重組行政會議：為何與如何（文：陳國賁、莊迪文） (09:00)

一年過去,隨着中央實施《港區國安法》,香港此一彈丸之地,不由自主捲入中國和美國兩個超級大國的角力,加上本地示威斷斷續續,又即將迎來立法會換屆選舉,一輪又一輪應接不暇的政治動盪,使管治階層渾忘檢討修例事件中的不足,遑論改革。

然而,我們相信,無論前途如何多艱,現在絕非終局,並不是有了國安法,香港人便「蹺埋對手」,坐等2047。香港管治者水平愈高,施政愈順暢,中央介入本港事務的必要性便愈低。特首,或下任特首,若有心自強,大可從物色新型的行會成員開始。

先答疑:何不改革制度?行會是香港特殊政治制度及社會背景交織的產物(註3),一來難以孤立地只改革行會制度,二來即使真要改革,也不知待到何年何月。因此,我們主張從改良行會成員的組成着手,此乃毋須改變政治制度,也立即可為之事。

現狀:精英迷思

《基本法》第55條訂明:「行政會議的成員由行政長官從行政機關的主要官員、立法會議員和社會人士中委任,其任免由行政長官決定。」按照條文,各司局長是固定成員,毋須討論;立法會議員一類,可圈可點,並無明文規定其政治派別與所佔席數;最後,社會人士一類,詮釋空間更大。加上行會成員的任免是由特首決定,可見特首還是有相當自由度,組成其理想中的決策機構。但這份自由度,並未充分善用。

今屆行會16名非官守成員中,15名皆是傳統的政商權力精英。此等精英,在官、政、商之間玩音樂椅(musical chair),壟斷了各界別顯要位置,形成密不透風的權力俱樂部。單看身兼立法會議員的「雙料議員」,已達7名,其餘人等,兼任、曾任的公營機構及各個諮詢委員會等要職更是數不勝數。就個體而言,彼等也許確具才識,但以一個團體而論,卻是「塘水滾塘魚」。精英循環(circulation of elite)的閉塞(註4),造就群體思維病發的高危一族。

群體思維的主要病源便是高同質性,因此,反向操作,滲入「異端」,降低團體的同質性,最為直截了當。儘管特首可能迫不得已預留位置予一些「當然人選」,仍然可以挑選一定數量的「社會人士」稀釋行會的「當然」成分。以下我們提出3點行會成員的理想結構特質,以佐討論:

將來:理想與實踐

(1)多樣化(Diversity)

盡可能使成員的背景多樣化,借用統計處或社會學者常用的分類,如性別、年齡、婚姻狀况、語言、族群、宗教、專業、階級、出生地、政治立場等,將行會想像成整個香港的縮影,盡攬無遺。當然,不是說要連兒童、罪犯、精神異常者都置諸席上,但要有人為他們發聲,務求哪怕極端反對者與最弱勢者的利益與感受,都在決策過程中獲得恰如其分的考慮和保護(their voices are heard, their rights are protected)。

(2) 獨立平等(Independence and Equality)

特首與行會成員應盡量避免有從屬關係,以獨立的地位,保證獨立的思考。合格的行會成員必須敢於據理力爭而不惜祿位,只服膺道德和真理,以香港整體利益為依歸,拒絕以事奉老闆的心態,唯唯諾諾,虛與委蛇。狹隘的領袖會覺得這種人桀驁難制,「頂心頂肺」,而有氣度者,則對之能忍能容,繼而能用。

(3) 破格創新(Deconstruction and Innovation)

這次修例滑鐵盧,正好破除對傳統精英的迷信。古語云:「蓋有非常之功,必待非常之人」,要帶領香港走出困境,起衰振隳,不可能只倚重甫經錯判的老面孔,必須擁抱非常之士(extraordinary people)及其創新思維。特首和高官固然不宜太脫離常規,但破格引入幾個不太傳統的非精英進入行會,則官員保守持重,而異端創新大膽,如同兵法的正奇相輔,可反覆刺激會裏眾人思辨,進而內化(internalize)成個人習慣。當決策者聞過則喜,熱中與反對者切磋,還何愁與市民脫節?

敢言直諫非常之士 應迎進行會

總之,特首對於有不同背景,能敢言直諫,親知識、親科學、親理性(pro-knowledge, pro-science, pro-rationality)的非常之士,不應投閒置散或遺賢於野,相反,須堂而皇之地迎進行會,促使行會成員對決策由始至終地反覆檢討、質疑、修正、補充、完善,倘如此,下場災難庶幾可免矣。

註1:載於《明報》觀點版,題為「修逃犯例災難錯判 群體思維精英中伏」

註2:群體思維是社會心理學(social psychology)術語,簡單而言,這是一種思維模式,容易出現在高同質性的小團體,團體成員傾向服從共識,從而使團體經常作出不理智的決定

註3:行政會議制度的討論,議題繁多,包括政府與議會的產生方式、行政主導原則、特首能否有政黨背景等,與香港基本政治制度的多個方面盤根錯節,並非三言兩語能說清,一朝一夕可解決

註4:帕雷托(Pareto)的精英循環理論,要旨在身為精英的統治階層,須有新舊精英的輪替,以維持統治的有效性;統治階層如不汰換舊血與輸入新血,將隨時間腐化,導致統治失效

作者陳國賁是香港恒生大學「大學客座教授」、陳氏社會研究學院創辦人及主席、香港浸會大學社會學系前講座教授與前系主任、新加坡國立大學社會學系前系主任,作者莊迪文是陳氏社會研究學院研究員