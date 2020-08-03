加差餉減地價 完善公共理財（文：程騰歡） (09:00)

地價收入不穩定 情况不理想

地價收入是特區政府最主要收入之一，卻十分不穩定，情况並不理想。

與土地和物業直接有關的政府收入還有地租、（一般）差餉和物業稅（3項皆為經營收入）。地租較為特別，受到《基本法》第121條規定，每年地租相等於應課差餉租值3%。應課差餉租值由差餉物業估價署評估，評估時假設物業在一個指定估價依據日期空置出租時，按年出租，估計可得的年租。地租由基本法規定，很難想像它會改變或如何改變，假設它不變應該是最穩妥的。

應課差餉租值其實是徵收差餉的基準，每年差餉是按照應課差餉租值乘以一個百分率徵收的。自1999/2000財政年度起，該百分率維持於5%不變，直至現時。在此之前，該百分率曾經在1998/99財政年度低見4.5%；在1984/85財政年度之前（和1931年7月1日之後），該百分率均是雙位數，更在1976/77財政年度高見18%。由此可見，把該百分率加倍至10%，甚至加雙倍至15%，並非無先例可援；相反，該百分率下調空間不大。

差餉的徵收基準是應課差餉租值，所以是間接物業稅；地租的徵收基準和差餉一樣，也是間接物業稅。和差餉不同，地租是應課差餉租值3%，此計算方法由基本法規定，只可假設為不變。另一方面，基本法第121條不適用於在1985年5月26日或之前批出而未到期的土地契約。這些土地契約未到期前，政府不會向所屬物業徵收地租，但仍會徵收差餉。論稅率，地租（3%）比差餉低（現時5%）；論稅基，地租比差餉狹窄，如在2020/21財政年度，地租登記冊的估價數目為2,007,337（地租稅基），而估價冊的總數目為2,568,998（差餉稅基）。差餉比地租優勝，實在不必太在意地租能否改變。

適量加差餉 政府收入更穩定

在過去22個財政年度，差餉稅率除了在1998/99財政年度低見4.5%之外，其餘21個財政年度均維持於5%。同一期間，差餉收入佔政府總收入百分比的平均值為3.87%；此百分比最低為1.67%（1998/99），而最高為7.25%（2001/02），波幅雖不小，但不高於地價收入波幅。由於差餉稅率低（5%），差餉收入遠低於地價收入（後者佔政府總收入百分比的平均值為14.05%）。但假若差餉稅率上調，例如由5%增加至15%，差餉收入佔政府收入總額的平均值便可推算為約11.62%（= 3.87% × (15%)/(5%)；此為四捨五入後約數）；再加上地租3%，差餉和地租收入佔政府總收入的平均值可達約13.95%（= 3.87% × [（(15+3)%）/(5%)]；此為四捨五入後約數），這數字已經十分接近地價收入佔政府總收入的平均值（14.05%）。

換句話說，雖然地價收入十分可觀，但透過適量增加差餉稅率，便可得到相若的差餉和地租收入；此舉可讓政府減少對地價收入依賴。差餉和地租收入是經營收入，而地價收入是非經營收入，前者比後者穩定；透過「加差餉、減地價」，政府的收入會更為穩定。

增土地房屋供應 令樓價回落

「加差餉、減地價」不是賤賣土地，而是透過「加差餉」，為政府提供充足、穩定收入，讓政府減少對地價收入依賴，從而大幅增加土地供應，令地價回落至合理水平；最終目的是大幅增加房屋供應，令樓價回落至可負擔水平。

或可用作完善稅制

當然，政府減少對地價收入依賴不一定會增加土地供應。如果土地供應沒有大幅增加，「加差餉」將會為政府帶來一筆可觀額外收入，政府應該善用這筆收入。第一，政府可以取消物業稅。在香港，出租物業而收取租金才須繳付物業稅（因此物業稅是直接稅），而租金收入可享有的稅項扣除包括業主繳付的差餉、不能追回的租金、修葺及支出的標準免稅額、按揭供款（如適用）和抵消利得稅（如適用）。物業稅稅率現時15%，假若差餉稅率增至15%，但差餉不如物業稅享有多項稅務扣除，應課差餉（假設差餉稅率15%）理應不少於應課物業稅（物業稅稅率15%），到時差餉可以取代物業稅（在過去22個財政年度，物業稅收入佔政府總收入百分比的平均值為0.52%）。第二，政府可以提供稅務寬減／寬免，最常見的是寬減／寬免自住樓宇的差餉，但寬減／寬免不宜多，以免令到稅制複雜。

地價收入是政府的最主要非經營收入，差餉是政府的最主要和物業有關的經營收入，透過適量增加差餉稅率，差餉和地租可提供和地價收入相若的經營收入。這筆額外收入穩定而可觀，希望政府好好善用，如用作大幅增加土地、房屋供應，或用作完善稅制。

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授