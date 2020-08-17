高雄市長補選總結：綠營大捷無懸念 3黨前景各異（文：關仲然） (09:00)

民進黨延續強勢

首先，在現在政治形勢之下，民進黨延續強勢。陳其邁在2018年的高雄市長選舉中落敗，之後進入政府內閣、擔任行政院副院長；兩年未夠再選一次高雄市長，今次輕鬆勝出。從蔡英文年初連任總統、民進黨繼續在立法院取得過半數議席之後，已多次分析：在當前兩岸關係、香港的發展，以至是中美角力等格局底下，台灣民眾對任何親中、親共政治勢力的態度，都是敵視和摒棄（可參見8月7日《明報》，我的另一篇評論〈善用兩岸優勢：國民黨的唯一出路〉）。

當香港這邊拘捕了黎智英、周庭等人，又在《蘋果日報》大搜查的時候，也令到陳其邁在這場本來只屬於高雄的地方選舉，仍然可以打「香港牌」、大講「KH撐HK」（KH即高雄英文簡寫），而且能夠奏效。在選舉前不久，台灣政壇爆出貪腐案，不同黨派議員都有涉案，這本來對民進黨構成一定打擊（至少蘇嘉全擔任總統府秘書長沒幾個月，就要辭任）。但現在兩岸關係的決裂，已到了劍拔弩張的地步，對藍綠議題永遠優先的台灣人來說，民進黨的支持度只會持續高企。

順帶一提，對高雄市民來說，短短大半年時間裏面經歷3次選舉，像這次未選已分勝負的市長補選，投票率仍超四成（41.83%），跟西方民主國家的同類選舉相比，如英國倫敦的市長選舉（投票率常在約四成或以下），這可見台灣民眾對選舉政治的投入；當這邊廂我們因為疫情而要押後選舉，台灣選舉照舊、造勢會也人頭湧湧，算是今天兩地差異的一個寫照。

國民黨改革難見成效

第二，當台灣主流民意對中國的情緒接近全盤排斥否定的時候，一直在賣「九二共識」的國民黨變得落伍而不得民心。從韓國瑜2018年贏高雄市長一刻到現在，兩年未夠，世界早就變得不一樣，香港已是最好例子。很簡單，如果今天韓國瑜仍然是市長，仍然來到香港訪問，我想他未必會再走入中聯辦（當然百年難得一見的政治奇才也難以估量）。

國民黨如何作出可以得到台灣人青睞的兩岸論述固然重要，但能在黨內找到適合的人才帶領政黨發展，才更重要。以今次李眉蓁為例，她明顯不是跟陳其邁級別對等的政治人物，但國民黨多年來的老毛病，就是那些黨內領袖不願意打硬仗，或打明知會落敗的仗，最後隨便找人披甲上陣，輸了就當事不關己。李眉蓁顯然沒有能力挑戰陳其邁，她舉手投足都充滿尷尬，更不用說爆出她當年「碩士論文全抄」的荒謬。偏偏國民黨就只能找個這樣的人物來參選。

李眉蓁落選，意味江啟臣成為國民黨主席以後，兩戰兩敗。雖然兩次看起來都不是江啟臣之罪，但即使他不需下台負責，兩次選舉都輸得難看，先是韓國瑜創造歷史給人民罷免，然後李眉蓁大敗，都是寫在江啟臣的成績單上。當黨內其他大老永遠保持蠢蠢欲動的狀態下，江實難以在明年國民黨的主席選舉中勝出。這意味着江啟臣或會孤注一擲，爭取在任期屆滿之前，盡地一鋪推行國民黨的改革，或加強議會內的抗爭（像過去數月內的佔領議會），或推出新的兩岸論述。不過，現在國民黨缺乏議席、缺乏影響力，改革也難以看到成效。

民眾黨根基薄弱

最後一點，這次選舉在陳其邁和李眉蓁之後，還有民眾黨徵召參選、本來屬親民黨的吳益政。民眾黨在台北市長柯文哲帶領下，今年初選舉，一躍成為台灣第三大黨。民眾黨的興起，影響着柯文哲參選2024年總統選舉的機會。年初的時候，民眾黨在立法院的政黨票，於高雄拿下近15萬票，但今次補選吳益政只得可憐的3萬多票，就連200萬新台幣的選舉保證金也不能取回，這再次顯示出民眾黨的根基薄弱。

柯文哲的形象，從最初參政的素人背景、超越藍綠的白色力量，慢慢變得投機的藍綠通吃。當年跟民進黨合作、得到民進黨禮讓參選台北市長的柯文哲，早已跟民進黨關係破裂。對柯文哲來說，要參選2024年的總統，除了民眾黨能否在不同地方建立足夠的支持者外，能否奪取國民黨的中間支持者，來得更為重要。這次民眾黨的失利，對民進黨、國民黨來說，都是鬆一口氣。

經過多場選舉之後，選民（和關注台灣選舉的人）如無意外將有一段時間稍作休息，到明年才有國民黨的黨主席選舉，其後是2022年底的「九合一」地方選舉。到時候，選舉結果仍然會像今天一樣優勝劣敗嗎？

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師