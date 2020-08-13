留意8月15日的中美會議（文：王慧麟） (09:00)

好多報道都集中討論，北京在第一階段協議，曾經承諾採購美方的農產品，至今令美方不感滿意，隨時反枱云云。這說法未必完全反映現實。因為去年底至年初，肺炎肆虐全球，必然會令相關採購受到阻礙。只要雙方有足夠的互信，在中期檢討會面之前或之後，雙方同意一個全新的採購計劃，補回不足，相信也不是大問題。

問題在於政治上的對立。

沒人夠膽再說美「脫鈎」是出口術

早兩日，美帝總統特朗普（侵侵）再一次提到，他曾經（英語用had，過去式之意）與習主席有良好的關係，現在的感覺完全不同，原因是肺炎的問題。這個說法，配合侵侵一貫口不擇言、滿不在乎的表情，像是在「吹水」，但侵侵已不是第一次提出相關的論述。在5月14日，侵侵在霍士電視台的訪問中提到，他不願意與習主席說話，而且美方甚至可以與北京斷絕任何關係。

這是美方提出「脫鈎」（decoupling）的開始。初時不少人以為侵侵在「講笑」，現在相信沒有人夠膽再說侵侵出口術了。

美方政治「脫鈎」的終極方案，在國務卿蓬佩奧（肥蓬）於7月23日的一篇演說中，已經提出了一個新構想：建構一個由自由民主國家組成的新政治聯盟。換言之，這不是一個建基於改革現有的國際性組織作為美帝「抗中」的目標，而是推倒現有體制，重新洗牌，建立一道新圍牆，把北京及其盟友排擠出去，把自己友拉進裏面，「自己玩」。

「拉進去、排出去」策略 應用到「對中」政策

外界就關注，究竟肥蓬是在五眼聯盟基礎上建構一個新的組織，還是在G7抑或是北約等組織上擴大其職能另立一個新體制，把自己友拉進去。

外界亦看到，美帝如何利用種種政治手段，把中資企業、公司、人員等，排擠出去。最新的例子，就是要把TikTok排出美帝市場。但比較少人提到的是，美帝不斷在高等教育界，把一些與中方有緊密聯繫的華人學者、訪問學者、研究人員也排出去。

這個「拉進去、排出去」的策略，在應用到「對中」政策方面，就做得好細緻。肥蓬等先在言語上，把「中國人」與「中共」兩者分開，並指出美方針對的是中共，而非中國人。然後，在處理台灣事務上，就大力將其「拉進去」。除了要台方向華盛頓購買更多的武器以作「防衛」之外，最近衛生部長阿扎訪台，就是一個例子。在阿扎訪台之際，日本《產經新聞》指出，其訪台的其中一個目的，是希望台方加入美帝主導的「新世衛」。當然，後來美台官方都沒承認，以至否認有此說法。但無論如何，這揭示了美帝的「拉進」台灣力度，愈來愈大。

美要拉走支持自由民主港人的民心

在對港事務上，美帝的操作是不是要拉走香港？香港的主權屬於中華人民共和國，由《中華人民共和國憲法》下成立的特區政府管治，美帝拉不走這個主權事實。美帝要做的是，要拉走支持自由民主的香港人的民心（即是大概香港有五成多至六成的市民），把其民心拉進去美帝的論述當中。

同時，美帝把香港政府領導層及高官「排出去」，與美帝「脫鈎」，例如取消香港的特殊地位，讓香港地位「正常化」（normalization），將香港政府矮化為北京管治下的一個普通城市。近日美帝提出香港出口貨品不能再是Made in Hong Kong、香港人赴美簽證不再有特別待遇等，都是把香港政府「脫鈎」美帝的手法。

而且，美帝深知，北京對港政策方面，對國家安全相當「棹忌」，美帝一而再再而三，在國家安全問題上挑動北京。一旦北京在國安問題方面，採取強力手法回應時，香港的支持民主自由價值的市民，只會進一步對北京反感。而北京亦因為此強力操作，在國際事務上的形象就要付出代價。美帝只要不斷出口術，在港製造一些似有還無的事態，逼北京在國安問題出重手，那麼美帝就可以一直利用香港議題，作為美中關係的「絆腳石」，不斷拖延與北京作實質上的溝通及合作，藉此空間及時間，建構肥蓬所說的新自由民主聯盟的構想。

北京沒有在人大常委會議DQ一些民主派議員，而且前日有因《國安法》而被捕的人士出乎意料地獲得保釋，似乎要為8月15日的會議營造一個相對和緩的氣氛。短期內，各位需要關注8月15日的會議，是否開得成、有哪些層級的官員會面，以及會議氣氛如何等等。但假如美中雙方會面不歡而散，香港社會將要承受更大的震盪。

作者是時事評論員