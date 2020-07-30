撕破香港威權的法律「畫皮」（文：戴耀廷） (09:00)

為當權者添統治正當性

威權下，法律是當權者用來打壓異見的統治工具，但法律還有另一重要但隱藏的功能，就是為當權者添加極之欠缺的統治正當性。威權下的當權者，權力非由人民所授，要維持政權的正當性，必須尋找另外的正當性之源。有統治的正當性，能使受統治的人自願接受專制統治，大大減低統治成本。

不論政權的本質，也不論法律的內容是否合乎公義和保障人的基本權利，法律因事先設定了可做及不可做的行為，令官民都有法可依。只要官民能大體遵守法律的規定，法律自然地會使管治達成一定程度的社會秩序。人是群居的，人身安全是人的基本需要之一，故當管治能維持起碼的社會秩序，令人身安全受保障，已足以產生一定程度的統治正當性。

「法律與秩序」在威權社會 與法治社會不同

也是這原因，威權下的當權者也會用「法律與秩序」（law and order）來正當化其統治。但在威權社會，當權者要利用「法律與秩序」來騙取統治正當性，但又不能讓人民反過來以法律來挑戰其統治地位。因此「法律與秩序」在威權社會的性質，與在正常的法治社會是不同的，不過一般人是不容易察覺得到之間的差異。

（1）法治社會透過一般法規，讓人可清楚知道行為的守則而自行決定是否遵從來達成社會秩序，但威權社會是由強力部門運用行政性質的強制措施來強行令人遵守秩序。

（2）威權社會對秩序的要求遠高於法治社會，可為了維持秩序付上任何代價。法治社會雖也重視秩序，但法律也得符合一些基本價值如公平、公正。

（3）法治社會下，法律的重要功能是要清除任意權力，即使為了維持秩序也不能容忍任意權力。法律在威權社會最重要功能是社會不能有任何雜音，穩定壓倒一切，故不介意讓強力部門任意運用權力去維持秩序。

（4）要維持「法律與秩序」，威權社會自然會產生統治階層和被統治的人，與法治社會強調平等、相互尊重、公平有明顯衝突。

（5）威權社會要達成的社會秩序，比法治社會要求更高，不單社會內沒有任何混亂，更要人按着當權者所定下的規矩有序地運作。因此，威權社會下，人要嚴格按着當權者所定下的秩序生活，不能像法治社會下的人，可在法律所定下的界線內，自由及自主地生活。

（6）為了確保人享有法律所保障的自由，公民在法治社會必須享有平等的政治權利。但威權社會卻是排斥民主的。因此，若是為了建立讓公民可享有平等政治權利的民主制度，法治社會可包容甚至認同社會內出現有限度的混亂，但這是威權社會所不容的。

用得太過分會造成反彈

但威權也不能把「法律與秩序」用得太過分，不然會適得其反。若強力部門的強制權力過大、維持社會秩序而要犧牲的社會代價過高、執法人員過度任意運用權力、法律面前不平等對待的情况太嚴重、要求人民符合的規律過嚴、人民的自由受過度限制、壓制民主呼聲的手段太厲害，那都會造成反彈，令「法律與秩序」用來騙取統治正當性的功能大大減弱。一些本被威權式「法律與秩序」所蒙騙的人，會因過分的手段而察覺到，原來法律只是當權者用來包裝專制統治手段的糖衣，而轉到反對專制的一方去。

因此，在威權下，法律作為壓制工具與作為欺騙工具，在功能上是存在張力的。威權下的當權者，雖能把法律任意操作來達到專制統治的目的，但因還要用「法律與秩序」來騙取統治正當性，這使當權者也不能任意妄為，在使用法律時，也要考慮一般人會如何理解法律條文，及執法者運用條文時會否超越一般人對法律的期望。

人民仍可用法律反制當權者

明白了法律在威權下的本質及功能，就知道在威權下，人民仍可利用法律去反制當權者。人民可依據現行的條文，要求執法者嚴格執行。當權者雖可任意解讀及任意使用法律來壓制異見者，但那會暴露出威權的醜陋本質，法律再難發揮騙取正當性的功能，使威權的統治成本增加。

在香港的處境，因我們承繼了英國的普通法精神，特區政權利用現行法律去打壓異見的空間有限，但還是有。選舉主任用來取消港人參選資格的法律條文就是一例。受多年普通法的薰陶，大部分港人不會那麼易被威權式「法律與秩序」欺騙，但還是有一些大年紀、教育水平較低及近年才從大陸移居來港的人，仍會接受這套威權式「法律與秩序」的說法。

最近中共仍嫌不夠，直接為香港制定《港區國安法》，提供另一套法律外衣為專制統治遮醜。港區國安法的條文更空泛，但法律條文怎也有既定的界線，雖然當權者可任意釋法和任意執法，但若是太過分，可能連那些本接受威權式「法律與秩序」的人，也會改變想法。

香港的抗爭者，正可利用威權下法律的壓制功能與欺騙功能之間的張力，充分運用法律條文表面所能容許的空間，去擴展抗爭的力量，迫使當權者過分地扭曲法律條文來反制抗爭力量。要當權者自打嘴巴、自相矛盾，就可把當權者專制的本相暴露出來，使它再不能用法律來騙取統治正當性，增加威權的統治成本。

民主派爭取「35+」就是利用《基本法》條文所容得下的合理空間去制約特首。如當權者任意扭曲法律條文，以此來取消民主派參選人的參選資格、押後選舉，甚至大舉搜捕支持35+的民主派人士，就可徹底撕破中共與特區政權的「畫皮」，或迫使它們自揭「畫皮」，露出喪屍本相，再難用「法律與秩序」來騙取統治正當性，使威權要付出更大的代價，讓專制統治苟延殘喘。

作者是法治教育工作者