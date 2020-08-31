以教育及就業培育愛國力量（文：朱兆麟） (09:00)

為國情教育發展資歷認證

教育方面，香港政策研究所教育政策中心研究發現，不少受訪教師認為內地交流計劃原意與教師期望出現分歧，主要為行政工作、帶團領隊或導遊質素。故應把國情教育專門、普及化，政府應與內地合作，為國情教育發展一套系統階梯及資歷認證，培育更多本地年輕導師成為國情教育的專業團隊。

這包括設立國情教育基礎證書課程，供大專生或在職青年餘暇時修讀，達一定級數可獲認可擔任國情教育相關工作，包括內地交流團領隊；並考慮設立相關高級文憑課程供現職教師修讀，有助他們於小學德育及公民教育、中學通識科等，教授國情內容、推動相關校內活動及交流團，更得心應手。擁有足夠的國情教育專才，有利教育局增加交流團的校本元素，讓學校自行處理交流團內容、流程，與內地姊妹學校多協作，包括大灣區城市深度遊，使學生更踴躍投入。

多宣傳內地職位 提高薪酬津貼

就業方面，大灣區目前致力推動加強科技進步、產業升級，需要大量高端勞動力和專業人才，但不少本地年輕人無意到內地發展，既因人生路不熟難找工作，亦往往受限於普通話能力、對內地社會經濟了解不足。

除了創科行業，還有不少創科支援行業，例如金融、會計、法律、物流等行業有所受惠，當局應多作宣傳，例如與青年機構、內地專業行業聯會、商會合作，舉辦更多內地求職展覽、師徒計劃等。目前內地院校如清華大學，更有提供短期國情、內地法律、營商環境等課程；港府可把更多這類課程納入持續進修基金資助名單。

大灣區薪酬低亦是年輕人卻步主因，根據MWYO今年發表的大灣區青年就業研究，只有極少數職位，大灣區主要城市平均年薪能達香港同職位60%或以上。當局應研究資助聘請青年的企業，鼓勵於大灣區創造職位，亦可提高青年在職實習薪酬津貼，並提供低息貸款助年輕人內地置業。

透過教育、就業，加強年輕人對國情認識，可培育更多具國際視野、對內地和香港有歸屬感、認識國情、理性面對國家優劣的青年於各界扎根，長遠亦可擴闊年輕人於內地的發展機會，減低事業局限、住屋問題等深層次矛盾導致其出現反社會情緒的機會，使更多年輕人成為愛國生力軍一員，於社會不同崗位作貢獻。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人