新回收桶、廢屑箱 減廢關鍵第一步（文：馮永基） (09:00)

為配合擬實施（但目前擱置）的「垃圾徵費計劃」，目前的回收系統及設施有必要改善；特區政府因此成立一個諮詢架構，名為「環境局公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會」，成員主要來自環保界及業界代表，聽取他們在實體運作上的改善建議。

今天的香港，大部分市民早已理解綠色生活的重要。除基本的配套設施及效益被大家詬病外，硬件本身的設計，亦被評為不合時宜，就是這個原因，局方在成立委員會時，邀請與環境美學有關的成員加入，本人因此有幸能參與整個過程，包括由顧問的初步研究、實點分析及經歷多番修改的廢物回收桶及廢屑箱設計。

相比過往審閱繁複的建築項目，這次回收桶及廢屑箱的設計，其審閱以至批核的嚴謹程度，給我一次非常難得的體驗，包括硬件的實用性與美觀兩方面。

功能考慮重點：衛生、職安、耐用

先從功能上考慮：基於香港的實際情况及外判制度，從事清理垃圾的人員不像西方國家所見的年輕力壯，故此，新設計的考慮重點，分別是衛生、職安及耐用；除了承辦商直接提出觀點外，特別重視幾位較年長前線員工的現身說法，聽取他們就日常操作過程有否改善空間及是否安全、是否符合職安、是否易於清理的意見。

追求簡潔易辨 內籠增大彌補「減桶」

為美化公共空間作出改善，路邊回收桶及廢屑箱亦扮演一定角色。外形的新設計追求簡潔及流線型，外殼以高密度聚乙烯製造，質料耐用，以回應現用產品容易破爛的問題。顏色分為綠、橙，綠色用於回收桶，橙色用於廢屑箱，不易混淆，大大方便市民分辨兩者不同的用途；其頂部為半圓形，目的是防止被隨意堆放垃圾，以保持外觀整潔。這款新設計的最大優點是內籠容積增大，以彌補大幅削減市內回收桶及廢屑箱的數量。

新設計除了上述的路邊回收桶及廢屑箱，還包括放置於室內的回收桶、設置於垃圾收集站及大型活動的較大型回收桶。這一系列的設計同樣經歷三番四次的修改，最終亦以現行式樣為藍本，但在分類回收的三色投入口處作出改良；而大型回收桶亦有加裝有腳踏及無腳踏兩款，適用於不同的回收廢物場地。

總的來說，這次大規模的檢視及改良各樣用途的回收桶及廢屑箱，是因應需要而對症下藥，並為垃圾徵費計劃而提供必須的配套。儘管實施徵費暫緩，惟先推硬件，亦是關鍵的第一步；繼而逐步減少浪費，減少廢物，廢屑箱的數目也自然減少。

一個成功的環保城市，例如鄰近的東京、台北、首爾，在行人道上，極難找到垃圾桶，當市面少了礙眼的東西，市容便會變得簡潔。當然，還需市民的配合，才能達至美麗的香港。

作者是環境局公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會（2018-2020）委員、中文大學榮譽建築師