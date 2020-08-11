香港「威」出國際（文：梁美儀） (09:00)

多年前，筆者曾在本欄撰寫過一篇題為〈勿讓香港在世界地圖消失〉的文章，當時因前特首曾蔭權被揭在外訪時豪住總統套房，被指濫用公帑，於是社會開始有聲音質疑高官外訪的安排，但筆者相信，政府高層應堅持到世界各地宣傳，告訴全世界，香港是中國境內，享有資訊自由和法治制度的獨一無二國際都會。

事別8年，香港並沒有在國際舞台上消失，還成為前台受注目的「演出者」，只是一舉手一投足，都是被中央政府拉扯操控。

香港不幸成為中美兩大國博弈的棋子，過去一年多，因反修例運動引發對香港民眾自由人權的打壓，成為以美國為首的國際政治勢力針對的目標。在「一國」之下，香港一眾不懂外交的小城官員，只能亦步亦趨，與中央同仇敵愾，抗衡外敵。

國際都市地位付諸東流

當美國公布制裁11名包括特首林鄭月娥等香港及中央官員後，特區政府批評美國無恥卑劣，對這個曾經是香港非常着緊的貿易伙伴恨入心髓。特區政府要斷捨的關係，豈止美國？還有與美國關係密切的「五眼聯盟」中其餘四國——英國、加拿大、澳洲和新西蘭。

香港這麼多年來努力經營的國際都市地位，如今付諸東流。會否有一天，特區政府要宣布取消在華盛頓、紐約和倫敦等經貿辦事處？

在曾蔭權主政年代，雖然也有內地庇佑，但政府高層有魄力希望能令香港經濟多元化一點，搞搞什麼伊斯蘭金融等，不希望將所有雞蛋全放進內地這個籃子內，雖然效益根本無法與自由行的效益相提並論。要是中美關係一日未緩和，香港未來剩下返大灣區發展的契機？香港未來的經濟與發展，怎會如特區高官所言，影響輕微？

作者是資深傳媒工作者