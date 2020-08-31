無工返，何不去洗碗？ 香港政府有如盲人瞎馬（文：鄭立） (09:00)

不過現實是，早前政府禁了晚市堂食，就算有午市堂食，開放也相當有限。逼了大部分人去食外賣，外賣用即棄式的飯盒，堂食市場被政策強行萎縮，自然沒有碗可以洗。晉惠帝以前在人民沒飯吃時，一句「何不食肉糜」就被嘲笑了千年，去到21世紀，卻還是有人在這種時候問你為何不去洗碗，有點令人疑惑晉惠帝是否投胎了。

這些人有位置去參與管治香港，卻完全不了解市面的實况。例如不了解香港是個找室內地方坐也很困難的地方，一旦禁了晚市堂食，事實上也禁制了所有市民下班後找個室內地方坐下休息的權利，而使放工的市民更加疲勞，也連帶破壞了食肆外的服務業。再嚴重的是上次禁午市，去到大量在外上班的市民冒雨吃飯，他們的反應竟然也是猜不到，搞到實行了立即收回，猶如弱智。

看不到現况 一廂情願作決策

他們也不了解大部分生意捱不住，是因為香港的租金太高，就算老闆員工願意共渡時艱，業主不減租的話，再努力也無法維持經營的。當他們以為問題是年輕人不洗碗時，實際上卻是正在洗碗的年輕人自己也沒了工作，當香港的市面高速崩潰中，但他們連看到現况都做不到，只能活在自己的富人圈世界裏，一廂情願的作出更多的決策，進一步加速香港經濟的瓦解。

《世說新語》中，有個成語叫「盲人瞎馬」，講的就是香港的情况，掌握權力的人對於香港的情况理解有如盲人，作出的決策也全都是盲目的。而香港的行政機構也只會盲目服從命令，沒有任何修正機能和有效監察的機制，有如一隻瞎馬。而這盲人瞎馬在深夜的水池旁，可想而知，很容易就會墮入深淵，而這也是香港可望的結果。

面對這麼愚昧自大的權力與官僚，香港市民是沒有任何合法機制修正的，至今，已證明香港的體制是全然失敗的設計。大錯已成，現在已經沒有辦法補救，只能任由它自毁，倒是希望香港人能記取這教訓，將來有機會的話，不再縱容這些官僚，建立有效機制去管住和懲罰他們，才能夠防止之後再發生這種人禍。

作者是專欄作家