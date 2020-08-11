中美爭霸劃地盤 堅壁清網制敵將（文：劉進圖） (09:00)

現在不是談判時機 要等美大選後

北京會怎樣回應美國的舉措？從政策方向來說，只有兩個選項，一是戰，一是和。若是戰，那就以牙還牙，以眼還眼，把蘋果、麥當勞、星巴克、耐克與特斯拉，統統趕出中國市場，然後清洗在香港的美資企業，除了少數服務國企上市的金融機構可以留下，其餘悉數要賣盤撤出，以示香港完完全全是中國的地盤，不准美資沾手，外資想在這裏做生意，就要跟中國規矩辦事。假如這樣做，北京就要有心理準備，香港（港元）可能會失去與美元掛鈎的地位，紅二代辛苦建立起來的以千億美元計的海外資產，也可能會被凍結。

倘若北京不想冷戰升級，那就要籌劃降溫與和談的方略，現在當然不是談判的時機，要等到11月美國總統大選之後，不論是特朗普連任或拜登上台，有4年任期在手，雙方才有可能討價還價。中美兩國畢竟是經濟實力最強的兩個國家，在國際上也各有大批盟友，有自己的勢力範圍，任何一方都無法消滅對方，只能尋求共存之道，美國如今做的是與中國脫鈎、劃界、圍堵，但中國不同於二戰後的蘇聯，中美之間不可能不相往來，中國外長王毅近日的講話清楚說明這一點。假如選和談這條路，從現在到年底，北京就要戒急用忍，避免觸發過多矛盾，將雙方推向全面對抗的不歸路。

恐一再互相打擊 「戰場」香港無寧日

香港問題比較複雜，因為香港處於中美勢力交疊的邊界。論政治影響力，當然是北京穩操勝算，尤其在《港區國安法》訂立後，北京可以直接指揮執法人員，在香港「拉人封艇」，美資銀行和科網企業都十分顧忌。但若論經濟和金融的影響力，美國的實力不容小覷，就算是中資銀行，如果要從事國際美元交易，也得遵從美國發出的禁令，不得向被制裁的京官港官提供服務，其他跨國銀行更不在話下。在互聯網經濟方面，中國和美國的龍頭企業在香港都有舉足輕重的地位，很難劃清楚河漢界。

由於無法清晰劃分地盤，在未來一段日子，香港將仍然是中美勢力拉鋸交疊的地方，中美每次角力，都會牽扯香港震動，例如這邊廂美國制裁7名港府高官，那邊廂國安處便動手拘捕黎智英父子及壹傳媒高層等7人（至截稿時），罪名包括有些人勾結境外勢力，更罔顧國際觀瞻，派逾百警員搜查報館，公然踐踏新聞自由。

這種互相打擊報復的行為，在雙方再次坐下來談判之前，恐怕還會一再發生，制裁可能有第二波、第三波，國安法大搜捕，也會一浪接一浪，香港作為中美交鋒的戰場，風雨飄搖再無寧日。

作者是資深傳媒人