控林卓廷暴動 法治之恥（文：劉進圖） (09:00)

刑事檢控被濫用為政治報復工具

根據檢控官在提堂時披露的案情及警方說法，林卓廷的所謂暴動罪行，是指白衣人在西鐵站大堂首度施襲後一度退卻，大堂暫時回復平靜，大批黑衣人聞訊趕至聲援，在閘機內收費區聚集，向不遠處的白衣人叫罵和擲物，又有穿反光衣的記者走出收費區拍攝，刺激白衣人糾眾折返，與黑衣人發生武力衝突，而林卓廷其間講的說話帶有挑釁性，導致事件惡化、引致破壞社會安寧，技術上符合「暴動罪」的定義。

林卓廷講了什麼挑釁性的說話？從被捕至提堂的新聞報道來看，他當時呼籲守住閘機的人「大家千祈唔好褪，一褪就衝入嚟喇」、「企番前面，頂住佢，我一齊頂住佢」，而所謂向白衣人發表威嚇言論，相信是「你夠膽就唔好走，警察家嚟緊」，這些說話是挑釁暴力衝突、破壞社會安寧的說話嗎？稍有常識的人都能判斷：不是。

在大批白衣人持武器折返，與閘內人士對峙對罵時，林卓廷勸閘內市民「企後少少」、「兄弟，唔好埋去」，他又多次向白衣人高呼「唔好郁手呀」；白衣人折返前，林說已聯絡元朗警區，又勸喻身邊人不要移動地上的證物，這些有客觀紀錄的言與行，流露的是挑釁民眾打鬥、破壞社會安寧的暴動罪犯罪意圖嗎？稍有常識的人都能判斷：不是。

警方和律政司的邏輯是，白衣人其實宅心仁厚，如果不是受到林卓廷及其穿黑衣朋友挑釁，就不會折返再次施襲，更加不會追着反抗者來打，衝落月台闖進車廂，襲擊一眾乘客。警方據此認為，這是一次不同政見群體勢均力敵下的互相毆鬥。這個邏輯無法解釋的是，為什麼白衣人在月台和車廂對不論身穿什麼顏色衣服的人都襲擊，甚至孕婦和帶小孩的都不放過？若說勢均力敵，為什麼受傷的絕大部分是被白衣人攻擊的人？

如果有黑衣人在抵抗白衣人施襲時，使用了超出自衛所需的合理武力，對白衣人造成身體傷害，律政司考慮控以傷害他人身體罪，尚算有理可據，但提堂時看不到有這樣的具體證據，只空泛地提到擲物、射水、噴滅火劑，而且這些行為完全沒有林卓廷的份，他不離開現場，是因為警察遲遲未到達，他作為立法會議員自覺有責任留下監察，結果被打至嘴角流血，手部受傷。如今，律政司竟然反過來控告他暴動，完全違背天理常識，毫無公眾利益可言，作這決定的人，可謂喪心病狂！

作者是資深傳媒人