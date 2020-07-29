重組行政會議：為何與如何（文：陳國賁、莊迪文） (09:00)

一年過去，隨着中央實施《港區國安法》，香港此一彈丸之地，不由自主捲入中國和美國兩個超級大國的角力，加上本地示威斷斷續續，又即將迎來立法會換屆選舉，一輪又一輪應接不暇的政治動盪，使管治階層渾忘檢討修例事件中的不足，遑論改革。

然而，我們相信，無論前途如何多艱，現在絕非終局，並不是有了國安法，香港人便「蹺埋對手」，坐等2047。香港管治者水平愈高，施政愈順暢，中央介入本港事務的必要性便愈低。特首，或下任特首，若有心自強，大可從物色新型的行會成員開始。

先答疑：何不改革制度？行會是香港特殊政治制度及社會背景交織的產物（註3），一來難以孤立地只改革行會制度，二來即使真要改革，也不知待到何年何月。因此，我們主張從改良行會成員的組成着手，此乃毋須改變政治制度，也立即可為之事。

現狀：精英迷思

《基本法》第55條訂明：「行政會議的成員由行政長官從行政機關的主要官員、立法會議員和社會人士中委任，其任免由行政長官決定。」按照條文，各司局長是固定成員，毋須討論；立法會議員一類，可圈可點，並無明文規定其政治派別與所佔席數；最後，社會人士一類，詮釋空間更大。加上行會成員的任免是由特首決定，可見特首還是有相當自由度，組成其理想中的決策機構。但這份自由度，並未充分善用。

今屆行會16名非官守成員中，15名皆是傳統的政商權力精英。此等精英，在官、政、商之間玩音樂椅（musical chair），壟斷了各界別顯要位置，形成密不透風的權力俱樂部。單看身兼立法會議員的「雙料議員」，已達7名，其餘人等，兼任、曾任的公營機構及各個諮詢委員會等要職更是數不勝數。就個體而言，彼等也許確具才識，但以一個團體而論，卻是「塘水滾塘魚」。精英循環（circulation of elite）的閉塞（註4），造就群體思維病發的高危一族。

群體思維的主要病源便是高同質性，因此，反向操作，滲入「異端」，降低團體的同質性，最為直截了當。儘管特首可能迫不得已預留位置予一些「當然人選」，仍然可以挑選一定數量的「社會人士」稀釋行會的「當然」成分。以下我們提出3點行會成員的理想結構特質，以佐討論：

將來：理想與實踐

（1）多樣化（Diversity）

盡可能使成員的背景多樣化，借用統計處或社會學者常用的分類，如性別、年齡、婚姻狀况、語言、族群、宗教、專業、階級、出生地、政治立場等，將行會想像成整個香港的縮影，盡攬無遺。當然，不是說要連兒童、罪犯、精神異常者都置諸席上，但要有人為他們發聲，務求哪怕極端反對者與最弱勢者的利益與感受，都在決策過程中獲得恰如其分的考慮和保護（their voices are heard, their rights are protected）。

（2） 獨立平等（Independence and Equality）

特首與行會成員應盡量避免有從屬關係，以獨立的地位，保證獨立的思考。合格的行會成員必須敢於據理力爭而不惜祿位，只服膺道德和真理，以香港整體利益為依歸，拒絕以事奉老闆的心態，唯唯諾諾，虛與委蛇。狹隘的領袖會覺得這種人桀驁難制，「頂心頂肺」，而有氣度者，則對之能忍能容，繼而能用。

（3） 破格創新（Deconstruction and Innovation）

這次修例滑鐵盧，正好破除對傳統精英的迷信。古語云：「蓋有非常之功，必待非常之人」，要帶領香港走出困境，起衰振隳，不可能只倚重甫經錯判的老面孔，必須擁抱非常之士（extraordinary people）及其創新思維。特首和高官固然不宜太脫離常規，但破格引入幾個不太傳統的非精英進入行會，則官員保守持重，而異端創新大膽，如同兵法的正奇相輔，可反覆刺激會裏眾人思辨，進而內化（internalize）成個人習慣。當決策者聞過則喜，熱中與反對者切磋，還何愁與市民脫節？

敢言直諫非常之士 應迎進行會

總之，特首對於有不同背景，能敢言直諫，親知識、親科學、親理性（pro-knowledge, pro-science, pro-rationality）的非常之士，不應投閒置散或遺賢於野，相反，須堂而皇之地迎進行會，促使行會成員對決策由始至終地反覆檢討、質疑、修正、補充、完善，倘如此，下場災難庶幾可免矣。

註1：載於《明報》觀點版，題為「修逃犯例災難錯判 群體思維精英中伏」

註2：群體思維是社會心理學（social psychology）術語，簡單而言，這是一種思維模式，容易出現在高同質性的小團體，團體成員傾向服從共識，從而使團體經常作出不理智的決定

註3：行政會議制度的討論，議題繁多，包括政府與議會的產生方式、行政主導原則、特首能否有政黨背景等，與香港基本政治制度的多個方面盤根錯節，並非三言兩語能說清，一朝一夕可解決

註4：帕雷托（Pareto）的精英循環理論，要旨在身為精英的統治階層，須有新舊精英的輪替，以維持統治的有效性；統治階層如不汰換舊血與輸入新血，將隨時間腐化，導致統治失效

作者陳國賁是香港恒生大學「大學客座教授」、陳氏社會研究學院創辦人及主席、香港浸會大學社會學系前講座教授與前系主任、新加坡國立大學社會學系前系主任，作者莊迪文是陳氏社會研究學院研究員