押後選舉的政治考量（文：梁美儀） (09:00)

當然，特首的愛民論，信不信由你了。不過，一直以來，政圈中人都估算，如果9月立法會選舉能正常舉行，民主派力推的「35+」，絕非天方夜譚，這對於北京來說，哪怕出現這結果的機率只有百分之一，也是不可接受的。

往後一年可部署的行動可多了

即使早已估算當局會利用DQ，即取消民主派參選人資格作為35+的攔路虎，但愈接近選舉，大家愈看清市民對北京及特區政府高壓手段的不滿，將無可避免地完全反映在立法會選舉的投票上，即使DQ了Plan A參選人，他們的Plan B，甚至Plan C，也很大機會可選上。有資深前高官甚至戲言，民主派即使派頭豬參選也有機會贏。

單靠DQ的安全系數不夠，那藉疫情之名來押後選舉，是最好不過的說法了。

在往後一年，可作的事、可部署的行動可多了。

不少原定參選的民主派人士，或多或少都有控罪在身，或隨時都可能因曾參與過去一年的抗爭行動，甚或被指違反《港區國安法》而被捕。一年後，仍能明哲保身的，還剩多少？

林太亦已打開口牌，表明境外投票或電子投票安排值得考慮，她特別提到不少港人遷居大灣區，在國家發展大局下，是否應保留他們的投票權。

連同選管會早前拒絕接納政制及內地事務局建議，為長者選民另設「關愛隊」的倡議，在未來一年，相信都會獲快速檢視和修正。不論是居於內地的港人，還是長者票，一般相信都是傾向建制陣營的票源。

更值得留意的是，全國人大常委將就未來一年立法會真空期，作出什麼替代處理方案，組成一個怎樣的看守立會？其間會通過什麼法案？若以過去5年的經驗觀之，往最壞方向想像也不為過。

作者是資深傳媒工作者