押後立法會選舉 理據充分嗎？（文：李詠怡） (09:00)

根據歐盟官方報告的分析,延遲選舉,對民主的損害,包括:(1)人民失去了定期更換政府和代表的機會;(2)政治投機——在任議員和領袖以公共衛生為藉口延長任期;(3)政治風險——人民失去了改變政策方向的機會,變相令不受歡迎的領袖可逃避問責,尤其是在一些正在民主倒退的地方(註1)。

能否滿足均衡比例測試 至關重要

有關報告亦指出,基於民主權利這個重大原則問題,政府決定延遲選舉前,必須先慎重考慮其他方法,盡力保持選舉如期進行。例如:延長選舉的時間和加開投票站,鼓勵人民在非繁忙時間投票,以減少群聚;加強消毒衛生措施;強制戴口罩等等。若疫情真的非常嚴峻,迫不得已要延遲選舉,政府也必須讓各持份者有充分的討論和達成共識的機會,不應濫用疫情為藉口。當民意對現屆政府不利,延遲選舉可能會被選民視為缺乏認受性,這些考慮就更為重要。民主國家對引用緊急法延遲或取消選舉,更有非常嚴謹的法律限制,必須通過均衡比例測試(proportionality test),以確定對干涉基本人權的行為不能超越達至目的之必須性(註2)。

根據以上的論證,假如特區政府現在延遲選舉,必定會受市民和國際社會質疑是否濫用疫情為藉口。2019年的反修例運動、同年區議會選舉史無前例的結果;今年的《國安法》立法等重大社會事件,加上現屆政府極低民望,都印證這次立法會選舉是具關鍵性的選舉。登記選民人數增加到440多萬,60多萬市民參加了民主派的初選,在在說明許多市民非常期待以手上兩票表達民意。這次若延遲選舉,政府無可避免要面對嚴重損害民主權利的指摘。

政府以緊急法延遲選舉,能否滿足均衡比例測試,至關重要。有報道說要延遲一年,現階段有什麼基礎證明其必須性?為什麼不能盡量縮短延後時間,例如是兩三個月?單單在行政會議討論,便馬上執行,如此決策過程,滿足了對持份者包容和尊重的要求嗎?

註1:European Parliamentary Research Service, Coronavirus and Elections in Selected Member States, European Parliament, June 2020.

註2:Nicos Alivizatos, Veronika Bilkova, Iain Cameron, Oliver Kask, and Kaarlo Tuori, Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law during States of Emergency – Reflections, European Commission for Democracy through Law, 26 May 2020.

作者是香港大學政治與公共行政學系教授