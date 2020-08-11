香港需要沉澱期 凝聚共識再出發（文：歐陽五） (09:00)

實際上，絕大多數港人真正關心的問題，並不在於如何填補立法會的「真空期」，而在於這段特殊時期內港人的生活將受何影響。現屆立法會續任一年也好，成立「臨時立法會」也罷，抑或成立限制議員部分權力的「看守議會」，香港立法機關都會繼續運作，關乎港人福祉的議案也會按照法定程序交付立法機關審讀。普通港人最核心的訴求，莫過於改善民生、發展經濟，特殊時期的立法機關無論如何運作，都應聚焦社會發展、優先港人福祉，合情、合理、合法地行使權力，減少惡意「拉布」等行為，為香港再出發凝聚更多共識。

近年來，香港在境內外政治勢力裹挾下正逐漸偏離正確的發展軌道。從2003年「反23條大遊行」，到2014年「佔中運動」，香港社會泛政治化問題日趨嚴重，直至2019年修例風波達至空前程度。隨之而來的，是經濟發展持續乏力、民生福利難以改善、青年問題愈發突出等社會矛盾不斷疊加，甚至使用社交媒體、光顧商舖食肆都要留意自己的政治立場是否與之「顏色」相同。如今疫情嚴峻、選舉押後，減少外出活動的港人還應珍惜難得的「宅家」機會，遠離政治、冷靜思考，想一想香港的前路究竟在何方。

發展對外關係優次需調整

在國際政經格局深度調整重塑的同時，香港也面臨變化複雜的內外部環境。「後疫情時代」的香港需要盡快找準新定位，才能在鞏固既有優勢的同時承接新功能、培育新特色，進而實現新突破。最高領導人提出「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，已明確釋放出中央因應大變局的主思路，香港應積極探索自身在這一格局中的角色。

可以確定的是，國內大循環的重點仍在於開放，香港長期作為內地改革開放的窗口，本身就是國內國際雙循環的最前沿和最重要平台，豐富的經驗、專業人才儲備、「一國兩制」制度優勢使其在新發展格局中仍大有可為。需要注意的是，過往香港的聯通作用，最主要體現在內地和西方世界尤其是美國和英聯邦國家之間，如今美英帶頭對港發難，以美國為首的「五眼聯盟」對華態度加速惡化，中央還需綜合評估香港的外部環境，調整香港發展對外關係的優先選擇，明確香港在新環境中的角色定位和發展方向。

未來一年，對香港和國家都至關重要，香港再也經不起政治消耗，國家則需要維持相對穩定的內外部環境。立法機關的議員們應在這段特殊時期有所作為，多研究些問題，少談些「主義」，為香港的未來、港人的前途多出謀劃策，為國家的發展、民族的復興貢獻應有之力。

作者是時事評論員