泛民應齊上還是齊落？（文：歐陽五） (09:00)

在如何對待決定的問題上，反對陣營內部分歧嚴重，至今仍未形成一致立場。「抗爭派」主張現屆泛民議員集體總辭，以表達對立會延期決定的反對；民主派內部則陷入糾結，既想繼續參與立法會工作，保留在特區政權機構內的話語權，又憂慮遭「抗爭派」的「攬炒」壓力裹挾，失去生存空間。此前參選被DQ的4名議員，在取態上更是進退維谷。

事實上，全國人大常委會的決定，簡單、直接、有效，顯示中央將保障市民生命健康安全放在首位。從北京角度而言，處理該議題的出發點均從大處着眼，簡單如斯，不會拘泥細節。決定更不會是針對本港個別政治團體或個人的政治考量。

困擾背後 反映自我定位問題

對泛民而言，齊上還是齊落的困擾背後，反映的其實是其自我定位問題。一直以來，其在特區現行憲政體制下，對自身角色的認知或含混不清，或缺乏應有的一致性。

自2014年「佔中」後，整體反對陣營就在抗爭路線上分化，形成立會、街頭、國際三大陣線。然而，傳統泛民在其中進退失據，固有的溫和政治立場愈發被抗爭派裹挾，政治路線愈走愈偏窄成為不爭的事實。

其實，泛民作為特區政治力量的重要組成，本應扮演更為積極和具建設性的角色。但在部分缺乏政治定力、激進的泛民人士眼中，高度自治逐漸變成「拒中」，甚至「抗中」的工具，欲將香港變為招攬外部干預的基地。

事實證明，路線的偏離無疑是自斷後路之舉。《國安法》實施和全國人大常委會的決定後，泛民的此類迷思與幻想更應及時停止。本港政治生態已發生根本轉變，激進抗爭路線的代價將日益增加。反對陣營現將在立法會奪取「35+」議席視為大過天的事，彷彿任何其他重要事項都視而不見。在現有憲制定位下，泛民和整個反對陣營也應認清，立法會也仍是特區行政主導體制下的立法機構，權力有限，不應產生「翻天」等不切實際的政治幻想。如何在現有憲制秩序下，避免陷入「顛覆反對派」的陷阱，適應「忠誠反對派」的角色，才是最大的政治現實。

此番反對 今後如何再參選？

過往，北京對泛民的態度始終不乏善意。鄧小平在1984年便曾說過，由香港人推出來管理香港的人，應該有左翼、右翼及中間派。這樣，各方面的人的心情會舒暢一些。在北京眼中，香港是一個多元化社會，存在不同意見再正常不過。回歸以來，中央不同治港機構與泛民不乏積極溝通。2010年，民主黨歷史性走入中聯辦協商，推動了2012年政改方案的通過。林鄭上任後，亦有對泛民的諸多示好舉動。

時移世易，本港反對陣營的組成眼下愈趨複雜，其中不乏樂見亂象、趁亂牟利者濫竽充數、渾水摸魚。全國人大常委會決定代表國家最高權力機關對香港做出安排。泛民應把握機遇。齊上，可推動港人擁抱一個新的開始，在合法範圍內轉型「忠誠反對派」的契機；齊下，無論對於議員個人、立法會，以及本港社會而言，定是勝局？

反對決定，形同反對「一國兩制」及《基本法》。誠如毛孟靜、鄭松泰等人所言，此番反對，今後將如何再參選？是否意味着放棄香港一切的選舉？泛民自當思量。

作者是時事評論員