民眾抗爭能推倒白羅斯專制統治嗎？（文：王家豪、羅金義） (09:00)

「佛系抗疫」潛藏政治危機

盧卡申科抗疫不力，民怨積重，是爆發反政府示威的深層原因。白羅斯人口只有950萬，但至近日已錄得約7萬宗確診個案，是人均確診率最高的東歐國家之一 ——鄰國烏克蘭至近日有逾9萬宗確診，但那裏人口達約4200萬；波蘭人口約3800萬，累計確診約5.7萬宗。白羅斯疫情嚴峻，主張「佛系抗疫」的盧卡申科難辭其咎。他不關閉邊境、不要求民眾佩戴口罩，甚至在「勝利日」如常舉行閱兵。當地3月進行的一個調查發現，七成受訪者認為有必要實施「禁足令」，逾半支持學校停課和僱員在家工作，但只有8%贊同盧卡申科的「佛系抗疫」。4月底世界衛生組織指出白羅斯已經出現社區傳播，應該實施社交距離措施，但盧卡申科不予理睬。政府不作為，老百姓只好自行減少外出和自發戴口罩。英國約翰遜政府老早已放棄消極抗疫策略，但同樣感染新冠肺炎的盧卡申科至今依然不為所動，其剛愎自用作風一目了然。

盧卡申科雖然拒絕限制國內商業活動，但疫情終究難免衝擊經濟民生。過去他提倡以個人自由換取社會穩定，聲稱這是「社會契約」，但許下的經濟繁榮承諾，難對國民兌現了。根據世界銀行於5月公布的經濟報告，白羅斯的本地生產總值預計今年下跌4%，中期經濟增長將會持續疲弱。其實早於疫情爆發前，其經濟增長已經放緩，過去10年間年均增長率僅約1%。經濟上白羅斯極度依賴俄羅斯，但兩年前俄國石油稅改，導致前者損失龐大外匯收入。在白羅斯的工業結構中，國營企業佔比五成半，但盧卡申科鮮有進行結構性改革，而反對派的主要政綱正是推動經濟自由化。疫情令老百姓生活百上加斤，逾半國民收入減少，絕大多數人對經濟快速復蘇態度悲觀，這些社經因素也是示威的催化劑。

白羅斯的「廣場革命」？

盧卡申科強調不會容許烏克蘭革命在白羅斯重演，他的信心不無道理。當年烏克蘭「獨立廣場革命」的成功要歸功於變節的寡頭商人、國會、內閣、軍隊和警察，導致前總統亞努科維奇眾叛親離。然而白羅斯不存在寡頭商人勢力，盧卡申科早已操控全國經濟，要取代目前的商界菁英不難，他們若敢妄動甚或會自招牢獄之災。白羅斯採取「超級總統制」，國會只是橡皮圖章，更何况國會內其實沒有反對派可言。

白羅斯政府本來主要負責推展經濟，但盧卡申科當下只關注政權存續，加強控制各部門。兩個月前他重組內閣，以強力集團（Siloviki）大將取代自由派擔任要職，保證幕僚的政治忠誠。新總理戈洛夫琴科（Roman Golovchenko，剛在總統選舉後按程序辭職），是安全理事會前秘書長、現任總統辦公室主任謝爾曼（Viktor Sheiman）的黨羽，絕對可靠；大選前被撤換的前總理魯馬斯（Sergei Rumas）被視為改革派，曾與巴巴利科共事多年，兩人理念相近。盧卡申科對叛逆菁英絕情震懾，他們要不「被消失」，要不鋃鐺入獄，比較轟動的例子包括反對派領袖Viktar Hanchar於1999年失蹤（料已被殺）、前總統候選人桑尼科夫（Andrei Sannikov）於2011年被判囚5年。

盧卡申科依賴忠誠的防暴警察鎮壓示威，而他對權力機關的軟硬兼施甚有果效。白羅斯的強力部門由安全理事會、國防部、內政部、克格勃（KGB）和檢察廳組成，多年來得到特別待遇，包括豐厚俸祿、免費醫療和家屬福利，政治忠誠就是如此養成。他的長子維克多（Viktor Lukashenko）任職安全理事會，擔任國家安全顧問，專責監督強力部門運作，並協調對反對派和公民社會的鎮壓。再者，盧卡申科疑心深重，不時撤換強力部門領導，以避免將不忠下屬留在身邊。過去兩年間，安全理事會秘書長、國防部長和內政部長都曾經被重新任命。

白羅斯的公民社會虛弱，過去反對派動員能力不振，難以撼動盧卡申科政權。根據全球公民參與聯盟（CIVICUS）的「公民社會指數」（Civil Society Index），白羅斯的公民社會處於「壓抑」級別，在東歐國家中排名最低。盧卡申科長年打壓，透過嚴厲法規限制公民團體運作，也收窄它們籌集資金的渠道。與此同時，民間也面臨身分認同危機，例如白羅斯語是否母語的爭議（贊成者不足一半），同樣窒礙公民社會發展。

「邪惡」的地緣政治學

白羅斯抗爭者難以寄望軍隊變節，外國勢力向盧卡申科成功施壓也屬奢想。白羅斯位處俄羅斯和歐洲之間，盧卡申科深明其地緣政治價值，而他的外交手腕素來東成西就——俄羅斯不願失去另一個烏克蘭，而盧卡申科的獨裁統治最能避免白羅斯倒向西方陣營；西方國家一直試圖將白羅斯從俄羅斯拉攏過來，過度制裁盧卡申科或會損害雙方近期的外交進展，猶豫於是否以民主理念犧牲戰略利益。選舉後北京率先向盧卡申科致賀，對民眾示威則反應低調，皆因明斯克是「絲綢之路經濟帶」的重要樞紐，而北京正是看中盧卡申科鐵腕統治帶來的政治穩定。

盧卡申科深信俄羅斯在必要時會對他提供協助。不過，《集體安全條約》保護的是備受外敵入侵的成員國，只要北約保持克制，俄國和歐盟還是有談判空間的。普京當然樂見明斯克亂局，盧卡申科愈是內外交困，愈是對他俯首貼耳，甚至對「俄白聯盟」重大妥協。軍事介入始終是次選，莫斯科汲取「廣場革命」的教訓，貿然出兵易招當地民眾反俄情緒。白羅斯人普遍對俄羅斯態度正面，亦關顧莫斯科的感受，示威中避免高舉反俄旗幟，希望在莫斯科默許下推翻盧卡申科，重演亞美尼亞的「天鵝絨革命」。根據白羅斯分析工作坊的民調，儘管只有四成受訪者支持與俄羅斯結盟，但一半人傾向與俄羅斯尋求妥協。不過白羅斯長期缺乏其他足以壓陣的政治人物，「繼任」人選也令歐盟與俄國頭痛。

觀乎白羅斯內外的政治形勢，目前的抗爭運動前景難言樂觀。不過，歷史發展往往充滿各種偶然，也不能小覷信念的力量。「不是因為看見希望而堅持，而是因為堅持才看見希望」，未必無理。

作者王家豪是香港教育大學社會科學系研究助理，羅金義是香港教育大學社會科學系副教授