從立會任期爭議 看人大常委會「決定」的制度及影響（文：林緻茵） (09:00)

基本法雖然規定了常委會解釋基本法，以及全國人大修改基本法的制度，但對於常委會就香港事務作出「決定」的制度，基本法缺乏周全的規定。基本法委員會副主任譚惠珠回應指，當香港發生憲制問題，而基本法未有提供相關的答案時，常委會就會根據《憲法》運用它的權力。可見，常委會這次行使決定權的形式，是運用了基本法以外的機制。亦如過去內地官員一直強調，常委會的權力同時來自憲法和基本法，而不限於基本法。那麼，常委會「決定」是一種怎樣的權力？「決定」與「釋法」有何分別？這種權力的運用，對於一國兩制會有何影響？

常委會決定是什麼？

作為全國人大的常設機關，常委會行使廣泛的權力，包括立法權、決定權、監督權、任免權等。當中，常委會的決定權是由憲法賦予。憲法第62條（12）項規定全國人大有權改變或者撤銷常委會不適當的決定，這意味着「決定」是常委會用權的形式。憲法第62和67條也分別規定了全國人大和常委會行使決定權的具體事項。

「決定」涵蓋的層面很廣，包括修改、補充和廢除法律的決定，授權決定，對某些特定事項（如特赦）作決定，甚至是對某種社會現象的調整與規範等，例如《關於加強網絡信息保護的決定》，也稱為「決定」。

在內地，「決定」的法律效力雖是毋庸置疑，但它形式上不同立法。根據規範立法行為的《立法法》，犯罪和刑罰、對公民政治權利限制等事項必須制定法律，而法律案一般亦須經過第2章第3節的審議程序。但全國人大及其常委會用什麼形式行使決定權；除憲法規定的具體事項外，「決定」還可以用在哪些事項之上，憲法和相關法律則沒有明確規定。

在內地的人大制度下，全國人大是國家最高的權力機關，它被賦予就各種事項作最權威和終極決定的權力，而不受其他機關挑戰。常委會作為其常設機關，亦掌握了憲法的解釋權；唯一能夠改變或者撤銷其決定的機關，就是全國人大。從中央的角度，決定權的好處在於其「靈活性」，可因應當前需要迅速解決問題；但這種權力的範圍和運用形式太廣，或會予人一種「哪裏需要就用在哪裏」的觀感。

常委會決定與釋法有何分別？

決定權在香港如何產生效力？由於基本法沒有明確規定，我們可將之與常委會解釋基本法的制度作比較和分析。

首先，基本法規定了兩個有權啟動釋法的機關：常委會自行釋法、由終審法院提請常委會釋法；行政長官也曾經透過國務院向常委會提請釋法，但常委會是在第一次釋法時，才確認行政長官有權提請釋法。至於就一地兩檢和立法會任期的決定，是由行政長官向國務院提交報告，提請常委會作決定。

第二，常委就香港事務作決定時，有何主要程序？我們可參考常委會的議事規則，及其就一地兩檢作決定的程序。該決定表明，有關的合作安排是經國務院提案後，列入常委會議程，經聽取意見和審議後，表決、通過和公布。常委會就香港事務作決定前，是否須如釋法一樣，徵詢基本法委員會的意見，上述決定並沒有提及。

第三，常委會對於香港事務的「決定」範圍有多大？基本法列明了一些常委會行使決定權的具體事項，例如向特區追加授權的「決定」（第20條）、把全國性法律列入附件三的「決定」（第18條）、根據常委會在2004年4月6日對基本法附件一第7條和附件二第3條的解釋，就政改的範圍和最終方案的「決定」等等。

但從有關立法會任期的決定可見，除以上幾種基本法提及的具體情况，常委會還能夠就其他事項作決定。「決定」的範圍甚至不限於基本法條文，因為就立法會任期問題，基本法並沒有提供延任機制。換言之，「決定」屬普遍性（general）的權力，源自憲法；但憲法沒有就決定權作很具體的規範，當這種權力用在香港時，我們只能從過去常委會的用權的方式，判斷「決定」在香港的使用範圍：第一，「決定」不能超出中央對港的基本方針政策；第二，常委會過去就香港事務作的「決定」，不涉及刑責，以及基本法已授權香港自行處理、毋須中央批准的事務。

最後一個問題是「決定」如何在香港產生法律效力。這次常委會沒有正式解釋基本法第69條，便直接就立法會的任期作決定。可見，「決定」不必與「釋法」掛鈎，就能在香港產生法律效力。從常委會就一地兩檢和立法會任期的決定看來，「決定」也不需要透過列入基本法附件三就能產生效力，因為決定並不同於由常委會制定的全國性法律。

這裏衍生的另一點，就是「決定」在香港法律地位。由基本法第158條可見，釋法文件與基本法有同等的法律地位。那麼在香港，常委會決定的地位，與釋法又是否一樣？在一地兩檢的司法覆核案中，高等法院法官指常委會的決定等同釋法，本港法院無權裁定有關「決定」不具法律效力，但他卻未有就「決定」在香港的法律地位此等重大問題作判斷。

決定權須慎用 特區不應過分依賴

當特區政府決定延後選舉，但特區無法自行處理立法會任期這種憲制問題，而解釋和修改基本法或會永久地改變條文的內容或其詮釋，「決定」似乎是唯一可行的辦法。但從上文可見，常委會「決定」的範圍廣，也不必透過釋法、附件三等機制，便能直接在香港產生法律效力。「決定」不如修改基本法的程序一樣，須有多個政治板塊的共識；它更不受任何機關挑戰，尤其憲法和基本法的解釋權也在常委會。

故這次常委會就立法會任期作決定最影響深遠的，並不是在於它的決定合法否，或有關的決定是否合適，而是常委會透過「決定」的制度，會在對港事務上行使比以往更多的權力，如果不克制，香港這一制就會變得太快、難以預測和適應。

因此，如香港再次遇到無法自行處理的憲制問題，常委會應優先考慮基本法內已經提供的機制。其次，始終香港並不實行人大制度，故相關的機構將來宜就「決定」的啟動權、程序、範圍等，作較周詳的規定。再者是梳理「決定」此等基本法頒布後才形成的外在材料，與基本法的關係。在各種法律疑問下，港人應該如何理解基本法？以上的問題須全面梳理，才能重新確立基本法的權威。

最後，常委會的決定權始終是因應當前需要使用，它既具政治性，亦具權威性，下了決定後，就無法改變。本屆政府面對的挑戰甚多，要化解特區內部的各種爭議，政府責無旁貸，不應依賴常委會定奪，尤其暫時只有政府有權提請常委會作決定。兩制能否有機地結合，關鍵在特區有否盡力發揮及展示其制度的長處，還是只看到常委會權力的「靈活性」。

作者是香港政策研究所香港願景計劃高級研究員