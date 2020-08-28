建造自己的挪亞方舟（文：何靜瑩） (09:00)

這樣的日子恐怕還要持續3至5年（我算是樂觀的了）。香港成為美中脫鈎的戰場之一，亦是「人質外交」中的主要受害者，香港人日子愈來愈難過，還要見證制度由逐漸崩壞墮入迅速淪陷的局面，心裏愈來愈難受。在兵荒馬亂之間，有些人為了「生存」而作出了移民和海外升學的決定，另一批離港的會是為了追求免於恐懼的自由下「生活」的人。

與其讓青春無意義地虛耗於謊言、墮落和暴力之中，感到心灰意冷、無眼睇、快屈病的人寧願離開這場百年一遇的災禍，在另一個自由天空下soul searching，整合覺醒後的經驗，充實自己，幾年後還可重新評估香港局勢及自己的角色，確實有進可攻退可守的好處。

要考慮如何在動盪日子有所作為

當中國轉向內循環，當香港逐漸失去國際認可的獨特地位，當特區政府只好呼籲大家做大灣區人，香港人更要積極放眼國際，做世界公民！一直以來，許多香港人都以「在香港居住、在外地工作」的expatriate身分自居。這種形態將會深化，變成在外地居住及工作，久不久回港公幹、探親、投票。趁現時的外流動力，離開家園裝備自己，學做一個穿梭不同地域的國際人，成為更有內涵和視野的香港人。

移民只是其中一個落實模式，留學、工作假期、gap year，甚至到英國、澳洲、日本（還有陸續有來的國家）工作5年，都是不同的選項和合法的居留模式。真正要考慮的是如何在未來的動盪日子裏，仍能積極學習、成長，甚至有所作為──能夠生存之餘，更能豐富生活，實現生命。

以挪亞方舟的精神離港，邀請、游說志同道合者與你同舟共濟，一起在彼邦合伙做生意，或把各自的小店放在同一地區，製造cluster（群聚）效應，比單打獨鬥建立品牌和知名度更好。我有幾幫朋友分別建立以科網、金融和零售為主打生意的移民方案，各自找志同道合者一起出走；有興趣者可以選擇加入不同形式和規模的方舟，亦可自組班底建立更適合自己願景的方舟。一向鍾情建立社會企業的我，最在乎能否物色地方領袖一起合作推動當地經濟和社區發展，哪怕是一條村、一個鄉鎮，我都會因應當地需要構思最適合的social business model，然後「焫着」同樣渴望有番作為的香港人同行。

自強不息 提升世界公民內涵

縱然仍被悲情籠罩，不少人開始思考如何正面看待去留問題。要離開的，都在招兵買馬搭建挪亞方舟，問題不光是簡單的「你會移民嗎？」，而是「你有什麼在寸金尺土的香港很難實現的理想？現在會否考慮走出去圓夢？」

此時此刻離開香港，對很多人來說是為勢所迫，有點心不甘情不願，甚至不服氣。到外地闖蕩數年本是值得追求的歷練，在動盪之時，你更須帶着學習、國際化、圓夢的態度負笈或移居海外，才可繼續建立、發展、裝備自己。無論在何地，只有自強不息，提升作為世界公民的內涵，才能保存香港公民社會的活力和優良質素，也就是獨裁者最懼怕的特質和意志。

還要帶着一份使命感，對當地社區建設有所作為，除了生存與生活，還可編寫動人的生命故事。

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料，只會死得更快》作者