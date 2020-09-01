公務員參與非法示威被解僱，是否合理？（文：何建宗） (09:00)

僱傭關係合同的要求 必然比法律更高

根據媒體報道，最近公務員事務局發出指引，指出如果公務員在試用期未滿前被控參與非法集會等行為，部門主管可以在法律程序未完成之前予以解僱。毫不令人意外的是，支持反修例運動的人士對此大肆抨擊，認為這是「政治打壓」「未審先判」等等。這種言論某程度可以說是違反了常識。一個公民在一個社會守法，不作出違法行為，是所有道德規範的最低標準。不違法或者未定罪不等於合情合理，更不等同符合道德規範。在任何的僱傭關係，甚至任何契約關係，合同的建立就是為了在雙方有爭議，或者僱員違規時指明如何處理，其內容必然是比法律（尤其是刑事法律）更高的要求。舉例，很多僱傭合約會訂明，如果員工在外「秘撈」，或者把屬於公司的保密或商業上敏感信息向外透露，即屬於違反合約，可遭到解僱而沒有任何補償。大部分這些行為都不屬於違法，而是「違規」或者「違紀」。無論是公務員的最新指引也好，或者港大解僱戴耀廷的事件也好，其實都是極其簡單的道理：在「違規」、「違紀」但法律程序（例如上訴）未完成的情况下，僱主是否有權解僱員工？如果沒有權的話，那麼任何機構設立規則是否有意義？紀律處分如果在法庭定罪後才可以進行，那麼紀律與法律何異？至於員工所犯法律是因為社會運動或者是個人利益驅使，甚至控罪本身是否合理，根本不應該是一個機構（無論僱主也好，大學或中學也好）是否懲處其成員的考慮因素。

事實上，法律是社會規範（包括道德規範）的最低標準。所有人與人的關係和倫理都是建立於其上。更重要的是，法律的入罪門檻很高，尤其是刑事案件，有合理疑點的話利益歸於被告。但其他社會關係，例如僱傭關係、家庭關係或者朋友關係，對有關人等的行為約束和要求肯定更高。如果公務員被控告期間政府不能將其解僱，那是把社會規範的最低標準變成最高標準，合理嗎？

香港沒《公務員法》 政治中立屬紀律問題

談到「違規」不違法，這就是公務員「政治中立」的核心問題，也是大部分論者都忽視的一點。香港公務員制度的一大特色，是沒有一部《公務員法》，這也是港英年代遺留下來的傳統。在港英年代，公務員是所謂「女王的僕人」，而女王授予港督巨大權力去處理公務員的待遇、升遷和紀律問題。回歸後，行政長官基本上接收了港督對公務員的巨大權力，而現今管理公務員的主要法律（包括《公務人員（管理）命令》，和相關的《公務人員（紀律）規例》）都是1997年7月行政長官董建華運用《基本法》第48條第4款，以發布行政指令方式在港實施，沒有經過立法會的審議。如果說港英時期的公務員制度對現在特區政府有任何啟示的話，其中最重要的一條，就是特首對公務員的懲處有巨大的權力。

因此，《公務員守則》中有關「政治中立」的條款，包括對特區政府和在任行政長官絕對忠誠、對參與政治和政黨活動的限制、不能對已決定的政府政策公開表示異議等等，是屬於公務員的紀律問題，即屬於政府與公務員的僱傭關係的一部分。由於香港並沒有《公務員法》，更沒有如美國或台灣地區般為「政治中立」立法，因此市民目睹任何違反政治中立的行為（例如公務員參與合法但違反政治中立的示威遊行），並不能舉報，而只能靠公務員內部紀律機制處理。處理的話，也要經過冗長的、準司法的紀律程序，動輒數年。

嚴格處理違規 參考外國經驗立《政治中立法》

作為少數研究香港公務員「政治中立」的學者，筆者認為，既然違反「政治中立」是「違規不違法」，則解決方法有兩個：一是嚴格處理違規，二是參考其他國家的經驗進行立法。公眾應該關注公務員事務局在紀律調查方面的立案情况和處理結果，還有是否有足夠資源加快處理相關個案。長遠來說，應參考美國的例子，訂立《公務員政治中立法》，對公務員在參與政治和發表言論方面作出詳細規範，這無論對社會整體或者保障公務員行使其權利都有好處（註1）。至於公務員宣誓效忠特區和擁護基本法，當然值得支持。但眾所周知，要以違反誓言來對個別人的言行入罪門檻極高，因此它的象徵意義遠大於實質意義。

擁護一國兩制和基本法 沒討論餘地

公務員是一個特殊的群體，既是公民，也是公職人員，掌握着資源和權力。首先，公務員受到比其他人更大的權利限制，包括言論和參與政治的權利，是理所當然的，也是「政治中立」的核心要義。問題是，對公務員權利的限制是否合理，和是否合乎比例。香港在這方面的規定，至少與英國相比，是寬鬆的（註2）。至於公務員要擁護「一國兩制」和基本法，更是沒有討論餘地的事情。西方社會要求公務員保持「政治中立」，忠於所有在任政府（serving government of the day），其精神不是忠於某黨某人，而是忠於產生這個政府的制度，即該國的憲法。以香港而言，公務員要效忠的，就是《中國憲法》和香港基本法。一個人自願加入任何機構，包括政府，都必須遵守相關規範，和所有高於法律要求的規定。任何理性不帶偏見的人，都應該認同這是淺顯不過的道理。

註1：詳看筆者2019年12月6日《明報》觀點版文章〈公務員「政治中立」：英美經驗與啟示〉

註2：英國的公務員守則規定公務員對外發表言論、撰寫文章評論政治都需要事先得到上司批准；不同級別公務員可以談論地方或全國性的政治議題，級別愈高限制愈大；而公務員的言行導致其所屬的大臣出現尷尬，也是明令禁止的

作者是一國兩制青年論壇創辦人兼主席