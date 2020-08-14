計算錯誤的國安法（文：曾志豪） (09:00)

但他們計算錯誤，黎智英就像「壹傳媒」股票，聲望能量，不跌反升。連帶令香港的抗爭士氣，也是無比高昂。

黎智英被捕 港人「同仇敵愾」

第一，黎智英本來在香港並非人人支持的人物，「藍絲」固然討厭他，「黃絲」也不太喜歡，有人不滿他的辦報方式，有人不滿他要做泛民共主的守舊作風。《蘋果》的銷量也今非昔比……然後一夜之間，黎智英被捕，成為全球焦點，香港人也「同仇敵愾」，撐肥佬黎撐蘋果，可以說黎智英瞬間完成了「造神」、「鍍金」，成為了一個「殉道者」，甚至是香港抗爭的精神符號。這要多謝港共打壓。

第二，立法會選舉延遲，香港抗爭本來頓失焦點，「35+」無望，下一站應該在哪個領域抗爭？呆等國際戰線嗎？現在好了，港共對付肥佬黎，激起香港人集體的買報紙買股票行動，也豎立了「捍衛傳媒」作為新的核心工作。這幾天香港人的鬥志又再燃起，又要多謝港共打壓。

全球圍堵或加速

第三，黎智英、周庭被捕，全球關注。美國的制裁手段即刻出爐，日本也因為周庭的高人氣，而令國內部分議員對香港態度強硬，可能會加速了各國配合美國的全球圍堵。又要多謝港共政權。

事實上，人大常委作出的「決議」，讓第六屆立法會全體延任一年，之前建制派日日渴望的「被DQ的4位議員不能留任」的「願望」不能實現。這是完全打臉「DQ主任」的DQ：一個不能參選的議員居然有資格留任議政？這是人大常委回應五眼聯盟要求「有一個真正公開選舉」的讓步之舉嗎？

所以會有一個現象，國安法如果重判黎智英和周庭，進一步惡化香港被世界制裁；但如果高高舉起輕輕放下，又無法和已經被挑起的民族情緒交代。

作者是傳媒工作者