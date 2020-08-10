涉港高官制裁暴露美國法律霸凌（文：田飛龍） (09:00)

不允中國就自身國安立法 雙重標準

香港國安立法具有無可置疑的憲制正當性，是中國主權秩序的內部事務，是「一國兩制」制度建設的自主性動作，唯一且正當的目的在於維護國家在香港的安全利益。國家安全屬於中央事權，《基本法》第23條對香港本地的立法授權主要是一種憲制義務的設定，並不排除中央對涉港國安事務的全面完整的立法權。香港國安法的罪狀規制範圍、刑罰、對香港本地管轄權的授權以及有關的執法與司法程序的建構，充分體現了中國政府對一國兩制的遵循以及對香港既有法治和人權標準的吸納。

從世界範圍來看，國家安全是所有國家法律體系優先保護的法益，沒有國安法的任何法律體系，不可能是法治健全及可持續的優良治理體系。而美國法律史，在很大程度上就是國家安全不斷法制化的歷史，尤其是1947年《國家安全法》制定以來已逐步形成了包括20餘部國安法律在內的、超級嚴密的國安法網。甚至，特朗普政府日常所揮舞的制裁大棒，也來自於美國既有的國安法律體系。美國比世界上任何國家都能夠理解國安法的至關重要性，唯獨不能允許中國就自身國家安全事務立法，這是典型的雙重標準和制度霸凌。己所不欲，偏施於人，這是美國日益偏離人類法治與文明基準的又一信號。

以國內法進行非法長臂管轄

美國的非法制裁建立在錯誤的事實基礎和法理依據之上。制裁理由多有提及有關官員在《逃犯條例》修訂及香港國安法立法中的積極作用，認定他們的職務行為侵犯了香港高度自治及民主人權。而美國作為自封的「世界警察」，則以國內法進行非法的長臂管轄。2020年5月，香港監警會公布了反修例運動的調查報告，確認了黑暴運動的非法性及警察執法行為的合法性。但美國政府不僅罔顧上述基本事實尤其是黑暴運動的嚴重破壞性，更是從反修例運動一開始就高調介入，非法干預，無節制煽動黑暴行為，超限度抹黑香港警隊依法執法，是這一運動的主要外部干預勢力。美國煽動和「製造」香港騷亂，妄圖發動「港版顏色革命」顛覆香港高度自治及中國國家政權，失敗後又揮舞制裁大棒打擊和霸凌依法維護香港高度自治與法治的中央及香港主要負責官員。

從《香港自治法案》看美國所犯錯誤

進一步溯源，在《香港自治法案》的「立法事實」（findings）部分，美國犯了嚴重的事實和法理錯誤：

其一，美國錯誤理解並刻意割裂了「一國」與「兩制」之間的憲制聯繫，硬生生地以所謂《中英聯合聲明》作為凌駕性的干預依據，卻不能指明這一聲明的任何一個具體條款可以用來干預；

其二，美國嚴重忽視和羞辱中國的主權尊嚴及憲法權威，有意跳過《中國憲法》而故意扭曲地解釋香港基本法，否定中央對香港的全面管治權，尤其是針對自治權的監督權，否定香港國安立法的憲制正當性，犯了中美關係與國際政治層面的原則性錯誤；

其三，美國錯誤評估和認定香港回歸以來的高度自治與法治狀况，負面評價中國中央政府與香港特區政府依法管治香港的合法性與基本成效，純粹為了干預而扭曲構陷，偏聽偏信，一意孤行；

其四，美國錯誤支持和煽動香港反對派持續進行一場非法且不可能成功的香港本土分離運動，對抗爭人士不分是非地提供多種形式的支持與保護，給其政治榮譽、暴動資源和國際活動空間，人為製造香港社會的內部分裂和衝突，脅迫壓制香港特區政府的依法管治，妄圖癱瘓香港特區的高度自治，完全奪取香港的管治權與政權。

總之，高官制裁是美國涉港制裁的重要一環，是美國的帝國霸權與制度霸凌的體現，維護的絕不是香港的高度自治，更與香港人權民主無關，而只是帝國的面子和其在港的非法利益。非法制裁刺穿的是美國自由民主的虛假面具，斬斷的是香港許多精英對美國殘存的依戀和依賴。美國的霸權與霸凌行為必須受到正當和有感的反制及懲罰，中國國家安全、主權尊嚴、香港高度自治及世界性的公平正義才能得到最底線的正當維護。

作者是北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事