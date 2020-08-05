以政治代價換取政治秩序（文：楊云） (09:00)

政府上周正式公布押後選舉，在疫情肆虐的情况下，是應有之義。全球有約六七十個國家及地區同樣因為疫情押後了今年的選舉，「押後」雖然在技術層面說得過去，但香港面對的政治難關卻非其他地方可比，政治後果也不是押後一場選舉這麼簡單。只看英國早在3月決定推遲選舉，並認為這是政府減少社會交往和減緩新冠病毒傳播所做的努力；但英國外交部發言人近日發表聲明卻暗示中國政府是以新冠疫情為藉口推遲選舉，進一步損害香港的自治。這種「內外雙標」的玩法，道出了外國政府務求操弄這張「香港牌」的政治現實。
早有評論指出政府會作出怎樣的行為，視乎中央願意付出多少代價。以目前的押後及DQ的情况來看，中央已準備好要付代價，現時要進入探討問題的第二部分：付出代價後，換來什麼？
編織政治紅線 建立政治秩序
首要的就是政治秩序。雖然政府已決定押後選舉，但選舉主任仍然作出DQ（取消參選人資格）。DQ定會成為外國制裁的藉口，DQ一場不會發生的選舉的參選人，用意何在？中聯辦的聲明中一句「無規矩不成方圓」道出當中關鍵。7月30日有12名參選人被DQ後，外界以「大規模」形容。事實上，政府於7月31日宣布押後選舉，最終有否更多人被DQ，仍是未知之數。「大規模」是結果，問題是為何這麼多人會被DQ，去到「大規模」的程度？
在這幾年間本土派提出自決，甚至「港獨」的主張，挑戰香港政治論述框架的界線。在這個階段，他們仍可以「言論自由」之名去規避責任。去年的反修例運動發展成為反中動亂，以「國際線」之名到外國推動制裁香港，倒逼中央政府，已是突破過去社會及政治運動的規範，以行動踩界。來到今年立法會選舉，提出以立法會議員權力，製造憲政危機，中央政府已多次提出此為「奪權」之舉，但泛民無動於中，當中抗爭派更以聯署聲明的方式，表明反枱立場。以上種種，均可歸納為「踩紅線」之舉，一來是為了測試紅線，二來是藉此觸發國際制裁。由此可見，代表中央權威的「政治紅線」成為泛民玩弄之物，「大規模」也是其自我預言的結果。
這次DQ作為《國安法》頒布後重要的政治實踐，在選舉主任及政府聲明中歸納了5點DQ準則，編織了「一國兩制」的紅線，是重建政治秩序的重要一步。清晰有力的政治紅線是泛民難以迴避的政治問題，泛民以「反中」為宗旨的「議會戰線」幾乎已無空間可言。
政府要加強回應民意 需有效工具
只有政治紅線並不足夠，即使「規矩」已有，能否成「方圓」還要有效管治。選舉押後了一年，客觀後果是這一年的管治表現會影響明年的選情。尤其是面對疫情之下，全球各個政府應對疫情的表現，成為判斷其管治效能的標準。對於政府、建制改善表現的良方，「青年時事評論員協會」會員已在本欄多番建言，在此不贅。
政府能否掌握清楚民眾的需要，制定貼地的政策，給予實際的回應，是重要的部分。聯合國開發計劃署提出的8項「良好管治」指標中，「回應性」（Responsiveness）即為其一。要加強回應，政府需要有效的民意工具，以作為施政的參考。如果政府的回應力夠強，起碼不會出現全日禁堂食而「朝令隔日改」的混亂情况，為全城抗疫減少添煩添亂。此外，建制派要抹去「保皇」的原罪，不在於政治立場，而在於能否有效代表民意，協助政府掌握民情。即使今年沒有選舉作為參照，現時已有成熟的管治工具，反映從政人物的表現是否得民心。
建制應難行能行 難耐能耐
編織政治紅線，建立政治秩序之後，反中的反對派固然難以立足，剩下來的建制派及忠誠反對派能否發揮管治效能，將成為香港市民以至國際社會對一國兩制的政治信任的基礎。誠然，面對內部抗爭、外部制裁的壓力，這是一條滿鋪艱難的路。在這條路上，建制要緊記這是當初用怎樣的代價換來的，若建制有足夠強大的管治意志，應以難行能行、難耐能耐的心態，重建一國兩制的政治秩序。