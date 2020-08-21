後疫情時代 如何建構中韓命運共同體（文：王宇軒、王生） (09:00)

一、疫情後的東北亞：中美競爭加劇 但域內各國共同體意識強化

2020年全球最大「黑天鵝」事件新冠肺炎疫情的發生，對地區乃至國際政治環境帶來了不可小覷的影響。

首先，美國疫情大爆發後，部分美國政客不斷甩鍋中國，甚至主張與中國「脫鈎」，對華敵意佐證了美國仍寄希望通過運用自由主義霸權思維兜售民主自由價值，實施拉攏陣營樹立「外部敵人」（Outside Enemy）的對外戰略來安撫國民情緒和轉移國內政治矛盾。故此，在11月3日美國大選的結果出籠之前，美國某些政客們仍會通過打台灣、香港、南海和新疆問題的「中國牌」來政治施壓，並可能對中國進行金融打擊，以及軍事和金融配合進行的雙重打擊，中美關係很大程度上將會在曲折中前行。

其次，美朝關係可能會打破原來預想的、在美國大選前會處於一個相對平靜時期的判斷，伴隨着美韓8月份軍演的舉行，朝鮮會有所反應。同時，不排除特朗普10月份通過打「朝鮮牌」來助力大選的可能性也在加強。但作為東北亞區域發展的剛需，中日韓區域合作進程將有望因疫情影響成為不宜再拖的重要議程。因此，2020年東北亞地區的安全局勢趨向於一種「海浪運動」模式，仍舊緊張，但毋須過度悲觀。

二、疫情後的韓國：經濟重啟和外交突破的內外剛需

2020年5月10日，韓國總統文在寅在其就任3周年特別演說中指出，當前韓國國內外環境均受新冠肺炎疫情的重大影響，可謂正值歷史上前所未有的「新局面」。

首先，疫情發生以來，文在寅政府可以說在應急指揮和穩固國政上都表現得異常果斷，加之4月15日第21屆韓國國會選舉後，時隔4年再次回歸「朝大野小」的政治局面，韓國執政黨共同民主黨取得了「四連勝」，可以說是順風順水，為文在寅在接下來的任期內推行內外政策起到積極作用。

其次，目前韓國正經歷着「經濟戰時狀態」般的難關，時隔8年再次出現貿易逆差的同時，服務型第三產業也受到重創，甚至出現了向「國之重器」的製造業蔓延。由於韓國在信息與通訊技術（ICT）擁有優秀的基礎設施和國際競爭力，因此發揮非接觸式醫療服務、線上教育、人工智能（AI）和大數據的深厚實力，對接第四次工業革命技術促使韓國成為全球「數字強國」的政策方略，將成為韓國後期發展的重點課題。

第三，目前在中美戰略競爭持續加劇以及朝美就無核化談判問題難以達成共識的局面下，朝韓關係發展出現停擺。8月15日，韓國舉行光復75周年紀念儀式，韓國總統文在寅出席儀式並發表講話時表示「韓朝開展防疫與共享河川的協同管理」，又表示「韓國已經做好了隨時與日本進行對話的準備」，釋放出韓國要發展經濟和突破外交困局的信心。

三、中韓命運共同體構建基礎與難題：良性互動和認識分歧

疫情爆發以後，中韓之間率先建立聯防聯控合作機制，保持着良好的溝通渠道並相互聲援，客觀上增加了彼此的互信，充分詮釋了「好鄰居金不換」的道理。但後疫情時代，中韓關係的發展不僅有機遇，同時仍存在挑戰，主要體現在兩大分歧點上。

首先，就薩德（THAAD）部署問題，中韓雙方仍存有重大認識差異。第一，雷達威脅論。中韓雙方就薩德反導雷達（X-Band Radar）的監測範圍和戰略使用意圖問題有明顯分歧。第二，技術無用論。在薩德技術的效用性普遍存疑的背景下，中方提出該系統無法抵禦朝鮮威脅的主張，韓方表示難以接受。第三，半島不平衡論。韓國作為美國軍事同盟國，薩德系統的部署有引發大國軍備競賽，導致地區安全環境不穩的風險，韓方則對我國的擔憂未予理解。

其次，中國在朝鮮半島和平和無核化問題上的重要作用仍舊是不爭的事實，但在解決朝核問題和實現朝鮮半島和平機制的認識論和方法論上，中韓存有分歧。目前，朝鮮繼續實施「邊緣戰略」的可能性是客觀存在的，屆時韓國國內輿論會對韓國的對朝和解政策實施產生負面影響。更進一步來講，為了應對朝核威脅，韓國國內可能出現強烈要求常備部署美國戰略資產甚至自行核開發等「B計劃」。

「雨後地更堅」。中韓建交28年，在經濟依存度高、人文交流密切、政治共識廣泛的協同作用下，雙邊關係發展穩定。良好的中韓關係將對半島和東北亞地區和平發展起到促進作用。8月21日至22日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪問韓國，會就中韓防疫合作、不斷加強包括高層往來在內的各領域交流合作與溝通，並就朝鮮半島事務及國際局勢交換意見。這將利於雙方強化後疫情時代中韓命運共同體意識的構建。

作者王宇軒是韓國成均館大學政治外交專業博士，王生是吉林大學行政學院國際政治系教授