印度——中國背後的「達摩克利斯劍」（文：倪樂雄） (09:00)

印度地理位置在中國西南方向，美日同盟處於中國東南沿海方向，而中國夾在兩者之間。幾十年來，中國國防部署正面對着美日軍事同盟，側後暴露給印度，處於腹背受敵、前後被夾擊的不利戰略位置。印度同美日同盟構成兩面夾擊中國之一翼，處於中國側後的有利戰位。如果俄國像前蘇聯一樣，一旦與中國關係交惡，印度也可同正北方俄國對中國構成南北夾攻的戰爭態勢。所以，印度具備天然的潛在的「雙重夾擊」中國的戰位優勢。

印度南面瀕臨印度洋，出海一步即可切斷中國「海上生命線」，中國的能源輸入、商品、原料進出口的海上交通易受威脅，進而癱瘓中國國內經濟和日常生活。中國海軍遠程護航印度洋航線力不從心，而印度海軍和本土空軍及陸基導彈有近海作戰的極大便利。

在中印邊境作戰，中國軍力調動要克服從內陸到西藏高原遠距離後勤保障和高寒作戰諸多困難，兵力投入和長期作戰都受到極大限制。相反，印度在邊境作戰因靠近低海拔的國內中心地區，後勤保障和戰場機動能力較強。因此，印度總體上軍力雖然不及中國，但在邊境局部戰區明顯有相對優勢。

二、印度戰位優勢與外交中立合成的戰略優勢

上述3個優勢是印度長期敢於對中國強硬的底氣所在，而且在同中國和國際社會打交道時，印度經常善於利用這3個軍事優勢兌換成實實在在的經濟和其他方面的利益。美、俄就是被「可使中國腹背受敵」的想像中圖景所吸引，常常自作多情地巴結印度，慷慨送上許多好處，以企遏制或牽制中國。對於中國的對手和潛在的對手，印度也十分清楚自己的「魅力」所在，對美日送上的各種殷勤照單全收，但卻從不加入正式的軍事同盟。印度在外交上選擇中立，持不結盟政策，這是權衡再三後最佳的選擇。

從軍事觀點看，如果印度加入美日同盟，對中國形成前後夾擊態勢就不是潛在的威脅，而是實在的威脅，那麼根據先弱後強、解決後顧之憂的軍事原則，中國被迫先暫時放下當面之敵，轉過身來全力以赴、一勞永逸地解決背後之慮，這對印度無異引火燒身。儘管有美日同盟的配合，畢竟印度首先成為中國全力打擊的目標，為他人作嫁衣裳。

反之，選擇不結盟中立立場，手握利劍站在中國背後，印度不僅獲得行動自由，通吃上下兩家遞上的好處，而且使中國陷入國防安全不確定性的困境。既然印度持不結盟中立，中國就不可能將國防正面對着印度進行部署，當把國防正面對着美日同盟時，又需提防背後的印度隨時與美日同盟聯手，陷於腹背受敵的危險。為防萬一，中國不得不分小量軍力以應對印度，關鍵時卻又因軍力不足不能放開手腳一決高低。在邊境出現摩擦時，印度擺出呼應美日的架勢就可收要脅之利。用外交中立化解來自中國全力向南的威脅，用手握利劍背後站位來威脅、要脅中國，同時敲中美兩邊竹槓，可謂爐火純青。這也是印度即使在1962年慘敗於中國也沒加入美日同盟、仍持中立的奧妙所在。

三、印度軍事地理的多米諾效應

除了對中國陸上的「站位」優勢可以呼應美、俄外，實力不弱的印度海軍具有依託本土陸空火力威脅中國「海上生命線」極好的海上戰位，這點對中國的潛在對手們同樣充滿了利用的魅力，它亦可從海上呼應中國海上的潛在對手，包括美日同盟等。3年前「洞朗事件」發生後，中印關係出現緊張，今年新冠病毒疫情爆發，中澳關係緊張，6月4日，印度總理莫迪與澳洲總理莫里森簽署7項合作協議，其中包括《軍事後勤支持協議》，雙方聯合發表「印太海上合作共同願景」聲明，這表明兩國已形成明確的從海上對抗中國的軍事同盟雛形，緊接着就發生6月15日中印邊境加勒萬河谷兩軍棍石相加導致的流血事件，印度方面態度強硬。7月1日，澳洲總理莫里森宣布一項未來10年擴軍計劃，準備介入未來印太地區的軍事衝突。印、澳兩國雖未結成完全的海上軍事同盟，但遙相呼應之勢已在形成中。印度對中國的戰位優勢繼續向海洋方向拓展。

四、印度理想的北方安全追求

尼赫魯說過：「印度以它現在所處的地位，是不能在世界上扮演二等角色的，要麼就做一個有聲有色的大國，要麼就銷聲匿迹。中間位置不能引動我。」印度幾十年來同中國爭執於邊界疆土只是印度的一部分現實意圖，不是全部想法。印度敢於收留西藏達賴流亡政府，敢於在1962年中國處於大躍進後艱難時期進行武力擴張，背後隱藏着一個長遠的、理想的戰略目標，希望在中國和印度之間有一個獨立的「西藏國」充當緩衝區，就像斯大林需要外蒙古獨立一樣。1962年邊境戰爭慘敗後，印度認識到中印之間的差距，暫時作罷。當下的印度也不可能抱此種奢望，如同「十月革命」時俄國不具備讓外蒙古獨立的能力，二戰後當強大的蘇聯面對百孔千瘡的中國時，就有能力讓外蒙古獨立了。因此從國際關係自然發展史來看，一旦中國衰弱到印度認為時機成熟的程度，國際關係的「力學規律」會推動印度朝這個理想的戰略目標去努力，西藏流亡政府可不是印度拿來做領土交易的，嚴冬過去後，醜小鴨也可以變成天鵝。

五、印度所謂的「軟肋」——軍工體系

印度軍事方面的最大弱點之一是不具備高科技武器和陸軍重型裝備生產體系，坦克、戰機、重炮大都靠從俄國、美國、韓國和西方國家進口，然而憑藉國際社會中立的立場和左右逢源的關係，在戰時能夠迅速從世界主要武器生產國購買武器。例如，2020年6月15日邊境流血衝突後，印度迅速向俄羅斯購買21架米格-29UPG、12架蘇-30MKI戰機，還準備訂購1770輛俄羅斯最先進的第四代坦克。此外，印度向法國購買幾架「陣風」戰機，這是法國空軍的現役主戰飛機。前幾年印度還向美國購買「阿帕奇」、「支奴干」等各種軍機。表面看，印度除了能夠製造核武器外，沒有完整的常規高新軍工體系是其一大弱點，一個國家要贏得戰爭的勝利，怎麼可以不擁有自己獨立的常規軍工體系？其實未必。

如果印度在戰時能夠及時得到外部源源不斷的武器供應，反倒減少了維持龐大軍工體系的巨大負擔，各武器提供國反成了印度的兵工廠，印度只需培訓使用各類武器的官兵就行。有道是「造船不如買船，買船不如租船」，當然武器是不能租用的，買武器比自行製造費用要少，反倒節省了國防成本，而且不會影響戰場上的戰力。二戰時中國駐印軍反攻緬甸時，全副美式裝備，美國提供足夠的飛機、坦克、重炮和後勤保障，在空中和地面形成優勢火力，對當面日軍精銳的第18師團等部予以毁滅性打擊，這種優勢一直保持到二戰結束。也就是說，在緬甸戰區，沒有完整軍工體系的中國遠征軍全副美式裝備，從空中、地面取得壓倒性的戰場火力優勢，打敗了有着完整軍工體系的日軍。所以，印度不具備完整的重武器生產體系未必是致命的弱點，未必在戰場上必敗無疑。因為戰場勝敗取決於先進武器（前提是其他條件相同情形下），不取決於武器是誰製造的。

小結一下：中國實力比印度強，印度站位比中國好，折算下來，印度還是佔了上風，這些年中國不得不在許多事情上忍氣吞聲遷就印度，這就是印度手持利刃、站人身後卻宣稱中立的高明所在。印度軍事戰位加外交中立形成的戰略優勢，還會長期保持下去，中國將始終面臨戰略上腹背受敵的不確定性，恐有不虞之患。

作者是中國上海政法學院教授