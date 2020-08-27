有線地震折射的傳媒困境（文：陳帆川） (09:00)

首先，工程人員在電視新聞採訪裏的支援角色非常重要，有線既為全亞洲首個24小時新聞台，在前線及後方負責信息傳遞的工程部，地位舉足輕重。及至最近10年，有線新聞早在互聯網直播大行其道之前，已經採取直播為先的策略，每天不停直播新聞現場、記者會和官員講話，創行業先河，使競爭對手不得不效法，這又使工程部的角色更加吃重。

相比起貨如輪轉的前線記者和流動性高的攝影師，工程人員的流失率較低，3位涉事資深工程人員更是做足20多年，在有線工作過的記者無不曾跟他們搭檔，甚至受過3人指點或幫助，因此炒人一事不但觸動現職員工，對舊人來說一樣震撼。而由於有線舊人多以有線履歷引以自豪，凝聚力強，如今眼見「娘家」地震，自然一呼百應。

3位涉事元老的地位只有有線人最清楚，即使行內其他人也不一定能掌握，然而有線新聞部今個月起已非由自己人掌舵，引用有線前員工聯署信的說法，是落在「3名在業界資歷及行內信譽備受質疑的人」手上。可能對於管理層來說，炒3名工程人員所導致的反彈也是始料不及，跟行外人一樣摸不着頭腦。

不能忽略有線回本遙遙無期

有線管理層換血即向元老下手，原因眾說紛紜，只能放長雙眼，但有一點卻不能忽略——有線回本遙遙無期。看其母公司剛公布的中期業績，有線虧損雖然收窄，但並非來自開源，而是節流，整體服務成本下降逾一成，但媒體收入也跌超過一成，上半年電視客戶更按年減少4%。香港過去一年的社運可謂傳媒的黃金機會，然而有線雖然口碑一流，吸金能力卻似乎仍然落後，未能將網上的支持者轉化為客戶。

很多媒體人認為，金主拿着有線，單是它的公信力已值回票價，但若真如此，九倉就不會賣盤。從生意人的角度，傳媒要不為自己賺錢，要不為自己作正面宣傳、執行任務，愈有公信力卻意味愈難操縱。有線今次新官上任即鬧出大頭佛，估計短期內不會再有大動作，不過長遠來說，訂戶年年跌，業績年年蝕，前景也難言樂觀。

作者是新聞工作者、文化評論人