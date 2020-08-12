黎智英「案中有案」——對北京定性的觀察（文：呂秉權） (09:00)

定性國安法頭號大案 駐港公署或接手

值得注意的是，《文匯報》昨日再指，黎智英另涉干犯一項「發表煽動文字罪」，較少有傳媒提到，令人擔心當局會否以言入罪。此外，昨日的《大公報》則報道，壹傳媒大樓內曾有一提供公司秘書服務的「力高顧問有限公司」，涉嫌為黎智英兒子等公司提供服務，有機會違反將軍澳工業邨地契條款，涉嫌串謀欺詐。

觀察國務院港澳辦、《環球時報》、《大公報》、《文匯報》等反應，此案已被定性為港區國安法實施後的頭號大案、要案，駐港國安公署有機會接手案件，之後《蘋果日報》有可能被整頓。

《大公報》破格大相 篇幅超習近平上台

先談有關案件定性。

除了內地環球時報定義此案為大案、要案，香港的「左報」也以圖文印證此說法。大公報昨日在A1頭版以八成版面刊登黎智英在大宅外被反綁雙手帶走的巨型照片，比例之大十分罕有。相片篇幅超過中共總書記習近平2012年11月中共十八大上台、2017年10月中共十九大「習近平新時代」開啟、2017年3月林鄭月娥當選特首的頭版照片，及2014年7月底中共超大老虎、中央政治局前常委周永康破「刑不上常委」定律、被立案審查的用相。如此破格超大用相，相信是要突顯此案是港區國安法的頭號大案，給自己看亦給人看。

文匯報頭版標題則為「肥佬黎就擒 危國安衰硬」，令人聯想黎很可能必被定罪。

據新華社香港分社前社長許家屯、中共香港工委新聞戰線前黨書記金堯如的回憶錄，香港三大「左報」由北京出資和控制（金堯如撰寫文匯報社評幾十年），所以它們的報道某程度反映了北京的看法。

大家亦要細讀國務院港澳辦前晚回應案件的聲明，它說：「香港一些反中亂港分子長期以來『逢中必反』，投靠外國和境外勢力，充當其政治代理人，協助其干涉香港事務，對中國進行分裂、顛覆、滲透和破壞活動。在『修例風波』中，他們頻頻竄訪外國告『洋狀』，推動美國通過涉港法案，乞求美國對華和對港制裁，並與美國駐港總領館官員密會，合謀實施不可告人的勾當。」

它又說：「此患不除，香港不寧。黎智英就是他們的代表性人物。他狂妄叫囂『為美國而戰』，參與策劃、組織、發動一系列非法抗爭活動，利用其所辦媒體製造和傳播謠言、煽動和支持暴力，並為反中亂港分子和『港獨』勢力提供資金支持。」

港澳辦列「七宗罪」 料對此案有關鍵作用

港澳辦的聲明，針對了「七宗罪」，包括（1）長期「逢中必反」；（2）投靠外國、境外勢力，做其政治代理人；（3）協助其干涉港務並對中國進行分裂、顛覆、破壞；（4）告「洋狀」、要求制裁；（5）策劃、組織非法抗爭；（6）傳謠、煽動和支持暴力；（7）向反中亂港和「港獨」分子提供資金。

相信以上是黎案的實際定性，是北京的官方立場和國安思路，預料將對處理此案起關鍵作用，亦對其他人或機構預警。由於國安事務顧問駱惠寧（身兼港澳辦副主任、香港工委書記）職級在行政長官林鄭月娥之上，而中央駐港國安公署則是香港維護國安的「業務指導單位」，是警隊國安處的「上司」，它有監督、指導、協調、支持特區履行維護國安的職責（港區國安法第49條第2項），所以北京對此案的定性絕對影響案件的發展。

黎智英有機會送內地受審

再談案件的處理。內地環球時報前日引述全國港澳研究會理事田飛龍指，由於此案可能涉及複雜的涉外因素，如進一步證據線索偵查起來有難度，不能排除由中央駐港國安公署參與甚至接手的可能性。

如果田飛龍的推測正確，那麼黎智英很有機會被送內地受審，因為港區國安法第56條訂明當駐港國安公署管轄案件，「……駐香港特別行政區維護國家安全公署負責立案偵查，最高人民檢察院指定有關檢察機關行使檢察權，最高人民法院指定有關法院行使審判權」。

田又預料，黎智英可能被囚終身。

《蘋果日報》可能被整頓

另一方面，各界亦要留意內地對蘋果日報的定性，這可能涉及日後打擊。

環球時報引述全國港澳研究會副會長劉兆佳指，蘋果日報並非普通的、對政府持批評態度的媒體，而是某種政治力量的代表，且是一種和內外政治勢力關係密切、並積極參與港內各種政治鬥爭的政治力量；它對中國共產黨、中央政府和特區政府的敵視態度眾所周知。

劉說：「這是香港一種獨特的政治現象，不能簡單化地把對蘋果日報的搜查視同對香港新聞自由的打壓。這是一種政治力量的搏鬥。」

用上「政治搏鬥」和「涉外政治勢力」等指控，可預視有關方面對蘋果日報的鬥爭，不會因拘捕黎智英等人而止息，這裏如何可以不涉及影響新聞自由呢？

與此定性呼應的，是大公報昨日同引劉兆佳定性壹傳媒為「有政治立場組織」。劉說根據黎智英及壹傳媒的「往績」，不能視壹傳媒為普通傳媒機構，或視為報道偏頗或不專業的媒體機構般簡單，而是一個有明顯的政治立場的組織。

這樣定性，所有有關新聞自由、新聞機構運作的保護條款或約束，將可能不適用而被一一剝奪。北京對事情的處理，往往由定性、定調開始。

最後，筆者想引港澳辦副主任張曉明，6月8日、在國安法通過前讓港人安心的講話，讓讀者自行咀嚼：

「好幾位香港法律界的朋友告訴我，其實內地與香港差不太多。內地辦案時也堅持正當程序原則，堅持罪刑法定、法無明文規定不為罪、罪刑相適應原則，堅持無罪推定、疑罪從無原則，嚴格遵循非法證據排除原則，證明被告人有罪的舉證責任由檢控方承擔，充分保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權和其他訴訟權利。」

但願香港不要失去「無罪假定」、「程序正當」等原則。

作者是浸會大學新聞系高級講師