疫情持續 幼園營運再亮紅燈（文：馮偉華） (09:00)

幼兒教育非「全免」 疫情停課觸發退學潮

幼稚園及幼兒中心之所以面對財困，主因是幼兒教育除了半日制課程外，全日制及長全日制課程，都不是全額資助的免費教育，這類課程的另一主要收入來源便是學費。而幼兒中心或稱為N班的學前預備班，除了200多間獲社署有限度資助外，大都屬自負盈虧。由於屬收費課程，過去大半年在停課狀態下，即使學校嘗試透過網上教學、提供教材套或拍短片等方法，維持幼兒學習進度，但不少家長仍選擇退學，這情况不難理解，因現時的經濟環境，不少家長自身也面臨財困，退學雖屬無可奈何，但這對於要依賴學費營運的幼稚園及幼兒中心來說，就是足以致命的衝擊。

政府在疫情初期已察悉問題，因此今年2月推出的防疫抗疫基金，幼稚園和幼兒中心都在受助之列。雖然資助金額未足以讓學校完全解困，但支援措施的確具針對性地協助學校紓解燃眉之急。首輪基金對幼教界最有效的3項支援是：（1）為資助幼稚園提供的每月資助，以1月份（即未受疫情影響前）的學生人數計算，以確保學校在停課期間，不會因學生退學而減少每月資助；（2）為幼稚園及幼兒中心提供一筆過特別津貼，補貼學校的學費損失；（3）提供一筆過防疫津貼，協助學校加強消毒或購買防疫物資。

不過，上述措施推出至今約半年，各項一筆過津貼早已用完，而新學年將至，當局已表明新學年會以8月或9月開學時的學生人數計算每月資助，這意味之前「定影」以1月份計算資助的措施將會完結。而雪上加霜的是，教育局早前公布全港學校包括幼稚園要以非面授方式開學，代表這些學校在新學年又要陷入另一場退學潮的苦戰。

不少幼稚園校長反映，過去數月以來，學校已被迫動用儲備應急，包括補貼家長學費。但幼稚園普遍儲備不多，若政府沒有新一輪措施「救急扶危」，很多幼稚園會無以為繼。為此，教協8月初進行了幼稚園（包括幼兒中心）的營運調查，這是繼今年2月再次進行的同類調查，回覆校長有400多人，佔整體幼稚園四成，調查結果有相當的代表性。我們對比兩次調查結果，發現經歷約半年停課後，幼教界在新學年收生銳減和退學潮的雙重夾擊下，營運遠比2月時更要困難得多。

163間幼稚園面臨倒閉危機

綜觀2月的調查，八成幼稚園預計退學導致營運困難，當中約四成屬極大困難，45間學校面臨倒閉；而最新調查顯示，無論全日、長全日或幼兒中心，都有逾九成學校有營運困難，當中約六至七成屬極大困難，若沒有新一輪支援措施，面臨倒閉的幼稚園約163間，佔全港幼稚園一成半，數字相當驚人。

調查更發現，疫情持續令家長在新學年報讀付費課程有所保留，學校收生因而銳減。以全日及長全日班為例，有42間學校較上學年少收至少一半學生，當中3間更是零收生。但收得到亦未必留得住，若加上退學人數，預計最終減至少一半學生的幼稚園增至160多間，若政府要以新學年收生人數計算資助，這些學校營運之難可想而知。而問題的迫切性更在於，很多幼稚園視之為「救命草」的儲備已所餘無幾，近百學校表示只足夠支撐營運3個月。

以上數字說明，幼稚園在疫情下營運已再亮紅燈。當局即將推出的「防疫抗疫基金3.0」，若不參照首輪基金為幼教界及時解困，幼稚園隨時會出現骨牌般的倒閉潮，這一時的疫情足以摧毁幼教界的整體穩定，雙職家庭需求甚殷的全日制幼兒教顧服務亦會嚴重萎縮，我們社會要賠上的代價將難以估計。

作者是香港教育專業人員協會會長