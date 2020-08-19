警惕香港亂局之源（文：梁幸發） (09:00)

第一亂是來自壹傳媒創辦人黎智英。警方早前高調拘捕黎智英和到壹傳媒大樓蒐證，惹起「政府打壓言論和新聞自由」的批評。新聞自由作為政府三權（即行政權、立法權和司法權）以外的「第四權」，用以監察政府和防止政府濫用權力，受到《基本法》以至港區國安法的明確保障，但不代表新聞自由可以毫無限制地行使。反對派常引用的《公民權利和政治權利國際公約》第19條指出，每人有發表自由的權利，但其行使附有特別責任及義務，包括為了保障國家安全或公共秩序而得予以作出某種限制。

黎智英作為新聞工作者，同時亦被視為反對派的「總指揮」和「共主」，行為已完全超出新聞自由應有的底線。黎智英被揭發多年來一直資助香港反對派政黨、議員和政客，又多次於涉嫌違法的活動中現身，甚至乞求外國干預香港內部事務，是次因涉嫌違反港區國安法第29條勾結外國或境外勢力危害國家安全罪及串謀詐騙罪而被捕，明顯不能與新聞自由混為一談。

肆意渲染「議會攬炒」 損人不利己

第二亂是來自反對派議員。人大常委會早前作出決定，第六屆立法會繼續履職「不少於一年」，直至下屆任期開始為止，意味第六屆立法會全體議員，包括4名早前被裁定參選資格無效的議員亦可留任，有關決定具有中央以大局為重和將不必要政治紛爭減到最低之意。反對派中卻有聲音要求現任反對派議員應以總辭方式全面抵制議會，拒絕擔當「忠誠反對派」的角色。

「忠誠反對派」（His Majesty's Loyal Opposition）的概念早於1826年在英國議會的一次辯論中提出，意思為議員可就政府政策提出反對意見，但同時應保持對國家利益和現行憲政制度的尊重，其主要特點為認同現行主權，不因黨派之見而犧牲國家利益和尋求外國干預內政。

反對派議員由回歸早年尚算理性論事，到近年受激進派和抗爭派騎劫，拾人牙慧，作繭自縛，綑綁式地無底線抗爭，為了選票而在議會「拉布」和拒絕與違法暴力行為割席，早前更提出立法會「35+」以否決所有政府法案和《財政預算案》及癱瘓政府運作，而非實事求是比併政綱及議政能力，這種肆意渲染「議會攬炒」的泛政治化思維，損人而不利己，完全無助解決香港因反修例事件和疫情而百病叢生的社會困局。

外部勢力司馬昭之心 路人皆知

第三亂是來自外部勢力，主要是以美國為首的西方國家對中國的圍堵政策所致。中國經歷改革開放和成為世界第二大經濟體後，被美國視為主要威脅，先後對中國發動貿易戰和科技戰，打壓中國的高科技企業，包括中興、華為以至最近的TikTok等，阻礙中國發展進程。

美國憑藉地緣優勢，於二次世界大戰後成為世界第一強國。歷史告訴我們，美國過去利用其政治和經濟實力，推倒其他潛在威脅國家。眾所周知，日本於戰後經歷經濟奇蹟，一度成為世界第二大經濟體，轉捩點為美國與日本等國於1985年簽署《廣場協議》，迫使日圓大幅升值，以此減低美國的貿易逆差，最終使日本出現資產泡沫並爆破，日本經濟面對「失去的30年」，至今仍長期低迷。與此同時，美蘇冷戰亦在美國主導的意識形態推波助瀾下，最後以蘇聯選擇「全盤西化」並於1991年解體而結束，蘇聯解體後而成的俄羅斯自此亦一蹶不振。美國毫無疑問想對中國故技重施，並藉反修例事件中所產生的國家安全缺口意圖製造混亂，司馬昭之心路人皆知。

香港已淪為中美博弈的棋子之一，反對派與以美國為首的外國勢力裏應外合，用了短短一年多時間，已將香港由原本繁榮安定，變為走向動盪不安，反修例事件背後成為了反對派和外國勢力赤裸裸的「奪權」行為。我們必須警惕上述亂局之源，才不至於付出沉重的政治代價，葬送香港的前途和根本利益。

作者是香港青年時事評論員協會成員