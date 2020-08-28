戈培爾宣傳招數治港（文：曾志豪） (09:00)

所以重點不是說謊一千遍還是一萬遍，而是，是否容許，哪怕一次，有人戳穿。

一個法治文明的社會，我們不會奢求掌權者不說謊，但一定要保障「戳穿謊話」的權利，可以容許有人講真話制衡謊言。

很不幸，今日香港，只准港共官員說謊，不許民間識穿。

「全民檢測」，坊間質疑成效，結果林鄭沒有開誠布公羅列證據、以理服人，反而用一貫囂張氣焰扣帽子，「所謂專家醫生抹黑香港和中央關係，有政治目的」。一下子，就把理性的公共衛生討論上綱上線為「政治表態」，誰反對全民檢測，誰便是反對政府和黨。在這種壓力下，專家如何能有「免於恐懼的自由」，以科學態度理性向公眾解釋？

當政權把防疫當成政治任務，反對的聲音也被政治扣帽，誰還有機會，可以戳穿政權謊言？

戈培爾另一個宣傳的理論，便是「如果撒謊，就撒彌天大謊，因為彌天大謊往往具有某種可信的力量」。

警方突然拘捕林卓廷許智峯等人，林卓廷被指涉及參與元朗7．21暴動，輿論嘩然，「原告變被告」、「指鹿為馬」之聲四起。

這就符合戈培爾所講的，要撒謊便要撒大謊言，才能達到最大的政治效果。政權一直無法面對7．21的警黑勾結指控；他們也一直以「有人帶隊入元朗搞事，鄉民保衛家園」來推諉。但這個劇情要有說服力，便一定要找出「誰帶隊入元朗搞事」，於是這個「誰」便是林卓廷，拘捕林卓廷完全滿足了港共政權的「劇本推演」，順理成章，便可以把「無差別恐襲」改寫為「勢均力敵」的兩幫人打鬥。

港共政權這個劇本會講1000遍，再禁止人們戳穿。最後一着是戈培爾對傳媒的管控：「報紙上的言論，應當趨於一致的目的，不能被出版自由的邪說所迷惑。」

作者是傳媒工作者