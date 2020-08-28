年輕人「和」警察的新仇舊恨（文：陳國賁、黃倩媚） (09:00)

「年輕人」和「警察」，這兩組詞彙總感覺不應放在一起，否則就發生衝突。連中間放着的那個「和」字也好像格格不入，畢竟這兩者之間恰恰缺了一份和諧。這正是現今香港的局面，年輕人與警察之間時起衝突。這已不是個別年輕人或個別警察對對方生敵意和誤解，而是一個群體和另一個群體之間的互動所衍生的，形成了社會矛盾。在此，以千禧世代的年輕人和香港警察為本文主要討論對象，並以社會心理學的角度去析述隨着時間與互動兩者關係的轉變至此產生的刻板印象（stereotypes）。
此前警民似有「共生」關係
從社會心理學的角度看，年輕人和警隊是兩個團體（groups），己方為內團體（in-group），對方為外團體（out-group）。刻板印象正是團體與團體互動之間而互相製造出來的印象。這兩個團體在初期的互動中，雖然知道雙方略有差異，但彼此接受甚至欣賞這種差異，並和睦共處。然而當近年社會事件接二連三，兩者關係漸處於對立面，由「對方」急促演化成「敵方」。刻板印象一半是基於事實，也有一半是非事實，在半真半假之中構成。
年輕人的童年受童書、港產警匪片等電影、電視劇以至《警訊》、新聞時事等的影響，對警察的第一印象都是偏向正面，認為警察除暴安良，是公義、正義的化身。而當時社會間也沒有什麼衝突，警察的工作未涉及政治層面。因而警察的正面形象延續，也受到大眾尊敬，因此對警隊工作、身分會生認同感，不少有志青年相繼加入警隊。而警民之間似有一個相互依存、共同獲利「共生」的關係：市民努力工作並納稅，稅化作警察工作的收入，又由警察保護市民的生命、財產，除暴安良。
傘運起對立但未完全敵對 反修例撕破關係
首次出現缺口是源於2014年雨傘運動，缺口是由一枚催淚彈打出的。警察成為解決社會及政治問題的工具。在警察眼中，他們只是接收及執行命令。但是在年輕人以至部分市民眼中，就是濫用職權和暴力。兩者之間的距離開始拉遠，由身分上的差別擴展至政治立場，於是關係開始惡化。兩者開始對立，但仍未完全敵對，就像運動期間有學生在雨天為警員打傘，也有警員給示威者送上清水，可見此時還是能站在對方的角度思考，展現出同情心。年輕人因雨傘革命而對政治首次起了關注，趨使政治意識開始萌芽，卻始終未能擺脫幼苗形態。在雨傘運動完結時，年輕人的目光也重新回到學業、玩樂等事兒上。
及後，在2016年發生「魚蛋革命」，雙方短暫地起了正面衝突。同年，媒體報道有關休班警犯罪率偏高的新聞；年輕人眼中警察的形象愈趨負面。但是雙方最終撕破關係是在反修例風波。雙方均指摘對方使用暴力，並視己方的行為是正當的。年輕人指控警方濫暴，又認為己方是在為正義抗爭，堅信有關暴力是警方和政權逼出來的；警方指摘年輕人的暴行，又指出己方僅是在執法，以止暴制亂的方式維持治安。由此，兩者的關係陷入僵局，勢成水火。
共生平衡演替成競爭 以消滅對方為目標
本來警民的「共生」關係也受到質疑，年輕人質疑警察在保護政權而非保護市民。這也是為什麼「解散警隊」的聲音會出現：市民納稅非但得不到保護，反被暴力對待。「共生」關係由警民轉化至政府和警察：警隊協助政府維持政權甚於保護人民，政府無限支持警方的行動。而本來人民納稅並供給警方作薪金，也衍生了新角度去看——政府才是發放薪金的僱主。與此同時，警察也認為制止暴徒暴行也是對市民以至社會的一種保護。種種看法的差異只擴大了兩個團體對彼此的仇恨，當共生的平衡失了，就演替成食性關係甚至競爭關係，即是掠食者與被掠食者的敵對關係，無形中構成了一條食物鏈，以至兩者以消滅對方為競爭目標。政治關係結構上，本來也是如一條食物鏈。北京政府在頂層，向香港政府施壓。香港政府則動用警察企圖解決「只是一小撮的年輕人」，卻不曾想到他們會反彈，還會反得這樣激烈。現在，只要有關政府的任何政策，在年輕人眼中也是負面的，小至派口罩，大至禁口罩（《禁蒙面法》）。好像只有維持「草木皆兵」這般極高的敏感度才能避過落入肉食者腹中的下場，說破了也就是對政府零信任。
雙方暴力不斷升級 某程度源於當權者
其實在反修例風波初期有部分年輕人也表示對警方體諒的，他們體諒警方面對無數不堪辱罵和工作壓力。但是到後期警暴事件愈來愈多，甚至浮起一宗宗「無可疑」的自殺案，令他們對警方的態度開始動搖，甚至把對政府的不滿轉嫁給直接接觸的警察。在這階段，他們對警察的刻板印象就是「黑警」，不存在「白警」。反過來，警方也認為自己是受薪工作，卻每天因那些對社會無貢獻、只會破壞和暴力的廢青，而被迫在生死邊緣徘徊，才制以暴力。
事實確是雙方暴力不斷升級，但是之所以升級，某程度是源於當權者未能在最佳時機解決政治問題，硬化了分歧。就像初期年輕人強調「和理非」，就像初期年輕人只在乎《逃犯條例》修訂，前中期也只關注「五大訴求」，並無慮及「港獨」。事情發展到今日，年輕人的政治意識瘋狂滋長，政府企圖以法律去「拔苗」，諷刺的是反「助長」了蔓生的速度。
要修補社會裂痕 必先修補警民關係
兩個團體隨着社會事件而頻繁互動，其間漸漸認清彼此的差異，從而衍生種種衝突，形成敵對關係。社會學家指出人會偏袒於自己的團體，容易對外團體有成見，甚至會醜化、妖魔化對方，令其形象受到定型，愈加黑化。而當受到這些外來攻擊，內團體反會愈加團結緊密，排外意識也愈加強烈；令本來言語上的交談失效，雙方只能以駁火作「交流」。正如上述提到，年輕人會把對政府的不滿轉嫁給警察，因此雖然警隊沒有行動決策上的主導權，只屬政府的工具，但卻是政府與年輕人關係的投影。若不及早修補警民雙方的關係，社會將進一步撕裂：不限於無止境的警民衝突，更會影響政府的認受性、管治威信。又或是換個角度，要修補社會裂痕，必先修補警民關係。不然雙方仍然心存芥蒂，就像當年雨傘運動的不滿情緒未有消除，終在今次反修例風波中延續，形成不可收拾的新仇舊恨。
我們擔心的是歷史重複再重複。
作者陳國賁是香港恒生大學「大學客座教授」、陳氏社會研究學院創辦人及主席、香港浸會大學社會學系前講座教授與前系主任、新加坡國立大學社會學系前系主任，黃倩媚是香港大學文學院學生