸不會擦槍走火

回到眼前現實，相信一年內中美和兩岸不會擦槍走火，因為有很多實際條件的原因。

（1）大陸經濟下滑已是明顯的趨勢，尤其在肺炎疫情之後，更多經濟不穩定因素。今年首季GDP下跌6.8%，次季略升3.2%，全年要有高速回升，才能有穩定作用。此外，天災、水災等因素，雖然不會馬上引起糧食危機，但也有心理影響。這絕對不是「戰」的時候。

（2）戰爭不單是軍力的比併，還有經濟的比併，在現代社會中更包括外匯儲備。中國號稱擁有全球最多、大約3.1萬億美元外匯儲備，但據內地專家的公開數據，七除八扣之後（例如已承諾的對外投資和貿易、用金錢買外交的「友邦支援」，以至「用錢買美國合作」的支出），能靈活運用的外匯只有1.5萬億美元左右。况且，中國的七成外匯儲備是用美元儲存的，如何面對美國的財技，也是一大挑戰。雖然日後還有外匯收入，但中國外貿前景不明，目前也不是「戰」的時候。

（3）現代的大國戰爭，不是純粹的軍事比併，而是包括方方面面的「超限戰」，尤其是金融戰。如果大陸對台灣動武，國際上可以馬上引發對中國的金融戰，例如凍結中國或軍工企業的海外資產。自從中國經濟融入世界後，已到「你泥中有我，我泥中有你」的地步，中國在美國的各類公、私投資已不下百億甚至千億計美元，成為外國掌握在手的軟肋。

（4）美國仍有更多招數未出，例如制約對中國新經濟開放的預託證券；進一步制裁邊緣性的軍工企業，繼而制裁主要的軍工企業。其目的是引發他們感到現時的強硬政策對自身不利，從而動搖「以利益換忠誠」的軍政關係。

（5）在上述形勢下，中國軍方是否願意打？如不願意而被勒令打，會否由「可控」變「失控」，甚至內部失控？

如何演變 關鍵在能否冷靜理智處理

總之，從民間的角度看，都要反對任何形式的內戰。所以，這就應驗文首所說「關鍵在於中共能否冷靜、理智、聰明和策略地處理問題」了。

作者是時事評論員