「習李鬥爭」是虛是實？（文：劉銳紹） (09:00)

「習李鬥爭」根本不存在「鬥」元素

觀乎中國政治，有3個特點才能稱之為「鬥」。其一，參與者勢均力敵，旗鼓相當，或者實力接近，甚至形成真正和實質的威脅，才能鬥得起來；否則根本不用鬥，強勢的一方可以輕而易舉地把對手壓下去甚至擊倒。其二，雙方或多方都在進攻，才會激出「鬥」的火花乃至行動，而不是一方攻，一方守；如果一方攻，一方守，頂多只可以稱為「攻防戰」。其三，一般是「武武相鬥」才能「鬥」得起來，還會牽動其他方面；如果「文跟武鬥」，根本沒法鬥，因為中國式解決問題的方法往往就是依靠武力──即使效果甚差。

用上述角度看中國的「鬥」，毛澤東對劉少奇的是「壓」而不是「鬥」，毛澤東跟林彪之間才是「鬥」。「四人幫」與鄧小平、葉劍英等軍頭的矛盾，一下子就由擁兵在手的一方解決了。「六四」前夕，外界只看到「李鵬和趙紫陽在鬥」，但軍委主席鄧小平才是一錘定音的人，趙紫陽何來還擊之力？更重要的是，後來出動軍隊鎮壓，皆因聶榮臻、徐向前、張愛萍等仍有影響力的軍頭不同意鄧小平的高壓，鄧才在遠方軍區班師勤王，既「平亂」又要鎮住形勢。這才是真正的鬥。

我引述這些歷史，只想說明外傳的「習李鬥爭」根本不存在上述3種元素，所以不能成立。兩人實力懸殊，眼前甚至無人能挑戰習近平的權力，更無人能涉及軍權。再看外界力證「習李鬥爭」的理據，除了李克強視察災區而主要官媒甚少報道之外，其他例子不外是一些表面迹象。例如：在北斗系統啟用禮上，習近平有約5秒「掌聲位」，而李克強是0秒；習近平和李克強的經濟政策長期不咬弦，「李克強經濟」之說一閃即逝，他提出的「V」形經濟又被不具名的「經濟權威」的「L」形經濟壓下去，他近期提出「地攤經濟」又不准宣傳……

李克強頂多只為自保

當然，由於中國政治不透明，任何蛛絲馬迹都要注意，但上述理據頂多只是政策分歧，根本不用鬥就以習近平的決定為依歸。所以，我是這樣看上述蛛絲馬迹的：

（1）如果上述的官媒表現是刻意貶低李克強的話，實在無此必要。這種做法只會令人想起「中國式羞辱」，也是為政治服務；可笑的是，效果往往是適得其反。從其他渠道可見的李克強視察災區的照片看，他穿著水靴在泥濘中行走，慰問災民，令人感到他是貼地的；與習近平穿著皮鞋、身光頸靚地視察，形成強烈對比。

（2）在經濟政策上有分歧，乃家常便飯，而且是很自然的事，也不存在「鬥」的問題；只要高層改善處理矛盾的方法，增加透明度，就不會引起外界聯想了。

（3）種種迹象顯示，李克強沒有攻，只在守，頂多只是為了自保，既要保護在位時不會出事，也要保護下野後不會被秋後算帳。所以，他經常通過政府新聞網披露他作了什麼具體工作；政府新聞網轉載新華社稿件時，也把標題改了，突出李克強的具體指示，而不是只有「李克強主持XX會議」那麼空泛。此外，國務院又經常透過「疫情聯防聯控平台」（李是「對應疫情小組」組長）發布工作重點，連其他不是防疫的內容（例如夏糧和秋糧的指示）也提及了。這樣做的目的，就是不想出現因為主要官媒不報道而形成的「無所作為」的印象，避免這些印象成為日後可能出現在他身上的危機。

需要關注 但毋須起哄

既然無人能挑戰習近平的地位，那麼「習李鬥爭」之說從何而起呢？外界無從得知，於是風言風語大行其道。有說是支持李克強一方故意放出來的，藉此爭取同情；有說是支持習近平一方放出來的，藉以製造箭靶，既鞏固核心地位，也可轉移經濟不振等焦點；有說這些傳聞根本就是外國和外部勢力製造出來的，旨在挑撥矛盾；甚至有說是「花生友」、境外傳媒因應市場需要而「炒大」的，反正這類宮廷式的傳聞都是吸引眼球的內容。

所以，對於各種傳聞和動態，可以關注，也需要關注，但毋須起哄，更毋須煞有介事地延續下去，否則就會陷入人為的迷思甚至迷局，無端成為「內部鬥爭」的一種助力。事實上，歷史經驗證明，外界是無法影響中國式的權力遊戲和鬥爭的；如果你不是局中人，根本無法介入。相反，內部的權力遊戲和鬥爭卻可以影響全國，某程度上還可以影響國外。這是因為中國至今仍未有現代化的權力承傳機制、妥善處理內部矛盾的決策機制，以及主流社會接受的權力平衡機制；很多混亂，以至自製的亂，皆由此起。

「打擊一小撮」實際就是打擊一大片

從平民百姓的角度看，既然無法介入和影響高層的權力遊戲，唯一可做的，就是公開表達不想看見任何內鬥的聲音和行動，無論是誰鬥誰，也不應該。官方經常說要團結，但絕對不能「用打擊一小撮以達至團結一大片」，因為實際效果就是打擊一大片。這種慘痛的經驗教訓，從「反右」到文革，已在內地經常出現；在香港也出現了，而且愈來愈普遍。試問，把精神放在「鬥爭」之上，如何集中精力建設？而能夠引發鬥爭的力量，更須自制，因為擁有公權力的人才容易引發鬥爭；平民百姓的聲音絕對左右不了高層的內鬥──如果他們堅持鬥下去的話。這也是中國政治的一大悲哀！

作者是時事評論員