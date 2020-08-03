假如我們都完整地了解「高牆雞蛋」比喻（文：識鐵） (09:00)

村上對比喻的解釋是：我們每一個人都分別是一個雞蛋，具有無可替代的靈魂和脆弱外殼。而高牆是體制（System），它本來是保護雞蛋的，之後卻變成壓迫雞蛋的力量。在香港的情况，最明顯的解讀是高牆代表政府或中共政權，雞蛋代表市民。

村上說要站在雞蛋那一邊。這是一種立場（solidarity）的顯示。有趣的是他沒有提到站在雞蛋一方要做什麼，例如把高牆拆掉或是另起高牆之類。他只是說站着而已。或許他認為拆掉高牆不可能，因為雙方實力太懸殊；或許他認為不應該，因為高牆始終有保護的作用；又或許他認為高牆雞蛋的模式從來都是人類社會的一部分，只能制衡而不可能消失。

敵人也可以是雞蛋

村上提到自己的父親在生時是個半職僧侶，在佛壇前為所有在戰場上死去的人祈禱，並不分敵我。其實，村上眼中的高牆和雞蛋有深一層、較廣的看法，就是敵人也可以是雞蛋，也有脆弱的人性。這樣看來，站在雞蛋那一邊也包括支持那些被人圍罵的保安員、被起底的警員家屬，和純粹因政見不同而被杯葛的小店？與此同時，雞蛋所組成的體制（儘管是多鬆散）不也可以成為另一種高牆嗎？

其實，村上出席頒獎禮的行為正正演繹了他的信息。當時以色列以高牆的姿態攻擊加沙地帶，造成龐大的平民傷亡。在這政治氣氛之下接受主辦機構的邀請，會讓人有認同以色列的感覺。坊間有很多聲音要求村上杯葛頒獎禮作為抗議，並威脅他若出席的話會罷買他的書。村上固然是站在弱勢一邊，加上外界的壓力，他應當表態杯葛。他的出席在香港好比抗爭者與政府或警察對話，是政治不正確的行為！

還有人願抵住壓力接觸高牆嗎？

村上解釋說，身為作家，他要親自驗證走入體制是何等回事，即使身邊的意見是那麼的一面倒。與其不溝通，他寧願溝通；與其什麼也不看，他寧願親身看看。誠然，此刻香港的媒體上充滿標籤：政府就是「極權」，它推出的都是「惡法」，為要「打壓」爭取「民主自由」的人。這些標籤因為被重複得多而為人所接受，卻甚少被質疑。究竟惡法有多惡？權貴有多腐敗？義士又有多正義？在這個只能有「黃」「藍」，充斥着負能量的社會，還有人願意抵住歸邊的壓力，不受標籤影響，親身接觸高牆嗎？此刻的香港在憂慮《國安法》，我們何不去了解澳門人在23條和國安法之下的生活？回顧一下被認為是侵蝕一國兩制的一地兩檢運作得如何？

村上認為，戰勝高牆很難，假如有希望的話，那是來自「相信靈魂的獨特性和走在一起所產生的溫暖」。好的作家需要有好奇心，有獨特的見解，不人云亦云。我們並不都是作家，但是，如果我們都能懷着對脆弱人性的敏銳感，放下固有的意識形態去體驗和溝通，香港不是更有希望嗎？

作者是精神科醫生