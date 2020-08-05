留意中央對港十大權力（文：呂秉權） (09:00)

「人大說明、解釋、決定」治港 料更常態化

去年十九屆四中全會的對港決策，研判了香港反修例以來超過半年的形勢來制定，北京正全方位落實有關決策，當中包括對港十大權力，涉及全國人大的十佔其四，角色可謂十分吃重，預料透過全國人大說明、解釋、決定等方式來治港將更常態化。

先談全國人大常委即將處理的立法會「真空期」及議員資格問題。此事先有行政長官林鄭月娥上周五（7月31日）表示，被選舉主任DQ（取消參選資格）的民主派現屆議員，亦可以立法會議員身分重返立法會。林鄭認為提名是否合資格，與他們可否繼續任議員沒有關係。再有全國人大常委譚耀宗指，有關說法只是「特區政府嘅諗法」，被DQ議員留任「有啲尷尬位」，如本身連參選都不能但再做議員「有矛盾位」。

被DQ現任議員 勢再遭人大DQ

筆者相信，全國人大勢必再DQ有關議員，並有機會為公職人員、行政長官選委等劃下紅線，規範他們的言行。

全國人大勢必再DQ的推測，主要基於時任港澳辦主任張曉明，去年11月對十九屆四中全會對港《決定》的輔導解讀。張在談及「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」的段落中，特別提到澳門「主動在立法會選舉法中增加『防獨』條款，下一步還將制訂和修改相關配套立法」，這代表中央要求香港與澳門睇齊，盡快完善立法會選舉和運作的防獨機制。因應全國人大常委開會之便，防獨、防「毒」、防本土、防攬炒、防反對《基本法》、防反對《國安法》、防反共亦可能是中央想劃之線。

「必須為愛國者」人數大幅上升

此外，張曉明在解讀中又強調，特別行政區行政、立法、司法機關也必須以愛國者為主組成。這講法可以暗示，不論三權機關的高、中、低級人員，也必須以愛國者為大多數，跟以往港人認知的「愛國者治港」有所不同，後者主要指擁有權力的治港者，通常為行政、立法、司法機構的高層。在新定義底下，必須為愛國者的人數大幅上升，甚至連公營機構的人士亦可能包括在內。因此，可以想像，全國人大在對「過渡議員」劃紅線之餘，今後亦有可能對選委、公職人員（老師、醫護）等提出類似確認書等愛國愛港及忠誠的要求，以增加對港管治的實效。

人大非橡皮圖章 立會和港府才是

除此之外，張曉明亦首次提到，《憲法》和基本法規定屬於中央對港的十大權力，分別是：

（1） 特別行政區的創制權；

（2） 特別行政區政府的組織權；

（3） 特別行政區基本法的制定、修改、解釋權；

（4） 對特別行政區高度自治的監督權；

（5） 向特別行政區行政長官發出指令權；

（6） 外交事務權；

（7） 防務權；

（8） 決定在特別行政區實施全國性法律；

（9） 宣布特別行政區進入戰爭或緊急狀態；

（10） 中央還可根據需要向特別行政區作出新的授權。

以上十大權力的行使，中央表明要制度化、規範化、程序化，其中4項都與全國人大有關，分別是：

（3）基本法的制定、修改、解釋權：張曉明強調：「基本法解釋權的行使不應取決於某些人的主觀好惡，而應根據實際需要決定，該解釋就解釋。」

這顯示制度自信、以我為主的精神，中央只要認為有需要，就可能果斷出手。事實證明，這是中央近年常用的手法。

（4）對特別行政區高度自治的監督權：其重點是監督特區的法律和政權機關的活動是否違背憲法和基本法、違背「一國兩制」。全國人大常委會可對立法會制定的法律行使備案審查權，批准或備案特別行政區行政長官和立法會產生辦法修正案，對特別行政區終審法院法官和高等法院首席法官的任命和免職備案。

這代表全國人大對立法會制定的法律可以審查、主宰政改、對最高司法人員的任免有監督權。

（8）決定在特別行政區實施全國性法律：全國人大常委會可對基本法附件三所列在特別行政區實施的全國性法律作出增減。

其威力，港區國安法納入附件三可見一斑。

（9）宣布特別行政區進入戰爭或緊急狀態：全國人大常委會可宣布戰爭狀態或依法決定特別行政區進入緊急狀態，中央政府在緊急狀態下可發布命令將有關全國性法律在特別行政區實施。

這是最後一着。

從中央對港政策可見，全國人大並非橡皮圖章，香港立法會和特區政府才是。

作者是浸會大學新聞系高級講師