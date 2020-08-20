賀錦麗對選情的潛在危機（文：劉慧君） (09:00)

天時地利人和下 贏得副手入場券

在不久的半世紀前，黑人在美國政治上仍被視為低端人口，但今日賀錦麗半黑人的身分則成為得天獨厚的政治本錢。特別在大選前發生全國大規模黑人平權示威，賀錦麗遂在天時地利人和下，力壓群雄，贏得總統副手的入場券。

為民主黨披甲出征，黨內觀望賀錦麗可以吸引更多年輕人選民，同時亦可進一步擴大有色人種對拜登支持的優勢，並開拓更多女性票源。西岸加州出身的賀錦麗，更可為來自東岸特拉華州（Delaware）的拜登帶來政治平衡，營造由東到西政治勢力團結的景象。配以其法律專業的背景，賀錦麗絕對有助鞏固溫和派的政治版圖。在此等分析下，賀錦麗的確是一個無可挑剔的人選。是故，賀錦麗不單獲民主黨建制人士肯定，也是華爾街菁英樂見的人選。

作風務實 恐難助拜登攻下新興左翼票倉

但絕不能忽略，美國政壇正蔓延一股新興的左翼風潮。近數年來，愈來愈多政治立場屬進步派的人參與全國或地方選舉，不少以素人姿態勝出，即使是落選，也不是慘敗收場。這反映左翼進步派雖然仍未成為政治主流，但其影響力及支持度均與日俱增。

又再以國會「四人幫」（The Squad）為例，4名眾議院議員是在兩年前的中期選舉中，以進步改革的理念，首度躋身成為國會新丁。而她們在今屆已出戰初選者，得票亦分別比上屆初選大幅增加數以萬計，她們幾近肯定可以連任，足見進步派力量實不容輕視，他們的取向絕對有能力在選舉中造王。

拜登經歷數月初選的洗禮，他亦明白到左翼思潮在國內的影響。這亦令他在篤定成為民主黨總統候選人後，起用進步陣營的領軍人物，包括桑德斯（Bernie Sanders）和奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez），加入他的聯合工作小組，把左翼聲音加入在其政策綱領之中，以收政治吸納之效。

而不少進步派領袖也明白大局當前，視拉倒特朗普為首要任務，先後呼籲支持者在大選中投下拜登一票。但支持進步主張的民眾要求的是徹底推倒舊制，進行根本政治改革，因此他們多對拜登的妥協或許不為所動。

原本副總統人選的確是拜登拉攏進步派的最後手段，自桑德斯高票落敗後，進步派民眾一直希望拜登會以政治光譜偏左的人選擔任副手，參議員沃倫（Elizabeth Warren）或加州黑人眾議員巴斯（Karen Bass）都是他們心中人選。可是，拜登最終選用的是賀錦麗，而她卻幾近是進步派理想名單的最後選擇。與拜登較之，賀錦麗或屬中間偏左，但其過往務實政治作風，恐難以盡補拜登之不足，以助其攻下國內新興左翼勢力的票倉。

醫保轉軚 未力推司法改革 不願對警強硬

首先，美國社會其中一個最關注的議題便是醫保改革。拜登一直反對「全民醫保」，僅認為只要加以優化「奧巴馬醫保」便可。但問題是，「奧巴馬醫保」非屬完全改強制，不參加醫保只需繳交罰款。有不少民眾仍然寧交罰款，也不願投保。而賀錦麗在醫保立場上，更是模糊不清。她曾經多度表示支持桑德斯「全民醫保」，亦即是取消私人醫保市場，改為政府作為單一的醫保提供者。在此方案下，民眾只需按收入繳交醫保稅，使人民不論貧富均可享用同樣的醫療服務。但賀錦麗隨後卻轉軚，提出公私營雙軌制，最終遭桑德斯批評其方案並不是真的全民醫保。

另一為人詬病的，就是賀錦麗在執掌加州檢察官時，未有全力推動司法改革。司法不公大抵體現於窮人與有錢人在同一司法體制中，並不是平等，而前者往往是受剝削的一方，而他們多以有色人種為主。美國雖為法治社會，但這司法不公卻普遍存在，當地進步派要求改革的聲音亦愈來愈大。保釋金制度在美國社會往往極受爭議，很多時被捕者往往未能交出保釋金額而需還押監房，倘若日後被裁定無罪，便是等於白坐冤獄。這種明明是不公不義的制度，但賀錦麗在三藩市當地方檢察官時，卻竟提出要提高保釋金額。

再言，近年「Black Lives Matter」運動席捲全國，當中除了是種族問題，亦牽涉警暴問題，在近月的反警暴示威浪潮中，賀錦麗多番高調表示要限制警權，在國會中亦推動法案，禁止警員以鎖頸方式執法。但其出任加州檢察官時，卻拒絕、迴避介入調查該州接連有黑人被白人警員使用不合理武力致死的事件。自詡為「進步派檢察官」，但賀錦麗多年來均不願對政治勢力強大的警員強硬，以免得罪他們，為自己的官職添惹爭議。雖不得不承認，她整個從政生涯中，仍算是站在黑人弱勢一邊，但這樣左右逢源的作風，與進步派心中改革的方向完全不同。

近代美國一向以民主黨、共和黨以及游離選民三分天下。要明年白宮易主，拜登就必須穩固民主黨人的選票，爭取多數中間無黨派選民的支持，若可拉攏小部分共和黨人，更是能加大勝算。

目前，共和黨的特朗普的確處於內憂外患的困境之中。對外，他飽受疫情及經濟帶來的壓力；對內，則要應對共和黨內連串的倒戈行動。先後有多名共和黨大老表示不會在大選中投票給他，亦有共和黨人成立「The Lincoln Project」大賣廣告攻擊特朗普。在此等攻勢下，必然會影響「淺紅」選民的投票取態。

而另一邊廂，拜登卻形勢大好，除了在黨內進步派領袖選擇含淚支持下，民主黨內部達到一定程度的團結，他在不同媒體的民調亦有雙位數字（百分點）的領先。而賀錦麗在一定程度上有助拜登鞏固溫和派、黑人和女性的票源。但二人同屬不願革新的建制派，這肯定會大大減低黨內進步力量對選舉的熱情。在此消彼長下，民主黨能否推高投票率仍是難以預計。另外，對華政策在武漢肺炎後，意外成為大選另一焦點議題，主張強硬對華的特朗普會否反吸「淺藍」選票，又是另一未知之數。

作者是自由撰稿人