年輕人「和」警察的新仇舊恨（文：陳國賁、黃倩媚） (09:00)

此前警民似有「共生」關係

從社會心理學的角度看，年輕人和警隊是兩個團體（groups），己方為內團體（in-group），對方為外團體（out-group）。刻板印象正是團體與團體互動之間而互相製造出來的印象。這兩個團體在初期的互動中，雖然知道雙方略有差異，但彼此接受甚至欣賞這種差異，並和睦共處。然而當近年社會事件接二連三，兩者關係漸處於對立面，由「對方」急促演化成「敵方」。刻板印象一半是基於事實，也有一半是非事實，在半真半假之中構成。

年輕人的童年受童書、港產警匪片等電影、電視劇以至《警訊》、新聞時事等的影響，對警察的第一印象都是偏向正面，認為警察除暴安良，是公義、正義的化身。而當時社會間也沒有什麼衝突，警察的工作未涉及政治層面。因而警察的正面形象延續，也受到大眾尊敬，因此對警隊工作、身分會生認同感，不少有志青年相繼加入警隊。而警民之間似有一個相互依存、共同獲利「共生」的關係：市民努力工作並納稅，稅化作警察工作的收入，又由警察保護市民的生命、財產，除暴安良。

傘運起對立但未完全敵對 反修例撕破關係

首次出現缺口是源於2014年雨傘運動，缺口是由一枚催淚彈打出的。警察成為解決社會及政治問題的工具。在警察眼中，他們只是接收及執行命令。但是在年輕人以至部分市民眼中，就是濫用職權和暴力。兩者之間的距離開始拉遠，由身分上的差別擴展至政治立場，於是關係開始惡化。兩者開始對立，但仍未完全敵對，就像運動期間有學生在雨天為警員打傘，也有警員給示威者送上清水，可見此時還是能站在對方的角度思考，展現出同情心。年輕人因雨傘革命而對政治首次起了關注，趨使政治意識開始萌芽，卻始終未能擺脫幼苗形態。在雨傘運動完結時，年輕人的目光也重新回到學業、玩樂等事兒上。

及後，在2016年發生「魚蛋革命」，雙方短暫地起了正面衝突。同年，媒體報道有關休班警犯罪率偏高的新聞；年輕人眼中警察的形象愈趨負面。但是雙方最終撕破關係是在反修例風波。雙方均指摘對方使用暴力，並視己方的行為是正當的。年輕人指控警方濫暴，又認為己方是在為正義抗爭，堅信有關暴力是警方和政權逼出來的；警方指摘年輕人的暴行，又指出己方僅是在執法，以止暴制亂的方式維持治安。由此，兩者的關係陷入僵局，勢成水火。

共生平衡演替成競爭 以消滅對方為目標

本來警民的「共生」關係也受到質疑，年輕人質疑警察在保護政權而非保護市民。這也是為什麼「解散警隊」的聲音會出現：市民納稅非但得不到保護，反被暴力對待。「共生」關係由警民轉化至政府和警察：警隊協助政府維持政權甚於保護人民，政府無限支持警方的行動。而本來人民納稅並供給警方作薪金，也衍生了新角度去看——政府才是發放薪金的僱主。與此同時，警察也認為制止暴徒暴行也是對市民以至社會的一種保護。種種看法的差異只擴大了兩個團體對彼此的仇恨，當共生的平衡失了，就演替成食性關係甚至競爭關係，即是掠食者與被掠食者的敵對關係，無形中構成了一條食物鏈，以至兩者以消滅對方為競爭目標。政治關係結構上，本來也是如一條食物鏈。北京政府在頂層，向香港政府施壓。香港政府則動用警察企圖解決「只是一小撮的年輕人」，卻不曾想到他們會反彈，還會反得這樣激烈。現在，只要有關政府的任何政策，在年輕人眼中也是負面的，小至派口罩，大至禁口罩（《禁蒙面法》）。好像只有維持「草木皆兵」這般極高的敏感度才能避過落入肉食者腹中的下場，說破了也就是對政府零信任。

雙方暴力不斷升級 某程度源於當權者

其實在反修例風波初期有部分年輕人也表示對警方體諒的，他們體諒警方面對無數不堪辱罵和工作壓力。但是到後期警暴事件愈來愈多，甚至浮起一宗宗「無可疑」的自殺案，令他們對警方的態度開始動搖，甚至把對政府的不滿轉嫁給直接接觸的警察。在這階段，他們對警察的刻板印象就是「黑警」，不存在「白警」。反過來，警方也認為自己是受薪工作，卻每天因那些對社會無貢獻、只會破壞和暴力的廢青，而被迫在生死邊緣徘徊，才制以暴力。

事實確是雙方暴力不斷升級，但是之所以升級，某程度是源於當權者未能在最佳時機解決政治問題，硬化了分歧。就像初期年輕人強調「和理非」，就像初期年輕人只在乎《逃犯條例》修訂，前中期也只關注「五大訴求」，並無慮及「港獨」。事情發展到今日，年輕人的政治意識瘋狂滋長，政府企圖以法律去「拔苗」，諷刺的是反「助長」了蔓生的速度。

要修補社會裂痕 必先修補警民關係

兩個團體隨着社會事件而頻繁互動，其間漸漸認清彼此的差異，從而衍生種種衝突，形成敵對關係。社會學家指出人會偏袒於自己的團體，容易對外團體有成見，甚至會醜化、妖魔化對方，令其形象受到定型，愈加黑化。而當受到這些外來攻擊，內團體反會愈加團結緊密，排外意識也愈加強烈；令本來言語上的交談失效，雙方只能以駁火作「交流」。正如上述提到，年輕人會把對政府的不滿轉嫁給警察，因此雖然警隊沒有行動決策上的主導權，只屬政府的工具，但卻是政府與年輕人關係的投影。若不及早修補警民雙方的關係，社會將進一步撕裂：不限於無止境的警民衝突，更會影響政府的認受性、管治威信。又或是換個角度，要修補社會裂痕，必先修補警民關係。不然雙方仍然心存芥蒂，就像當年雨傘運動的不滿情緒未有消除，終在今次反修例風波中延續，形成不可收拾的新仇舊恨。

我們擔心的是歷史重複再重複。

作者陳國賁是香港恒生大學「大學客座教授」、陳氏社會研究學院創辦人及主席、香港浸會大學社會學系前講座教授與前系主任、新加坡國立大學社會學系前系主任，黃倩媚是香港大學文學院學生