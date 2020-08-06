香港「偽人」憑什麼講「婦女賦權」？（文：陳帆川） (09:00)

女權、環保、貧窮，幾乎是香港藝人最愛的抽水議題，因為符合大眾口味，又不會得罪任何群體。他們不會講政治，因為亟欲北望神州賺大錢，而且要保住自己在大台的曝光率；他們也不會講同性戀權益的議題，因為國家廣電總局好像不喜歡，同性戀的劇都禁了。

想拿光環 卻不想實際提倡什麼

藝人想拿光環，卻不想實際提倡什麼，也不想得失任何人，於是很多人第一個想到的就是深水埗明哥。跟明哥派飯成為了行善的指定動作，明哥成為了財團與藝人的「光環提款機」。

過去一年社會動盪，絕大部分藝人的社交媒體帳戶活像平行宇宙，天天嘻嘻哈哈，繼續上載文青咖啡、貓貓狗狗和濃妝豔抹的照片。香港下一場暴雨、颳一次颱風，對那班藝人來說，比起持續一年的「反送中」運動更加值得圖文並茂地記錄。

也有小部分藝人選擇蜻蜓點水、模稜兩可地就香港現狀發表一兩句感言，最常用的百搭口號是「反對任何暴力」、「希望香港快點康復」、「大家加油」。至於「香港人加油」這一句，由於被「黃店」用得太多，藝人自是避之則吉。無論如何，這些話說了等於沒說，有時候黃、藍絲兩方人馬自行對號入座，吵吵鬧鬧一輪，又是曝光機會。

最近由美國吹過來的風，女明星藝人紛紛上載黑白自拍照，下面留一句「婦女賦權」，即化身女權鬥士。數年前風靡網絡的冰桶挑戰，尚且讓挑戰者粗略體驗漸凍人苦况，並承諾捐款，然而其後的網絡挑戰愈來愈廉價、愈來愈無聊。這次的黑白照挑戰，實際出處眾說紛紜，而客觀的爭取女權效果近乎零。

虛偽的所謂女權活動，當然不乏批評。《紐約時報》有文章指出：「黑白自拍讓參加者自我感覺他們在展示立場，但其實幾乎什麼也沒說。網紅和名人喜歡這種『挑戰』，因為他們不需要實際提倡什麼，以免得罪部分支持者。」

香港的藝人當然亦作如是想，只是如意算盤打不響，「偽人」的稱呼再次在網絡世界不脛而走。對於絕大多數香港人來說，我們之所以重新認識到香港女性的堅強，並非來自一張張袒胸露背、煞有介事、後製繁複的黑白人像照，而是來自煙霧瀰漫裏一幕幕難忘的畫面。

作者是新聞工作者、文化評論人