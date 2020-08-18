民主派應考慮以公投處理總辭爭議（文：鄭立） (09:00)

接受沒選票授權的公權 不符一貫主張

這對於民主派來說，是非常尷尬的。雖然在任意取消資格之下，香港的議會本身的認受性都很成疑，不過強調所謂的選票授權，如果接受被委任，民主派將會接受一個沒有選票授權的公權，這是與民主派一貫的主張產生矛盾，而使民主派對於是否接受委任，產生了重大的分歧。

把事情變得更尷尬的，是不久之前才完成的初選，很多現任的議員都在初選當中落敗或「低票當選」。換句話說，初選陰差陽錯地，成為了他們認受性已不及過去的一個佐證。一旦接受委任，特別是那些初選不利的議員，基本上就是承認了公職並不需要選票授權。故此，建制派和政府都很友善地邀請他們接受委任，因為日後基本上可引此為事例，去推翻民主派的核心論述。

至於說留他們去「阻擋惡法」這點，我想在《國歌法》、《禁蒙面法》、《國安法》都通過的今天，應很難說服市民相信，過去4年做不到的事情，在被施捨委任下反而做得到？唯一毋庸置疑的是，接受委任，在財政上對於議員本人以及其團隊有好處。

說到底，就是再一次引爆「全體市民付出成本去令人當選，當選後的利益卻歸於議員個人」這個香港民主運動的長期毛病。所以也有人提出，不如有錢就拿，然後議員們把大部分的薪津與資源捐出去幫助民主運動，留下兩萬元生活費，已經夠你每天三餐吃譚仔返工坐的士，對於大部分香港人來說已是天堂一般的生活，雖然這種聲音不知為何被人有意無意地忽視。

回到初衷 相信市民選擇

面對這樣的情况，民主派其實應該考慮回到初衷，既然自稱民主派，那當然就是相信市民們的選擇。之所以推崇民主制度，是因為相信市民授權使政策能有更大的公眾認同；之所以投票，是為了以客觀的方式，去處理分歧與爭議，維持社會團結。

根據不久之前才進行過、有60萬人參與的初選，已引證了民主派是有能力舉辦公投，並有相當的投票人願意支持。那要解決這種兩極對立的爭議，只要勿忘民主的初衷，都應該會很快得出公投這個結論，跟隨公投結果行事，至少所有參與者能夠服氣，而且行動一致，也減少了當事人的責任。

故此，民主派應考慮以公投方式解決這爭議，先不論結果如何，相信至少可以有效地促進自身的團結。

作者是專欄作家