首戰即終戰？馬英九言論的內外分析（文：關仲然） (09:00)

磨刀霍霍 再上政治舞台

馬英九說出「首戰即終戰」，惹來海峽兩岸強烈反應，當中可以從台灣內外兩個角度分析。對台灣內部而言，馬英九復出的消息流傳已久，甚至早前有傳，今年總統選舉，馬英九想代表國民黨參選。以往曾多次分析，現在的國民黨已經弱到不能再弱，一年3次選舉3次慘敗，屬年輕世代的現任主席江啟臣改革無望，恐怕未必能再下一城、在明年以後續任主席。既然已經給予年輕人機會，結果還是了無改善，那麼馬英九復出親征，自然大條道理（至少他自己感覺良好）。今次拋下「首戰」金句，可見馬英九已磨刀霍霍（實際上據報也真的動刀割掉眼皮），以最佳狀態再上政治舞台。

由「忘戰必危」變成「首戰即終戰」

相比對內的形勢，馬英九對兩岸關係的判斷更值得重視。馬英九言論一出，而且中共大肆的引用這句「首戰即終戰」，在當前兩岸關係之下，在台灣內引起很大爭議，甚至有人說馬英九是軟弱賣台。即使是在泛藍媒體如《中國時報》、《聯合報》等，也見到不少批評馬英九的言論。馬英九在卸任前（2015年5月6日）曾到國防部聯合作戰演訓中心及衡山指揮所，在作視察的同時，還對軍隊留下了幾句《司馬法》的說話：「國雖大，好戰必亡，天下雖安，忘戰必危。」由2015年的「忘戰必危」，變成2020年的「首戰即終戰」，是馬英九轉變了、眼袋割掉了，還是環境轉變了？

在中美對峙的局勢之下，兩大陣營早已列陣歸隊。這時候，無論是兩岸關係，抑或是香港的局勢，都成為了另類的「戰場」。跟香港不一樣，台灣自身的政府能夠參與其中，選邊而站，蔡英文的民進黨政府自然選了歐美陣營。而在剛過去的「金門823炮戰」62周年紀念活動，美國在台協會處長酈英傑也有出席，多少是對蔡英文政府的支持。

2015年馬英九還在任的時候，兩岸關係雖未至於歌舞昇平，但至少沒有開戰的可能，同年11月馬英九還跟習近平在新加坡世紀會面，是兩岸關係歷史上的高點。在沒有開戰的可能（或至少開戰的對象不是中共）下，說「天下雖安，忘戰必危」是純粹修辭，跟小屁孩在水族館裏隔着幾米厚的玻璃向缸內鯊魚叫囂無異。

當前形勢下，馬英九說出「首戰即終戰」，作為台灣前總統，這句說話實在難聽。但如果眼見民進黨政府將台灣完全跟美國綁在一起，兩岸局勢愈見緊張、擦槍走火的機會愈來愈大的時候，馬英九一時急了，雖是難聽、失言，但或未至立心不良、喪權賣台。

「九二共識」早已變成「一國兩制」

不過，馬英九再急再反戰，他和國民黨的唯一做法是重振雄風，但不是純粹對着蔡英文和民進黨硬起來，而是拿出為台灣人所接受的兩岸論述，不單純拿着自我感覺良好的「九二共識」作招徠，畢竟台灣還是有民主選舉，要取得權力首先要有人民支持和授權。自2019年初發表「習五點」後，「九二共識」早已變成「一國兩制」，而不再是以往和稀泥的各自表述。

無論我們是否喜歡，又或會否繼續堅持表達訴求，香港的「二次回歸」隨《國安法》立法之後，已完成七七八八。當香港完成二次回歸之後，台灣自然成為下一目標，以完成全國雷厲風行的「習近平新時代中國特色社會主義思想」。習思想下，無論是當中「八個明確」下的第1項：「總任務是實現社會主義現代化和中華民族偉大復興」；抑或是「十四個堅持」裏面的第12項：「堅持『一國兩制』和推進祖國統一」，都是針對香港、台灣等地方而寫，裏面沒有「九二共識」，也沒有「一中各表」。

想處理兩岸關係 必先過台灣人民一關

跟應對香港的策略不一樣，香港有特區政府可以直接配合；要處理台灣問題，如要達至同樣的效果，中共首先要得到可以配合的台灣政府。或許馬英九很希望可以擔任這個角色，但在和平、正常的情况之下，台灣政府是由民主選舉所產生。如馬英九真的想避免「首戰即終戰」、想親力親為處理兩岸關係，那就必先過台灣人民的一關，否則都是廢話。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師