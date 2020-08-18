泛民議會路線和公民社會結合 不輕言放棄（文：楊森） (09:00)

政治決定進一步打擊基本法威信

除將原有立法會選舉押後至明年9月舉行，現人大常委決定，先前於立法會選舉報名期間被取消參選資格的4名立法會議員，亦可以與其他成員共同延任至少一年，而下屆新立法會成員的任期，亦決定維持原有的4年。筆者覺得，這次政治決定進一步打擊了《基本法》的威信，甚或其信任程度。大家都明白，政治形勢，瞬息萬變，政治於7日之內也可有大改變。試看本港爆發的疫情，特區政府於疫情第三波、每日新增確診數字達三位數時，宣布疫情嚴重，並決定押後立法會選舉。但近期每日新增確診數字，已由三位數字下跌至兩位數字。更有專家估計，第三波疫情可能逐漸見頂了。筆者想指出，立法會選舉是莊嚴的，亦是港人基本的公民權利。當利用人大常委，替本港立法產生《國安法》，和處理緊急押後選舉的相關安排，試問基本法的權威和信任，又豈能不受挫呢？當有牧童多次叫狼來了，最後身邊的人再不會信任他的叫喚了。

現特區政府已刊登憲報，公布第六屆立法會和原有議員任期延續一年；立法會料於本年10月召開會議。

於是問題來了，泛民議員入或不入延續的立法會（To be or not to be: that is a question），對此問題，筆者想分享一些看法。先說結論，再作分析。筆者是主張泛民議員延任立法會多一年，以服務市民、爭取權益和維護港人的核心價值，為主要考慮。

國安法生效後 爭權益途徑有很大變化

從分析角度來看，港人在本港爭取社會權益、民主、自由和維護港人核心價值，有3種途徑，包括（1）國際游說，加深西方政府了解本港實際情况，並施以援手；（2）街頭行動，發動群眾，關注事件，迫使政府積極回應；（3）透過選舉得到選民授意，以公職人員身分進入立法會替港人發聲，爭取權益。

上述3種途徑，大家都知悉，有些亦行之已久。但自國安法在本港生效後，過去大家習以為常的途徑產生很大變化。可以說本港已不是大家熟悉的本港了。首先，到外國向外國政府和國會游說，甚至與外國駐港領事會談，也有機會被視為勾結外國勢力，危害國家安全。日前發生在《蘋果日報》的事件，已發出明顯信號。在一國的考慮下，在外國游說，提高外國政府對本港的關注及有所行動，在國安法下是會被劃作超越紅線，若要超過則要特別小心。

其次，從佔中到「反送中條例」的社會行動，如100萬到200萬人的大遊行，由近年的事例看，被批准可領有警方不反對通知書的機會已不大了。於無警方不反對通知書情况下，若仍有人召集群眾上街，則可能會事後收到警方的票控。此外，近月在無收到不反對通知書的遊行中，警方已不會容許人群事先聚集，令到出發隊伍，要分散到橫街出發，至於警棍橫施、水炮車四射、胡椒噴霧四放的情况，就不在話下了。港人習慣的和平示威遊行的基本權利根本已受到侵蝕。但港人的勇敢參與、維護人權的決心，亦引起國際關注和支援。

泛民總辭 建制派會游手好閒嗎？

再其次，透過選舉得到選民授意，而以公職人員身分進入議會的途徑，在艱困時刻，更有特別需要和意識。筆者想指出立法會議員的功能是多方面的，而在現今和可見將來更形重要和有意義。事實上，立法會議員的角色，有爭取市民的生活權益，如房屋、教育、醫療和疫情下的失業保障和援助，對中下階層是非常重要的；其次，《財政預算案》、公務工程如明日大嶼的興建和通過，反對及延緩通過惡法及相關議案，例如基本法23條的立法、政府提出的政改方案，甚至建制派議員對泛民個別議員所提出的譴責提案，均屬重要的事宜。可以說議會內事無大小，每事皆與民眾權益有密切關係。大家試想一下，如果泛民總辭，杯葛延續一年的立法會，全部議員決定不參與將在本年10月召開的立法會，中共中央、特區政府和建制派議員會在議會游手好閒嗎？當建制派議員和特區政府均大施拳腳、有所作為時，屆時民眾可能會問：民選的民意代表在哪裏？為何立法會內無泛民議員去把關？就算泛民議員可爭取到的不多，但總算有民選代表在議會為市民發聲，更不用說會引起本地和國際社會的關注了。

議會抗爭、社會行動可加強連結

根據筆者多年議會經驗，着重社會行動、街頭示威的民主人士，或會覺得泛民人士當選後，進入議會便成為建制部分，走向妥協。但其實泛民於議會的抗爭與議會外的社會行動、街頭抗爭是可以，亦應該加強連結的。最近，大家可能留意，本港法庭正處理一宗司法覆核，是關於丁屋政策。不知大家可曾記得在九七前，本港前立法局議員（九七前的稱號）陸恭蕙女士曾在議會提出討論丁屋政策，認為此政策對女士不公平，附有性別歧視。筆者想指出，社會運動，爭取社會權益，較好的是有議員在議會配合，提出有關議程，讓公眾討論，並迫使政府官員回應問題。近年很多勞工權益和環保運動的爭取，也有政黨議員在議會內通力合作，配合爭取。

凝聚社會加強民心 共同面對逆境

最後，筆者想特別提出，現時本港在國安法的陰影下，中共中央和特區政府，相信都不會隨便將普選提到議程。即是說，本港社會的真普選可謂遙遙無期，而事實上透過人大常委替本港立法的國安法，更破壞了鄧小平當年力主的一國兩制。在中美相爭的環境下，本港的政治、經濟和文化，都起了空前的變化。筆者誠望，泛民政黨本身團結，並與公民社會互相合作，加強溝通。目標亦是爭取港人權益、民主、自由、法治和維護港人核心價值。

在中共中央和特區政府不尊重港人民意，政策倒行逆施下，市民對政府不滿，可謂已「每况愈大」。本港第二次回歸，在一國凌駕兩制，而非高度自治的一國兩制的情况下，掀起一片的移民潮。年輕一代對一國兩制亦失去信心。在港人一片失望聲中，筆者期盼泛民政黨團結一致，更與公民社會加強合作，透過兩路齊發，為港人帶來希望。希望的爭取和落實，會凝聚社會，加強民心，以共同面對逆境。故此議會路線和公民社會的結合，不應輕言放棄。在本港走向一國一制之際，泛民議員在議會內屢被挫敗，但尊嚴和決心仍在。常言道，一隻手掌不易發聲，但兩掌齊拍，及多人齊拍掌時，則聲音響徹四方。

作者是港大榮譽助理教授