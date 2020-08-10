「攬炒十步」已跳到第8步（文：鄭立） (09:00)

從以上的路線圖看，之所以要籌劃選舉及初選，是為了實現第2至7步。但實際上，在初選之前，已經立了國安法，直接去到了第8步。假定政府還需要立法會去立法或通過預算案這點，也不成立了，政府已明確表示《緊急法》是一切的答案，順手把選舉蒸發。

另一位梁啟智先生提出的路線圖，則是說政府搞到一國兩制玩完，引爆憲政危機，就會「啟動天下制裁」，雖然我不知道天下制裁是什麼。

以上的民主派的路線圖，其實都假設政府會跟民主派君子地玩選舉，然後不君子地否認選舉結果，不過政府連選舉馬騮戲也懶得演，兩個路線圖都走到了「最後一步」。

走到這一步，是香港歷史的關鍵時刻，若民主派對於現况的答案，只是「預備下一次選舉」，甚至是「爭取政府能夠讓現任議員多做一年」，市民相信會非常失望，香港人為民主運動奮鬥多年，不是為了得到一群只會不斷選舉、眷戀議席的選舉機器。

我還記得年輕時，一直說2020年等着我們的是雙普選，所以我們才一直乖乖的去不斷的選舉，一個免費的、輕易的、被恩賜的雙普選，會在今年實現，然後我們可以優雅的、和平的以選舉的手段去當家作主，從此香港永保安康自由。明顯地，我們被騙了。

下一步如何 市民希望得到明確答案

如果依照戴先生的路線圖，下一步將是「激烈的街頭抗爭，鎮壓非常血腥，大三罷香港社會停擺」，而依照梁先生的路線圖，就是「啟動天下制裁」，這是否代表民主派下一步就是實現這兩件事？而這兩件事又打算怎樣實現？由誰去實現？

或者，去到這一時刻，大家撫心自問，只是想混個議員名號出來光宗耀祖，根本沒有勇氣去面對沒有選舉之後的世界，根本不會實現這些路線圖的最後一步。這也可以，請老實承認就好，我也不覺得這世界上有那麼多英雄好漢，但請對我們坦誠。

不論任何陣營的市民，應該都希望能夠得到明確的答案，或者，你沒有答案，那就承認沒有答案，放手讓市民們想出新的答案出來。

作者是專欄作家