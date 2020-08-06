以平常心論戴耀廷（文：彭泓基） (09:00)

自由風氣下培育的菁英

戴耀廷是筆者的學弟，同畢業於拔萃與港大，雖有數面之緣，但並無朋友之誼。拔萃傳統校風自由開放，鼓勵個人自強不息，發揮潛質，不拘束縛，追求理想，實現人生，造就無數人才與社會菁英。回想當年的校長與師生，心懷中國與香港，於危難與昇平之際，皆貢獻良多。同樣，當年創辦的香港大學是「為中國而立」，如今時移世易，卻培育了不一樣的人才。戴耀廷在此氛圍成長，自有其獨立的思考，且在港大任教多年，他的才智應早已被肯定，除非其後另有隱衷，相信他並非奸惡之人，很可能是在擁有高度安全感與極端自由的氣氛下，成為一個理想主義者，致志追求自己的「理想國」，卻忽略了歷史規律、政治智慧、現實形勢、中國與港人的整體長遠福祉，因而走火入魔，斷送了在港大教席的前程。

校委會的決定

7月29日晚，香港電台《自由風自由PHONE》節目主持人來電邀請筆者對此事發表愚見，欣然赴約。眾嘉賓異口同聲，苛責港大校委蠻橫無理，政治逼害，極權管治，群情激憤。我答以「平常心」，如是說，論事首要放下政治立場，設身處地理解當事人的境况，明瞭作為港大最高管理層的立場。他們最基本的職責，是維護校譽、維持成員與教學正常運作，致力培育英才，自強不息。當校內教授出現行為不檢，不僅誤導學生，更公然破壞社會秩序，身陷囹圄，無意悔改，嚴重影響校譽與教學時，校委當機立斷，殺雞儆猴，重整校風，實有其必要。姑息養奸，何能管治？百年基業，可能毁於一旦。

師道與身教

作為擁有終身教席的副教授，是社會上德高望重、萬人景仰的知識分子與令人艷羨的優差，職責是履行「傳道、授業、解惑」的師道，更重要的，是行「不言之教」，以身作則！從知識層面的教學與研究，到言行道德的感染，教化學子，成為未來社會的棟樑。得天下英才而育之，人生一樂也，能處此位，應感恩並慎而重之。作為法律系副教授，對香港法律應瞭如指掌，為何仍作出知法犯法之舉？實令人不得不質疑他的智慧、人格與思維，是否仍適合當教授？

違法達義的「真理」

戴耀廷曾鼓吹「違法達義」，甚至奉為法律精神的最高境界，這是純西方的思維，而非絕對。在7月30日於《明報》觀點版刊登的拙文〈國安法與中西文化的法律精神〉已曾詳述，其要旨：「中華文化對法的要求絕不止於公平，而是既重禮教道德，亦輕成文而深探內心……中西文化各有優劣，中法重內心，有以情壞法之虞；西法則重外律，常有以法蔑情之弊。」中華文化重「人倫」，西方文化重「人權」。沿用西法並不表示就是絕對的「真理」，尤其是在屬於中國國土的香港。「義」是以大眾的福祉為依歸，非因勢眾而定，戴心目中欲「達」的「義」，是否如此？若不然，那究竟是誰的「義」？過分爭取「人權」就會嚴重影響「人倫」，反之亦然，孰對孰錯？孰輕孰重？因此，中華文化強調「中庸之道」，取長補短，擇其善者而為之，致中和，天地位焉，萬物育焉！

電台主持的責問

有主持問：「他沒有在課堂上煽動學生，下課後他以個人身分參加其他活動，有何不可？」如前述，教師的「身教」極為重要，感染力是整體性的，若言不由衷，言行不一致，課堂上道貌岸然，下課後為非作歹，學生的感受如何？是否仍應尊師，向其學習？尤其是當他的言行，成為社會熱論，影響日增。若是公益善行，當然值得敬仰表揚，可事實是極具爭議與破壞社會安寧的言行，校方豈能坐視？解僱之前，校方與同事間一定曾對戴予以勸告，可惜無法改變他的堅持。主持又問：「彭教授，您對道德的要求是否太高？」其實這些都是做人的基本原則，人格、學養與誠信是整體的，相信沒有人會喜歡跟「精神分裂」、「晝善夜惡」的人交往！更何以是為人師表？其後續問：「為何校委會不接納教委會的意見讓他留任？」道理很簡單，經驗層次、學養見識與身負權責不同，結論自然迥異。甚至是法庭的判決，也跟校內的決策不一定有關，因為是兩個截然不同的範疇。

香港是開放的現代社會，極尊重個人的言論與思想自由，這是個人的權利，但當個人的言行嚴重影響社會安寧時，就不得不深入研究其是非對錯。首先，一個安定和諧社會的支柱，是奠基於其價值觀及其倫理與道德，輔以法律，作為規範行為的依據。所謂「倫理」是指人與人間的相互關係和秩序，是日常人與人相處的道理，「道德」則是指衡量行為正當與否的觀念標準，綜合而成該社群的「公道」。戴耀廷於被法庭審判後，不知悔改，尚呼籲「真攬炒十步」，有鼓吹「魚死網破、同歸於盡」之嫌，對社會安寧極具破壞力。《鹽鐵論》有云：「志善而違於法者免，志惡而合於法者誅。」因一己之私或理想，罔顧港人整體長遠福祉，對大部分期望安居樂業的香港人來說，極度不公不義。更遑論「家國興亡，匹夫有責」的基本公民意識、責任和義務？試問港大校委，怎能不「誅」之？

結論：珍惜才華、回頭是岸

香港社會重利輕義，私大於公，家國倫理道德意識薄弱，若不力挽狂瀾，社會沉淪，自是必然！明乎此，是非對錯，昭然若揭。有智慧良知者，當明「天道」與「因果」之理。翻看歷史，此事件若發生在古時的極權時代，不論中西，戴可能早已於人間蒸發，何能輕判至此？若支持戴者一切只歸咎「極權統治」、「打壓異見學人」、「違反學術自由」，而不考慮上述因由，實有唇亡齒寒、非理性與偏頗之嫌。平心而論，以戴耀廷的才智，風華正茂，際此國運興隆，求才若渴，若能改邪歸正，審時度勢，多探究中西文化的智慧，明辨是非，應有極佳的前途。謹以陶淵明之名句以贈：「悟已往之不諫，知來者之可追。實迷途其未遠，覺今是而昨非。」

作者是前中央政策組諮詢組員、香港浸會大學及城市大學前客席教授