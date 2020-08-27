侵侵的選舉動作（文：王慧麟） (09:00)

美帝是否未來更強大呢？筆者沒有水晶球，不能預測未來，亦不感興趣。但侵侵一反過往黨代表大會的操作，不在最後一天的會議壓軸出場，以掀起眾星拱照偉大侵侵的會議「高潮」，反而選擇晚晚「與你句句真」，每天晚上都在「狂sell」自己多麼偉大，信息都頗混亂。晚晚左批右罵敵人，究竟未來4年，他想美帝往何處去呢？

美商界應開始看到「脫鈎」好處

儘管如此，我們也應注意侵侵針對北京的言論。剛在星期日，他在霍士電視頻道的訪問中再次提到「脫鈎」。他提到，美帝可以不與北京做生意，如果北京一直不公平對待美帝，他一定會「脫鈎」。回想今年5月，侵侵提出「脫鈎」之說，不少商界人士覺得不可思議，有財金評論界人士也說這個操作只會令美帝消費者受損，現在美帝商界應該開始看到這個「脫鈎」操作的好處。

例如，最近侵侵不斷狂攻TikTok，並且簽下行政命令，言下之意，除非母公司出售其美帝業務，否則會禁制任何人或公司與TikTok交易。但是，早幾天《華爾街日報》指出，在去年10月開始，臉書的老闆朱克伯格不斷「游說」美政府要制裁TikTok，而且近幾個月的游說焦點就是TikTok所造成的資訊安全風險。這與侵侵提出的「脫鈎」中國經濟的總路線，不謀而合。侵侵制裁TikTok，達到逼其出售海外業務的行動，不單止是要趕走中國公司，而是一個赤裸裸的掠奪資產的行動。如果TikTok最後被迫出售又或者被迫退出美帝市場，其他美帝公司就可以「有樣學樣」，以同樣的理由，要求侵侵出手掃除美帝市場上的海外對手。所以，有些海外評論說，侵侵這4年來得罪了好多商界，美帝商界一定群起反對侵侵云云。筆者沒有數據，不知道有多少個美帝商界被侵侵得罪，但至少全球最大的社交媒體就一定得到了侵侵政府的好處。

經濟威嚇 逼北京政治上「跪低」

因此，侵侵所說的「脫鈎」，不是單指美帝與北京作經濟上的切割，而是主動地利用「脫鈎」來打擊可以在美帝立足的中國企業，逼其出售或退出市場，並以此經濟上的威嚇，逼北京在政治上「跪低」。所以，「脫鈎」不止是經濟上的政策，而是打擊北京的大政策之其中一環。

隨着美帝選情白熱化，侵侵與拜登的民調在伯仲之間，我們除了關心，美帝在經濟「脫鈎」中國之外，會否在政治上作出較為激烈的動作，不斷挑戰北京的「底線」，以達到批評拜登向中國「跪低」以至軟弱無能的形象，亦要逼北京採取激烈的行動作回應，提高侵侵的選舉熱度。

3「熱點」值得繼續注視

筆者無法預計侵侵的行動有幾激烈。但有3個「熱點」值得繼續注視。其一，南海的軍事態勢。這部分留待其他軍事專家分析了。但美帝與南海周邊國家的軍事演習與行動，令該區國家不單要選邊（即是要在親美與親中作選擇），更被捲入相關的矛盾及衝突。其二，是香港事務。侵侵除了早前的官員制裁名單之後，還應有其他針對香港的措施陸續出爐，因為根據早前侵侵簽署的行政命令，除了官員制裁之外，還有好多經濟及金融上的制裁動作，還是該做而未做。其三，是台灣事務。近來最矚目的是，美帝衛生部長訪台，以及美在台協會處長首次出席金門「八二三炮戰」的紀念活動。美帝會如何再進一步提升對台關係呢？會不會再有更高層官員訪台呢？會不會邀請台方加入由美帝主催的新國際衛生組織呢？這值得大家進一步觀察。

作者是時事評論員