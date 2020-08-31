鹿是鹿 馬是馬（文：林卓廷） (09:00)

我和家人早已預備，警方早晚會上門拘捕，罪名不重要，重點是內子和孩子能否應對。雖早已預備，但當警方宣布以「參與元朗7．21暴動」為拘捕理由，我亦難掩驚訝反應，香港居然如此荒誕，律政司和警隊淪喪至此。離開家門前，雙手被扣，看見內子的淚痕、孩子的憂心，心裏就是愧疚。

踏進警署羈留室的一刻，開始短暫的鐵窗生涯。我知道，政權企圖以制度暴力逼我們臣服，要打擊我們的抗爭意志，但這苦路既然自己早已選定，正如邱吉爾名言：If you're going through hell, keep going，坦然面對各種無情鎮壓吧。於是我要了一本厚重的雙語新舊約《聖經》，眼鏡被扣仍勉強讀經，累了拿來當枕頭，仰望天窗外的藍天，就是希望。

回想7．21，我常存感恩，一個念頭，兩個同伴，支持我決意前赴元朗，嘗試監察警方，保護市民，誰知警隊如此明目張膽縱容鄉黑恐襲，最終直播了震驚世界的警黑勾結的序幕。雖然受了點傷，但自知為當場最大目標，能保命已屬萬幸。

原告變被告 傷者成暴徒

「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹。」雖然身在警署，我一直昂首挺胸；縱使腰纏鎖鏈，我依然邁步前行。因為我無愧無悔，極權強加我身的手銬，不是恥辱，反而是信念的堅持和肯定！

原告變被告，傷者成暴徒，如此荒誕恐怖劇情，連Stephen King也寫不出來，必須由鄧炳強和鄭若驊雙劍合璧。縱使我事先報警，facebook直播，數以十萬計市民實時見證我在場一言一行，政權仍然敢冒天下之大不韙，公然誣衊到底。一件污，兩件穢，鐵定起訴，無論所謂的「證據」如何可笑。最終在法庭另外聽着控方讀出一些被告人的所謂案情：「被告佩戴黑色粗框眼鏡」，在肅穆的法庭霎時響起一陣笑聲。

過往，我提供過證人口供、指認過3名兇徒、收過警方感謝信件，今天都成為莫大的諷刺，只要政權指你犯法，無論多荒謬，原告也是被告。政權明知我有極強人證物證反駁誣告，自證清白，仍堅持進行如此赤裸、醜陋和邪惡的政治逼害，可見他們已經放棄所有的底線；更甚者，他們根本毫不在意世人知道它已放棄所有底線，今日誣告林卓廷，他日可以誣告任何人，道德徹底淪喪，政權終極敗壞。

獲法官批准保釋重獲自由後，看到警隊高層面對傳媒詰問的醜態，與香港人的義憤填膺成強烈對比，政權居然以為大話講千遍就會成真，實在侮辱香港人的智慧。在這荒謬和壓迫的時空，我們唯有堅守良知和勇氣，才能疾呼鹿是鹿，馬是馬！

黑夜無論多漫長，黎明始終會來到。香港人，We shall never surrender!

作者是7．21暴動案被告