香港需要沉澱期 凝聚共識再出發（文：歐陽五） (09:00)

全國人大常委會料於日內就香港特區第六屆立法會繼續運作作出決定。當前，香港第三波疫情尚未得到有效控制，社會資源理應向疫情防控和醫療救治集中，關於立法會相關問題的討論也該為抗疫讓路。惟部分本港持份者及境外勢力將這一技術層面問題無限上升，大有再將其泛政治化，甚至炒熱新一輪政治動員的趨勢。大疫當前、生命至上，香港此刻真正需要的，正是一個遠離政治漩渦的「沉澱期」。
實際上，絕大多數港人真正關心的問題，並不在於如何填補立法會的「真空期」，而在於這段特殊時期內港人的生活將受何影響。現屆立法會續任一年也好，成立「臨時立法會」也罷，抑或成立限制議員部分權力的「看守議會」，香港立法機關都會繼續運作，關乎港人福祉的議案也會按照法定程序交付立法機關審讀。普通港人最核心的訴求，莫過於改善民生、發展經濟，特殊時期的立法機關無論如何運作，都應聚焦社會發展、優先港人福祉，合情、合理、合法地行使權力，減少惡意「拉布」等行為，為香港再出發凝聚更多共識。
近年來，香港在境內外政治勢力裹挾下正逐漸偏離正確的發展軌道。從2003年「反23條大遊行」，到2014年「佔中運動」，香港社會泛政治化問題日趨嚴重，直至2019年修例風波達至空前程度。隨之而來的，是經濟發展持續乏力、民生福利難以改善、青年問題愈發突出等社會矛盾不斷疊加，甚至使用社交媒體、光顧商舖食肆都要留意自己的政治立場是否與之「顏色」相同。如今疫情嚴峻、選舉押後，減少外出活動的港人還應珍惜難得的「宅家」機會，遠離政治、冷靜思考，想一想香港的前路究竟在何方。
發展對外關係優次需調整
在國際政經格局深度調整重塑的同時，香港也面臨變化複雜的內外部環境。「後疫情時代」的香港需要盡快找準新定位，才能在鞏固既有優勢的同時承接新功能、培育新特色，進而實現新突破。最高領導人提出「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，已明確釋放出中央因應大變局的主思路，香港應積極探索自身在這一格局中的角色。
可以確定的是，國內大循環的重點仍在於開放，香港長期作為內地改革開放的窗口，本身就是國內國際雙循環的最前沿和最重要平台，豐富的經驗、專業人才儲備、「一國兩制」制度優勢使其在新發展格局中仍大有可為。需要注意的是，過往香港的聯通作用，最主要體現在內地和西方世界尤其是美國和英聯邦國家之間，如今美英帶頭對港發難，以美國為首的「五眼聯盟」對華態度加速惡化，中央還需綜合評估香港的外部環境，調整香港發展對外關係的優先選擇，明確香港在新環境中的角色定位和發展方向。
未來一年，對香港和國家都至關重要，香港再也經不起政治消耗，國家則需要維持相對穩定的內外部環境。立法機關的議員們應在這段特殊時期有所作為，多研究些問題，少談些「主義」，為香港的未來、港人的前途多出謀劃策，為國家的發展、民族的復興貢獻應有之力。