從人大決定看中央對泛民的包容與底線（文：盧文端） (09:00)

中央對泛民包容 並無所謂「封殺動機」

《基本法》規定立法會一屆任期為4年，立法會選舉押後所產生的「真空期」問題，特區政府自身無法解決，只能由人大常委會作出決定。對於如何解決這個問題，中央高度重視香港各界的意見。港澳辦常務副主任張曉明和中聯辦主任駱惠寧專門會見諮詢香港各方面人士。據了解，兩位主任所見人士的數量非常多，其中，意見分歧最大、也是社會最為關注的問題，就是已被取消參選資格的4名泛民議員應否繼續留任：確有不少人認為，既然有關人士報名參選立法會被DQ，就說明他們不夠資格出任立法會議員，就不應該繼續擔任議員，有人甚至提出應DQ更多泛民議員；當然，也有些人認為是否喪失席位和有否參選權是兩回事，參選時被DQ的議員都應該延任。

事實上，上述的兩種意見都有道理，人大常委會最後還決定讓包括已被DQ者在內的全部議員續任，表明中央對泛民仍然是包容大度，並沒有藉解決立法會「真空」的問題去「處理反對派」，收窄他們在「一國兩制」下的政治空間，不存在某些人所說的「政治動機」，而是繼續給予泛民機會因應《國安法》實施的新環境去調校他們的立場及抗爭方式。

泛民是穩定「受益者」 中央宣示底線不動搖

人大決定讓立法會議員原班留任的首要考慮，是保持香港社會穩定。正如港澳辦主任夏寶龍在關於提請人大常委會的議案說明中所強調的那樣，是為了「確保香港特別行政區政府施政和社會正常運轉、保持香港的繁榮穩定」。事實上，香港市民普遍希望立法會與政府運作重回正軌，聚焦於對抗疫情、改善民生。人大決定由第六屆立法會繼續履行職責，避免節外生枝再起爭端，是最為簡便易行、政治震盪最小的處理方案。從實際運作的角度看，將現屆立法會延任，原來進行的各項工作可以持續，法案審議不會出現大變甚或中斷，有利於政府整體運作維持正常。

應該說，泛民議員尤其是已被DQ的4位議員，也是中央重視穩定的「受益者」。由此可以看到，中央重視穩定，泛民就有比較大的空間；如果泛民破壞社會穩定，這個空間就會收窄。這也是泛民需要從中得到的啟示。

有人問，既然已經準備推遲立法會選舉1年，為何還要大規模DQ反對派的參選人？這個問題問得好！這當然是要告訴泛民，中央的大度包容是有底線的，這個底線就是特區政府公布的5條DQ標準：一是不可支持「港獨」、「自決」；二是不可尋求外國干預香港事務；三是不可反對香港國安法；四是不可癱瘓立法會和特區政府運作；五是不可拒絕承認中國對香港行使主權。人大決定雖然讓立法會議員全部留任，但不等於這5條紅線不存在或者可以被弱化。恰恰相反，在人大決定之前公布並實施這5條標準，也是要警示泛民人士，不可觸碰這些紅線，否則就要承擔政治後果，12名泛民參選者被DQ就是「樣板」。

泛民主流派不會也不應該「總辭」

人大決定解決了立法會的「真空期」的難題，泛民卻因為自身原因陷於「留或不留」的「困局」。不能不看到的是，有人想以所謂「總辭」搞大件事，引起國際關注，這恐怕有點一廂情願。且不說人大決定讓所有議員原班留任，外界反應相當正面，就說美國的所謂「制裁」也差不多招數出盡，再也不可能搞出什麼大的動靜了。

就筆者的觀察了解，現任的泛民立法會議員大都不願意也不會辭職，原因很簡單：其一，一年的工資和各種財政及政治資源相當可觀，一旦辭職就全部沒有了，很不划算；其二，「總辭」的行為可以被認為是不效忠特區，未來想再選會被DQ，這也等於是斷了自己的從政之路，何苦來哉？之前有人要泛民「總辭」的理由是人大決定會取消4位被DQ者的留任資格。現在，人大決定已經讓全部議員留任，實際上給了泛民「下台階」。

還須指出的是，最賣力逼迫泛民主流派「總辭」的人，是那些並非立法會議員的極端本土派，許多泛民主流派雖然嘴裏沒說，但心裏都知道這是要把他們逼進「死胡同」。這些年來，泛民主流派被極端本土派綑綁，令香港社會付出了沉重代價，他們最終也是受害者。泛民主流派是時候認真思考改變與極端本土派的關係了！

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長